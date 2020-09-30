https://ria.ru/20200930/pobeg-1577994851.html

В Калмыкии задержали заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане

Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в Дагестане, сообщило республиканское МВД в РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:05

2020-09-30T13:05

2020-09-30T16:14

республика дагестан

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестане</a>, сообщило республиканское МВД в <a href="https://www.instagram.com/p/CFwa6bQqH9X/">инстаграме</a>.Двадцать второго сентября они выбрались из исправительного учреждения в поселке Шамхал через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.Источник РИА Новости уточнил, что сегодня преступников нашли в калмыцком поселке Улан-Хол. Их доставили в отдел полиции Лаганского района, рассказал агентству представитель Главного управления МВД по Калмыкии Андрей Басхаев. По его словам, в задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН.Позже стало известно, что поймать беглецов помог пастух, за содействие он получит миллион рублей.

https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html

Игорь Земский Ждём реакции правозащитников из *Мемориала* на жестокое и несправедливое задержание узников совести 292

Степан Краснов Молодцы! 247

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Кадры захвата сбежавших заключенных в Дагестане Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в Дагестане, сообщило республиканское МВД в Instagram. 2020-09-30T13:05 true PT0M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия