https://ria.ru/20200930/pobeg-1577994851.html
В Калмыкии задержали заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане
Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в Дагестане, сообщило республиканское МВД в РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:05
2020-09-30T13:05
2020-09-30T16:14
республика дагестан
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестане</a>, сообщило республиканское МВД в <a href="https://www.instagram.com/p/CFwa6bQqH9X/">инстаграме</a>.Двадцать второго сентября они выбрались из исправительного учреждения в поселке Шамхал через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.Источник РИА Новости уточнил, что сегодня преступников нашли в калмыцком поселке Улан-Хол. Их доставили в отдел полиции Лаганского района, рассказал агентству представитель Главного управления МВД по Калмыкии Андрей Басхаев. По его словам, в задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН.Позже стало известно, что поймать беглецов помог пастух, за содействие он получит миллион рублей.
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
Игорь Земский
Ждём реакции правозащитников из *Мемориала* на жестокое и несправедливое задержание узников совести
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Степан Краснов
Молодцы!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры захвата сбежавших заключенных в Дагестане
Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в Дагестане, сообщило республиканское МВД в Instagram.
2020-09-30T13:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия
МАХАЧКАЛА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости.
Полицейские задержали шесть заключенных, которые на прошлой неделе сбежали из исправительной колонии строгого режима в Дагестане
, сообщило республиканское МВД в инстаграме
.
Двадцать второго сентября они выбрались из исправительного учреждения в поселке Шамхал через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
Источник РИА Новости уточнил, что сегодня преступников нашли в калмыцком поселке Улан-Хол.
Их доставили в отдел полиции Лаганского района, рассказал агентству представитель Главного управления МВД по Калмыкии Андрей Басхаев. По его словам, в задержании участвовали силовики из обеих республик, в том числе местный спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска, а также ФСИН.
Позже стало известно, что поймать беглецов помог пастух, за содействие он получит миллион рублей.