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В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии
В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии - РИА Новости, 05.09.2021
В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии
В Хабаровском крае конфликт между заключенными перерос в драку, погибли два человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T12:48
2021-09-05T13:42
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае конфликт между заключенными перерос в драку, погибли два человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК Дарья Немцева.Инцидент произошел в ИК-14 в Амурске. Еще четыре человека пострадали, одного из них госпитализировали.Уголовное дело открыли по статьям "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", и "Убийство двух лиц".Как добавили во ФСИН, на место происшествия приехало руководство регионального управления ведомства, сотрудники СК и прокуратуры, которые выяснят все обстоятельства ЧП. Также в Хабаровский край направили представителей центрального аппарата ФСИН. Сейчас колония работает в штатном режиме.
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
12:48 05.09.2021 (обновлено: 13:42 05.09.2021)
 
В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии

В Хабаровском крае в драке между заключенными ИК-14 погибли два человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае конфликт между заключенными перерос в драку, погибли два человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК Дарья Немцева.
Инцидент произошел в ИК-14 в Амурске. Еще четыре человека пострадали, одного из них госпитализировали.
Уголовное дело открыли по статьям "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", и "Убийство двух лиц".
"Будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными", — заключила собеседница агентства.
Как добавили во ФСИН, на место происшествия приехало руководство регионального управления ведомства, сотрудники СК и прокуратуры, которые выяснят все обстоятельства ЧП. Также в Хабаровский край направили представителей центрального аппарата ФСИН.
Сейчас колония работает в штатном режиме.
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ПроисшествияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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