https://ria.ru/20220806/koloniya-1807738610.html

В Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии, один человек погиб

В Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии, один человек погиб - РИА Новости, 06.08.2022

В Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии, один человек погиб

В одной из колоний Калмыкии заключенные напали на сотрудников ФСИН, один убит, семеро получили травмы, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:56

2022-08-06T15:56

2022-08-06T18:38

происшествия

республика калмыкия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг — РИА Новости. В одной из колоний Калмыкии заключенные напали на сотрудников ФСИН, один убит, семеро получили травмы, сообщает региональный главк Следственного комитета.По информации ведомства, инцидент произошел в колонии № 2 накануне вечером. Двое осужденных набросились на охранников с заточенной пластиной и арматурой с топорищем.Еще одного сотрудника в тяжелом состоянии доставили в больницу.После этого заключенные проникли на территорию общежития, где напали еще на шестерых сотрудников колонии, которые также пострадали.В результате двух осужденных, 2000 и 1994 года рождения, задержали. Один из них отбывал три с половиной года за несколько преступлений, в том числе грабеж, другой — 15 лет за убийство.Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".В исправительной колонии № 2 содержатся рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления.

https://ria.ru/20220802/bunt-1806604195.html

https://ria.ru/20220709/koloniya-1801373279.html

https://ria.ru/20220806/kolonii-1807758955.html

республика калмыкия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика калмыкия, следственный комитет россии (ск рф)