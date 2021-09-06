https://ria.ru/20210906/koloniya-1748834128.html

Источник раскрыл подробности гибели заключенных в хабаровской колонии

Источник раскрыл подробности гибели заключенных в хабаровской колонии - РИА Новости, 06.09.2021

Источник раскрыл подробности гибели заключенных в хабаровской колонии

Двое осужденных, погибших в драке в исправительной колонии Амурска Хабаровского края, были убиты тупыми предметами, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:30

2021-09-06T11:30

2021-09-06T11:30

происшествия

хабаровский край

амурск

комсомольск-на-амуре

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Двое осужденных, погибших в драке в исправительной колонии Амурска Хабаровского края, были убиты тупыми предметами, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Двое погибли, еще четверо пострадали в драке в исправительной колонии №14 в Амурске в ночь на воскресенье, возбуждено дело, информировал СУСК. По информации ФСИН, конфликт в группе осужденных перерос в драку.Руководство УФСИН России по Хабаровскому краю проинформировало, что продолжит работу в ИК-14 до конца недели, для выяснения причин и обстоятельств происшествия в учреждение прибыл начальник аппарата управления генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, проверяются записи с камер видеонаблюдения. Колонию посещают представители общественной наблюдательной комиссии края. Также для в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация стабильная, находится под контролем сотрудников УИС региона.В региональном минздраве сообщали, что двоих пострадавших доставили в больницу Амурска, других двоих – в Комсомольск-на-Амуре. Позже одного из них вернули в колонию, ему госпитализация не потребовалась.

https://ria.ru/20210905/proisshestviya-1748764514.html

хабаровский край

амурск

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, амурск, комсомольск-на-амуре, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)