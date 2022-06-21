https://ria.ru/20220621/koloniya-1797030584.html

Начальника владимирской колонии уволили после драки между осужденными

Начальника владимирской колонии уволили после драки между осужденными - РИА Новости, 21.06.2022

Начальника владимирской колонии уволили после драки между осужденными

Начальник колонии во Владимире и ряд его подчиненных уволены после избиения заключенными осужденного, глава областного управления ФСИН привлечен к... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:34

2022-06-21T14:34

2022-06-21T14:34

происшествия

владимирская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Начальник колонии во Владимире и ряд его подчиненных уволены после избиения заключенными осужденного, глава областного управления ФСИН привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-бюро ФСИН России."В ИК-5 УФСИН России по Владимирской области между осужденными произошел конфликт, в результате которого шесть осужденных применили к одному из участников физическую силу. Пострадавший осужденный был госпитализирован c тяжкими телесными повреждениями в одно из учреждений здравоохранения владимирской области", - говорится в сообщении.Для проведения проверки и установления причин произошедшего в УФСИН по Владимирской области направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, которая установила, что основной причиной произошедшего послужило "ослабление контроля со стороны аппарата управления за соблюдением в учреждении установленных правил режима содержания"."В связи с этим решением руководства ФСИН России начальник регионального управления привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, начальник ИК-5 и ряд его подчиненных уволены из уголовно-исполнительной системы", - подчеркивается в релизе.Материалы проверки направлены в следственные органы, которыми возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

https://ria.ru/20211022/draka-1755783401.html

https://ria.ru/20210905/proisshestviya-1748764514.html

владимирская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимирская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)