https://ria.ru/20200923/pobeg-1577640962.html

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:18

2020-09-23T11:18

2020-09-23T15:07

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

кировский район

махачкала

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает Следственное управление СК по <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестану</a>.Как информирует СУ СК, 22 сентября шестеро осужденных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района <a href="https://ria.ru/location_Makhachkala" target="_blank">Махачкалы</a>, сделали подкоп и сбежали."Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей", — говорится в сообщении.СУ СК уточняет, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20200910/ivanovo-1577049502.html

3

кировский район

махачкала

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Осужденные, сделав подкоп, сбежали из колонии в Дагестане Шесть осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии № 2 в Дагестане, сообщили в региональном управлении ФСИН. Лаз обнаружили во вторник при обходе на контрольно-следовой полосе. Идет розыск, выставлены временные посты, разосланы ориентировки. "По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования", — добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о халатности. На место происшествия выехал глава управления ФСИН Андрей Поляков. Как сообщает со ссылкой на свои источники телеканал "360", сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства. 2020-09-23T11:18 true PT0M53S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), кировский район, махачкала, происшествия