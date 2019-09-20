ФСИН сообщила о попытке бунта в колонии в Дагестане

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Дагестане несколько осужденных попытались устроить бунт в колонии №7, руководство провело переговоры, ситуация урегулирована, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

"Двадцатого сентября в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководством колонии совместно с прокурорами были проведены переговоры с осужденными, в ходе которого были разъяснены "меры ответственности за совершение противоправных действий".