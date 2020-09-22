Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/bunt-1577587716.html
Зачинщикам бунта в колонии в Ангарске предъявили обвинения
Следствие предъявило обвинения 15 наиболее активным зачинщикам бунта в колонии в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T11:16
2020-09-22T11:22
следственный комитет россии (ск рф)
ангарск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1400x0_80_0_0_777d7f89fb625a2e14c2e41924695493.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Следствие предъявило обвинения 15 наиболее активным зачинщикам бунта в колонии в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Вечером 9 апреля этого года в исправительной колонии №15 в <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарске</a> один из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого сотрудник учреждения пострадал и был госпитализирован, несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного 1989 года рождения."Предъявлено обвинение 15 осужденным ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что СК устанавливает причастность более 200 человек к беспорядкам и дезорганизации."Четверым осужденных по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения по стражу (содержатся в СИЗО), остальные находятся в исправительной колонии", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200417/1570169128.html
Всем пожизненное! Эту публику нельзя выпускать в общество.
11
1
ангарск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_150:0:2347:1648_1400x0_80_0_0_d10af30d06d29823afee75f200da3c67.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), ангарск, происшествия

Зачинщикам бунта в колонии в Ангарске предъявили обвинения

11:16 22.09.2020 (обновлено: 11:22 22.09.2020)
966
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинения 15 наиболее активным зачинщикам бунта в колонии в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
Вечером 9 апреля этого года в исправительной колонии №15 в Ангарске один из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого сотрудник учреждения пострадал и был госпитализирован, несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного 1989 года рождения.
Следственные действия в исправительной колонии, где произошли беспорядки - РИА Новости, 1920, 17.04.2020
17 апреля, 10:18
СК установил около двухсот участников бунта в Ангарской колонии
"Предъявлено обвинение 15 осужденным ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что СК устанавливает причастность более 200 человек к беспорядкам и дезорганизации.
"Четверым осужденных по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения по стражу (содержатся в СИЗО), остальные находятся в исправительной колонии", - добавляется в сообщении.
3600011
Обсудить1
Следственный комитет России (СК РФ)АнгарскПроисшествия
Популярные комментарии
Всем пожизненное! Эту публику нельзя выпускать в общество.
22 сентября, 11:28
Степан КрасновСтепан Краснов
501000
Рекомендуем
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Раскрыт новый способ мошенничества
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
Эксперт рассказал, когда решится судьба "Северного потока — 2"
Здание Центрального банка РФ
ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка на 284 миллиарда рублей
Светлана Тихановская
Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи Белоруссии
Задержание руководителей религиозной организации Церковь последнего завета
Руководителей сибирской секты не будут этапировать в Москву
Пи-планета
Открыта похожая на Землю планета с периодом обращения, равным числу пи
Жаклин Сталлоне
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Мужчина набирает воду из колонки
На Урале проигравший выборы депутат отключил от электричества водоколонку
Здание аэропорта в Иркутске
Группа ученых выехала к эпицентру землетрясения в Иркутской области
Кадры задержания руководителей Церкви последнего завета в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали руководителей "секты Виссариона"
Кадр из сериала Александровский сад
Опубликованы кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина
Задержание членов секты Церковь последнего завета
Руководителям сибирской секты грозит свыше десяти лет колонии
Лариса Ницой
Ницой устроила скандал из-за русскоговорящего кассира
Один из руководителей религиозной организации Церковь Последнего Завета Сергей Тороп во время задержания
Религиовед рассказал о секте "Церковь последнего завета"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния