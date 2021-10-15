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В российской колонии на Кавказе произошел бунт
Во Владикавказе силовики подавили волнения в колонии № 1 - РИА Новости, 15.10.2021
В российской колонии на Кавказе произошел бунт
Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:46
2021-10-15T23:44
происшествия
владикавказ
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить", — сказал он.По словам собеседника агентства, инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакской, дом 1 во Владикавказе. Информация о пострадавших уточняется.Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, ситуация под контролем, колонию оцепили."Штаб работает... периметр оцеплен... ситуация контролируется", — отметил он.В УФСИН по Северной Осетии уточнили, что беспорядки спровоцировали двое заключенных."В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных &lt;...&gt;, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", — рассказали в ведомстве.Они попытались дестабилизировать работу учреждения и призвали других заключенных устроить массовые беспорядки. Поддавшись на провокацию, они учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры.В ведомстве также отметили, что для стабилизации обстановки принимаются меры.Ситуацию на контроль взяло руководство ФСИН и правозащитники. Как сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, горячая линия для заключенных начала принимать обращения из Владикавказа.
https://ria.ru/20210924/bunt-1751556953.html
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происшествия, владикавказ, россия
21:46 15.10.2021 (обновлено: 23:44 15.10.2021)
 
Во Владикавказе силовики подавили волнения в колонии № 1

Во Владикавказе в колонии № 1 произошли беспорядки

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить", — сказал он.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакской, дом 1 во Владикавказе. Информация о пострадавших уточняется.
Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, ситуация под контролем, колонию оцепили.
"Штаб работает... периметр оцеплен... ситуация контролируется", — отметил он.
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В УФСИН по Северной Осетии уточнили, что беспорядки спровоцировали двое заключенных.
"В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных <...>, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", — рассказали в ведомстве.
Они попытались дестабилизировать работу учреждения и призвали других заключенных устроить массовые беспорядки. Поддавшись на провокацию, они учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры.
В ведомстве также отметили, что для стабилизации обстановки принимаются меры.
Ситуацию на контроль взяло руководство ФСИН и правозащитники.
Как сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, горячая линия для заключенных начала принимать обращения из Владикавказа.
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