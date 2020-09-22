https://ria.ru/20200922/bunt-1577587716.html

Зачинщикам бунта в колонии в Ангарске предъявили обвинения

Следствие предъявило обвинения 15 наиболее активным зачинщикам бунта в колонии в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T11:16

2020-09-22T11:16

2020-09-22T11:22

следственный комитет россии (ск рф)

ангарск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Следствие предъявило обвинения 15 наиболее активным зачинщикам бунта в колонии в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Вечером 9 апреля этого года в исправительной колонии №15 в <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарске</a> один из заключенных спровоцировал конфликт, в результате которого сотрудник учреждения пострадал и был госпитализирован, несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было найдено тело заключенного 1989 года рождения."Предъявлено обвинение 15 осужденным ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что СК устанавливает причастность более 200 человек к беспорядкам и дезорганизации."Четверым осужденных по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения по стражу (содержатся в СИЗО), остальные находятся в исправительной колонии", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200417/1570169128.html

Степан Краснов Всем пожизненное! Эту публику нельзя выпускать в общество. 11

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ангарск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ангарск, происшествия