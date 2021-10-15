https://ria.ru/20211015/vladikavkaz-1754821047.html

В российской колонии на Кавказе произошел бунт

Во Владикавказе силовики подавили волнения в колонии № 1 - РИА Новости, 15.10.2021

В российской колонии на Кавказе произошел бунт

Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T21:46

2021-10-15T21:46

2021-10-15T23:44

происшествия

владикавказ

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить", — сказал он.По словам собеседника агентства, инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакской, дом 1 во Владикавказе. Информация о пострадавших уточняется.Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, ситуация под контролем, колонию оцепили."Штаб работает... периметр оцеплен... ситуация контролируется", — отметил он.В УФСИН по Северной Осетии уточнили, что беспорядки спровоцировали двое заключенных."В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных <...>, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", — рассказали в ведомстве.Они попытались дестабилизировать работу учреждения и призвали других заключенных устроить массовые беспорядки. Поддавшись на провокацию, они учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры.В ведомстве также отметили, что для стабилизации обстановки принимаются меры.Ситуацию на контроль взяло руководство ФСИН и правозащитники. Как сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, горячая линия для заключенных начала принимать обращения из Владикавказа.

https://ria.ru/20210924/bunt-1751556953.html

https://ria.ru/20210905/proisshestviya-1748764514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, россия