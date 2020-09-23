https://ria.ru/20200923/pobeg-1577633898.html

В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии, сделав подкоп

Шесть осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии № 2 в Дагестане, сообщили в региональном управлении ФСИН. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T07:34

2020-09-23T07:34

2020-09-23T10:41

республика дагестан

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Шесть осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии № 2 в <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестане</a>, сообщили в региональном управлении ФСИН.Лаз обнаружили во вторник при обходе на контрольно-следовой полосе. Идет розыск, выставлены временные посты, разосланы ориентировки. "По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования", — добавили в ведомстве. На место происшествия выехал глава управления Андрей Поляков.Как сообщает со ссылкой на свои источники телеканал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a>, сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства.

https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573748027.html

Арсений Новиков Охрана помогала подкоп рыть. Они там все родственники. 10

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия