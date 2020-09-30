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В Калмыкии задержали заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане
Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в Дагестане, сообщило республиканское МВД в РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:05
2020-09-30T16:14
республика дагестан
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестане</a>, сообщило республиканское МВД в <a href="https://www.instagram.com/p/CFwa6bQqH9X/">инстаграме</a>.Двадцать второго сентября они выбрались из исправительного учреждения в поселке Шамхал через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.Источник РИА Новости уточнил, что сегодня преступников нашли в калмыцком поселке Улан-Хол. Их доставили в отдел полиции Лаганского района, рассказал агентству представитель Главного управления МВД по Калмыкии Андрей Басхаев. По его словам, в задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН.Позже стало известно, что поймать беглецов помог пастух, за содействие он получит миллион рублей.
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры захвата сбежавших заключенных в Дагестане
Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в Дагестане, сообщило республиканское МВД в Instagram.
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республика дагестан, происшествия

В Калмыкии задержали заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане

13:05 30.09.2020 (обновлено: 16:14 30.09.2020)
 
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МАХАЧКАЛА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости. Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в Дагестане, сообщило республиканское МВД в инстаграме.
Двадцать второго сентября они выбрались из исправительного учреждения в поселке Шамхал через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
Источник РИА Новости уточнил, что сегодня преступников нашли в калмыцком поселке Улан-Хол.
Их доставили в отдел полиции Лаганского района, рассказал агентству представитель Главного управления МВД по Калмыкии Андрей Басхаев. По его словам, в задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН.
Позже стало известно, что поймать беглецов помог пастух, за содействие он получит миллион рублей.
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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