https://ria.ru/20220806/koloniya-1807738610.html
В Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии, один человек погиб
В Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии, один человек погиб - РИА Новости, 06.08.2022
В Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии, один человек погиб
В одной из колоний Калмыкии заключенные напали на сотрудников ФСИН, один убит, семеро получили травмы, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:56
2022-08-06T15:56
2022-08-06T18:38
происшествия
республика калмыкия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг — РИА Новости. В одной из колоний Калмыкии заключенные напали на сотрудников ФСИН, один убит, семеро получили травмы, сообщает региональный главк Следственного комитета.По информации ведомства, инцидент произошел в колонии № 2 накануне вечером. Двое осужденных набросились на охранников с заточенной пластиной и арматурой с топорищем.Еще одного сотрудника в тяжелом состоянии доставили в больницу.После этого заключенные проникли на территорию общежития, где напали еще на шестерых сотрудников колонии, которые также пострадали.В результате двух осужденных, 2000 и 1994 года рождения, задержали. Один из них отбывал три с половиной года за несколько преступлений, в том числе грабеж, другой — 15 лет за убийство.Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".В исправительной колонии № 2 содержатся рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления.
https://ria.ru/20220802/bunt-1806604195.html
https://ria.ru/20220709/koloniya-1801373279.html
https://ria.ru/20220806/kolonii-1807758955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика калмыкия, следственный комитет россии (ск рф)
15:56 06.08.2022 (обновлено: 18:38 06.08.2022)
В Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии, один человек погиб
В Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии, один человек погиб и семь ранены
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг — РИА Новости.
В одной из колоний Калмыкии заключенные напали на сотрудников ФСИН, один убит, семеро получили травмы, сообщает
региональный главк Следственного комитета.
По информации ведомства, инцидент произошел в колонии № 2 накануне вечером. Двое осужденных набросились на охранников с заточенной пластиной и арматурой с топорищем.
"В результате произошедшего один сотрудник исправительного учреждения скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Еще одного сотрудника в тяжелом состоянии доставили в больницу.
После этого заключенные проникли на территорию общежития, где напали еще на шестерых сотрудников колонии, которые также пострадали.
В результате двух осужденных, 2000 и 1994 года рождения, задержали. Один из них отбывал три с половиной года за несколько преступлений, в том числе грабеж, другой — 15 лет за убийство.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".
В исправительной колонии № 2 содержатся рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления.