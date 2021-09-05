https://ria.ru/20210905/draka-1748754341.html

В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии

В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии - РИА Новости, 05.09.2021

В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии

В Хабаровском крае конфликт между заключенными перерос в драку, погибли два человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T12:48

2021-09-05T12:48

2021-09-05T13:42

происшествия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае конфликт между заключенными перерос в драку, погибли два человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК Дарья Немцева.Инцидент произошел в ИК-14 в Амурске. Еще четыре человека пострадали, одного из них госпитализировали.Уголовное дело открыли по статьям "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", и "Убийство двух лиц".Как добавили во ФСИН, на место происшествия приехало руководство регионального управления ведомства, сотрудники СК и прокуратуры, которые выяснят все обстоятельства ЧП. Также в Хабаровский край направили представителей центрального аппарата ФСИН. Сейчас колония работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20210227/pytki-1599233227.html

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)