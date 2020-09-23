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В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии, сделав подкоп
Шесть осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии № 2 в Дагестане, сообщили в региональном управлении ФСИН. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T07:34
2020-09-23T10:41
республика дагестан
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Шесть осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии № 2 в <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестане</a>, сообщили в региональном управлении ФСИН.Лаз обнаружили во вторник при обходе на контрольно-следовой полосе. Идет розыск, выставлены временные посты, разосланы ориентировки. "По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования", — добавили в ведомстве. На место происшествия выехал глава управления Андрей Поляков.Как сообщает со ссылкой на свои источники телеканал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a>, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства.
https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573748027.html
Охрана помогала подкоп рыть. Они там все родственники.
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РИА Новости
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республика дагестан, происшествия

В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии, сделав подкоп

07:34 23.09.2020 (обновлено: 10:41 23.09.2020)
16254
Подкоп, сделанный заключенными для побега из колонии в Дагестане. Кадр видео
Подкоп, сделанный заключенными для побега из колонии в Дагестане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Шесть осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии № 2 в Дагестане, сообщили в региональном управлении ФСИН.
Лаз обнаружили во вторник при обходе на контрольно-следовой полосе. Идет розыск, выставлены временные посты, разосланы ориентировки.
"По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования", — добавили в ведомстве.
На место происшествия выехал глава управления Андрей Поляков.
Как сообщает со ссылкой на свои источники телеканал "360", сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства.
УФСИН по Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2020
1 июля, 17:18
В колонии в Ульяновской области нашли "ухищренный подкоп"
14291337320
Обсудить6
Республика ДагестанПроисшествия
Популярные комментарии
Охрана помогала подкоп рыть. Они там все родственники.
23 сентября, 08:31
Арсений НовиковАрсений Новиков
512101
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