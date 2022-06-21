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Начальника владимирской колонии уволили после драки между осужденными - РИА Новости, 21.06.2022
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Начальника владимирской колонии уволили после драки между осужденными
Начальника владимирской колонии уволили после драки между осужденными - РИА Новости, 21.06.2022
Начальника владимирской колонии уволили после драки между осужденными
Начальник колонии во Владимире и ряд его подчиненных уволены после избиения заключенными осужденного, глава областного управления ФСИН привлечен к... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:34
2022-06-21T14:34
происшествия
владимирская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Начальник колонии во Владимире и ряд его подчиненных уволены после избиения заключенными осужденного, глава областного управления ФСИН привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-бюро ФСИН России."В ИК-5 УФСИН России по Владимирской области между осужденными произошел конфликт, в результате которого шесть осужденных применили к одному из участников физическую силу. Пострадавший осужденный был госпитализирован c тяжкими телесными повреждениями в одно из учреждений здравоохранения владимирской области", - говорится в сообщении.Для проведения проверки и установления причин произошедшего в УФСИН по Владимирской области направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, которая установила, что основной причиной произошедшего послужило "ослабление контроля со стороны аппарата управления за соблюдением в учреждении установленных правил режима содержания"."В связи с этим решением руководства ФСИН России начальник регионального управления привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, начальник ИК-5 и ряд его подчиненных уволены из уголовно-исполнительной системы", - подчеркивается в релизе.Материалы проверки направлены в следственные органы, которыми возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
https://ria.ru/20211022/draka-1755783401.html
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происшествия, владимирская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
14:34 21.06.2022
 
Начальника владимирской колонии уволили после драки между осужденными

Начальника владимирской ИК-5 уволили после избиения заключенного группой осужденных

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкОфицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима
Офицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Офицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Начальник колонии во Владимире и ряд его подчиненных уволены после избиения заключенными осужденного, глава областного управления ФСИН привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-бюро ФСИН России.
"В ИК-5 УФСИН России по Владимирской области между осужденными произошел конфликт, в результате которого шесть осужденных применили к одному из участников физическую силу. Пострадавший осужденный был госпитализирован c тяжкими телесными повреждениями в одно из учреждений здравоохранения владимирской области", - говорится в сообщении.
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Для проведения проверки и установления причин произошедшего в УФСИН по Владимирской области направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, которая установила, что основной причиной произошедшего послужило "ослабление контроля со стороны аппарата управления за соблюдением в учреждении установленных правил режима содержания".
"В связи с этим решением руководства ФСИН России начальник регионального управления привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, начальник ИК-5 и ряд его подчиненных уволены из уголовно-исполнительной системы", - подчеркивается в релизе.
Материалы проверки направлены в следственные органы, которыми возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
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