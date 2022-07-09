https://ria.ru/20220709/koloniya-1801373279.html

В Приангарье возбудили дела после убийства заключенного в колонии

В Приангарье возбудили дела после убийства заключенного в колонии - РИА Новости, 09.07.2022

В Приангарье возбудили дела после убийства заключенного в колонии

По материалам прокуратуры СК возбудил уголовные дела о дезорганизации работы исправительного учреждения и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть,... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T09:01

2022-07-09T09:01

2022-07-09T09:01

происшествия

россия

братск

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg

ИРКУТСК, 9 июл – РИА Новости. По материалам прокуратуры СК возбудил уголовные дела о дезорганизации работы исправительного учреждения и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, сообщает иркутская областная прокуратура.По данным надзорного ведомства, прокуратура города Братска провела проверку обстоятельств, при которых в исправительном учреждении были избиты заключенные, после чего один из них скончался в больнице. Было установлено, что 8 осужденных ИК-25 в ночь на 20 июня, вооружившись палками и ножами избили заключенных из других отрядов, отмечается в сообщении. Там же уточняется, что причиной стало неподчинение требованиям лидера организованной группы и сотрудничество с администрацией колонии."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). По факту смерти осужденного ранее следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть)", - говорится в сообщении.По данным СК, в больнице после инцидента находятся 6 человек. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются заключенные, руководство и сотрудники исправительной колонии.

https://ria.ru/20220706/zaklyuchennyy-1800684393.html

россия

братск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, братск, следственный комитет россии (ск рф)