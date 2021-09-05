https://ria.ru/20210905/draka-1748754341.html
В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии
В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии - РИА Новости, 05.09.2021
В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии
В Хабаровском крае конфликт между заключенными перерос в драку, погибли два человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T12:48
2021-09-05T12:48
2021-09-05T13:42
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае конфликт между заключенными перерос в драку, погибли два человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК Дарья Немцева.Инцидент произошел в ИК-14 в Амурске. Еще четыре человека пострадали, одного из них госпитализировали.Уголовное дело открыли по статьям "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", и "Убийство двух лиц".Как добавили во ФСИН, на место происшествия приехало руководство регионального управления ведомства, сотрудники СК и прокуратуры, которые выяснят все обстоятельства ЧП. Также в Хабаровский край направили представителей центрального аппарата ФСИН. Сейчас колония работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20210227/pytki-1599233227.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
12:48 05.09.2021 (обновлено: 13:42 05.09.2021)
В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии
В Хабаровском крае в драке между заключенными ИК-14 погибли два человека