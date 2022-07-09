В Приангарье возбудили дела после убийства заключенного в колонии
СК возбудил уголовные дела после убийства заключенного в колонии в Приангарье
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. По материалам прокуратуры СК возбудил уголовные дела о дезорганизации работы исправительного учреждения и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, сообщает иркутская областная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, прокуратура города Братска провела проверку обстоятельств, при которых в исправительном учреждении были избиты заключенные, после чего один из них скончался в больнице. Было установлено, что 8 осужденных ИК-25 в ночь на 20 июня, вооружившись палками и ножами избили заключенных из других отрядов, отмечается в сообщении. Там же уточняется, что причиной стало неподчинение требованиям лидера организованной группы и сотрудничество с администрацией колонии.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). По факту смерти осужденного ранее следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть)", - говорится в сообщении.
По данным СК, в больнице после инцидента находятся 6 человек. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются заключенные, руководство и сотрудники исправительной колонии.