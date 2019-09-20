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РИА Новости

ФСИН сообщила о попытке бунта в колонии в Дагестане

15:37 20.09.2019 (обновлено: 15:39 20.09.2019)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗначок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Дагестане несколько осужденных попытались устроить бунт в колонии №7, руководство провело переговоры, ситуация урегулирована, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.
"Двадцатого сентября в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путем вовлечения других осужденных в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководством колонии совместно с прокурорами были проведены переговоры с осужденными, в ходе которого были разъяснены "меры ответственности за совершение противоправных действий".
Подчеркивается, что обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств. В настоящее время колония функционирует в штатном режиме.
Молоток судьи
13 августа, 23:52РИА Новости
В Таджикистане организатору бунта в колонии дали пожизненное заключение
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УФСИНДагестанПроисшествия
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