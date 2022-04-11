https://ria.ru/20220411/koloniya-1782839981.html
В саратовской колонии убили заключенного
В саратовской колонии убили заключенного - РИА Новости, 11.04.2022
В саратовской колонии убили заключенного
Один заключенный убит, еще трое ранены после конфликта в колонии в Саратовской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:56
2022-04-11T08:56
2022-04-11T09:24
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_0:73:3067:1798_1920x0_80_0_0_2dac0fc4b63d6490b0def95df6839143.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Один заключенный убит, еще трое ранены после конфликта в колонии в Саратовской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Как сообщает ведомство, конфликт на бытовой почве между осужденными произошел у здания отряда одного из исправительных учреждений Саратовской области вечером в воскресенье."В результате 35-летнему мужчине неустановленное лицо причинило телесные повреждения в виде колото-резаных ранений в области груди и шеи. От полученных ран потерпевший скончался. Кроме того, в ходе конфликта телесные повреждения получили еще трое осужденных, которые в настоящее получают квалицированную медицинскую помощь", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обстоятельства устанавливаются, подозреваемый или подозреваемые пока не установлены.
https://ria.ru/20210812/koloniya-1745520780.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_13177c6592025ed1938939af26a8dc96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
08:56 11.04.2022 (обновлено: 09:24 11.04.2022)
В саратовской колонии убили заключенного
СК завел дело после убийства заключенного во время конфликта в саратовской колонии