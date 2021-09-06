Источник раскрыл подробности гибели заключенных в хабаровской колонии
Источник: осужденные в хабаровской колонии были убиты тупыми предметами
ХАБАРОВСК, 6 сен — РИА Новости. Двое осужденных, погибших в драке в исправительной колонии Амурска Хабаровского края, были убиты тупыми предметами, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Двое погибли, еще четверо пострадали в драке в исправительной колонии №14 в Амурске в ночь на воскресенье, возбуждено дело, информировал СУСК. По информации ФСИН, конфликт в группе осужденных перерос в драку.
"Никаких колюще-режущих (предметов) в драке применено не было. Это не заточки какие-то, не ножи. Убиты осужденные тупыми предметами, похожими на ножки от стула. Один из них отбывал наказание по длительному сроку, в том числе за убийство. В колонии он был одним из так называемых лидеров", - сказал источник.
Руководство УФСИН России по Хабаровскому краю проинформировало, что продолжит работу в ИК-14 до конца недели, для выяснения причин и обстоятельств происшествия в учреждение прибыл начальник аппарата управления генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, проверяются записи с камер видеонаблюдения. Колонию посещают представители общественной наблюдательной комиссии края. Также для в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация стабильная, находится под контролем сотрудников УИС региона.
В региональном минздраве сообщали, что двоих пострадавших доставили в больницу Амурска, других двоих – в Комсомольск-на-Амуре. Позже одного из них вернули в колонию, ему госпитализация не потребовалась.
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