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Источник раскрыл подробности гибели заключенных в хабаровской колонии
Источник раскрыл подробности гибели заключенных в хабаровской колонии - РИА Новости, 06.09.2021
Источник раскрыл подробности гибели заключенных в хабаровской колонии
Двое осужденных, погибших в драке в исправительной колонии Амурска Хабаровского края, были убиты тупыми предметами, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:30
2021-09-06T11:30
происшествия
хабаровский край
амурск
комсомольск-на-амуре
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Двое осужденных, погибших в драке в исправительной колонии Амурска Хабаровского края, были убиты тупыми предметами, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Двое погибли, еще четверо пострадали в драке в исправительной колонии №14 в Амурске в ночь на воскресенье, возбуждено дело, информировал СУСК. По информации ФСИН, конфликт в группе осужденных перерос в драку.Руководство УФСИН России по Хабаровскому краю проинформировало, что продолжит работу в ИК-14 до конца недели, для выяснения причин и обстоятельств происшествия в учреждение прибыл начальник аппарата управления генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, проверяются записи с камер видеонаблюдения. Колонию посещают представители общественной наблюдательной комиссии края. Также для в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация стабильная, находится под контролем сотрудников УИС региона.В региональном минздраве сообщали, что двоих пострадавших доставили в больницу Амурска, других двоих – в Комсомольск-на-Амуре. Позже одного из них вернули в колонию, ему госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20210905/proisshestviya-1748764514.html
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происшествия, хабаровский край, амурск, комсомольск-на-амуре, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
11:30 06.09.2021
 
Источник раскрыл подробности гибели заключенных в хабаровской колонии

Источник: осужденные в хабаровской колонии были убиты тупыми предметами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Двое осужденных, погибших в драке в исправительной колонии Амурска Хабаровского края, были убиты тупыми предметами, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Двое погибли, еще четверо пострадали в драке в исправительной колонии №14 в Амурске в ночь на воскресенье, возбуждено дело, информировал СУСК. По информации ФСИН, конфликт в группе осужденных перерос в драку.
"Никаких колюще-режущих (предметов) в драке применено не было. Это не заточки какие-то, не ножи. Убиты осужденные тупыми предметами, похожими на ножки от стула. Один из них отбывал наказание по длительному сроку, в том числе за убийство. В колонии он был одним из так называемых лидеров", - сказал источник.
Руководство УФСИН России по Хабаровскому краю проинформировало, что продолжит работу в ИК-14 до конца недели, для выяснения причин и обстоятельств происшествия в учреждение прибыл начальник аппарата управления генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, проверяются записи с камер видеонаблюдения. Колонию посещают представители общественной наблюдательной комиссии края. Также для в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация стабильная, находится под контролем сотрудников УИС региона.
В региональном минздраве сообщали, что двоих пострадавших доставили в больницу Амурска, других двоих – в Комсомольск-на-Амуре. Позже одного из них вернули в колонию, ему госпитализация не потребовалась.
Колония - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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ПроисшествияХабаровский крайАмурскКомсомольск-на-АмуреФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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