https://ria.ru/20220411/koloniya-1782839981.html

В саратовской колонии убили заключенного

В саратовской колонии убили заключенного - РИА Новости, 11.04.2022

В саратовской колонии убили заключенного

Один заключенный убит, еще трое ранены после конфликта в колонии в Саратовской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:56

2022-04-11T08:56

2022-04-11T09:24

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Один заключенный убит, еще трое ранены после конфликта в колонии в Саратовской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Как сообщает ведомство, конфликт на бытовой почве между осужденными произошел у здания отряда одного из исправительных учреждений Саратовской области вечером в воскресенье."В результате 35-летнему мужчине неустановленное лицо причинило телесные повреждения в виде колото-резаных ранений в области груди и шеи. От полученных ран потерпевший скончался. Кроме того, в ходе конфликта телесные повреждения получили еще трое осужденных, которые в настоящее получают квалицированную медицинскую помощь", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обстоятельства устанавливаются, подозреваемый или подозреваемые пока не установлены.

https://ria.ru/20210812/koloniya-1745520780.html

саратовская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)