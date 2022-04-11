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В саратовской колонии убили заключенного - РИА Новости, 11.04.2022
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В саратовской колонии убили заключенного
В саратовской колонии убили заключенного - РИА Новости, 11.04.2022
В саратовской колонии убили заключенного
Один заключенный убит, еще трое ранены после конфликта в колонии в Саратовской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:56
2022-04-11T09:24
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Один заключенный убит, еще трое ранены после конфликта в колонии в Саратовской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Как сообщает ведомство, конфликт на бытовой почве между осужденными произошел у здания отряда одного из исправительных учреждений Саратовской области вечером в воскресенье."В результате 35-летнему мужчине неустановленное лицо причинило телесные повреждения в виде колото-резаных ранений в области груди и шеи. От полученных ран потерпевший скончался. Кроме того, в ходе конфликта телесные повреждения получили еще трое осужденных, которые в настоящее получают квалицированную медицинскую помощь", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обстоятельства устанавливаются, подозреваемый или подозреваемые пока не установлены.
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
08:56 11.04.2022 (обновлено: 09:24 11.04.2022)
 
В саратовской колонии убили заключенного

СК завел дело после убийства заключенного во время конфликта в саратовской колонии

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенные в исправительной колонии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Один заключенный убит, еще трое ранены после конфликта в колонии в Саратовской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
Как сообщает ведомство, конфликт на бытовой почве между осужденными произошел у здания отряда одного из исправительных учреждений Саратовской области вечером в воскресенье.
"В результате 35-летнему мужчине неустановленное лицо причинило телесные повреждения в виде колото-резаных ранений в области груди и шеи. От полученных ран потерпевший скончался. Кроме того, в ходе конфликта телесные повреждения получили еще трое осужденных, которые в настоящее получают квалицированную медицинскую помощь", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обстоятельства устанавливаются, подозреваемый или подозреваемые пока не установлены.
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ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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