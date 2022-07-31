https://ria.ru/20220731/pekha-1805854536.html

Первая во всем Эдита Пьеха: от эмигрантки до мировой суперзвезды

Первая во всем Эдита Пьеха: от эмигрантки до мировой суперзвезды - РИА Новости, 31.07.2022

Первая во всем Эдита Пьеха: от эмигрантки до мировой суперзвезды

Эдите Пьехе исполнилось 85 лет. Сложно поверить, что изначально музыка была ее хобби, а профессию она выбрала совсем другую. Как девочка из Польши вытянула... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T08:00

2022-07-31T08:00

2022-07-31T08:13

шоубиз

эдита пьеха

эдит пиаф

ленинград

польша

ссср

музыка

знаменитости

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Эдите Пьехе исполнилось 85 лет. Сложно поверить, что изначально музыка была ее хобби, а профессию она выбрала совсем другую. Как девочка из Польши вытянула счастливый билет, что изменила в советской эстраде, почему ее заметили кинорежиссеры — в материале РИА Новости.Девочка из Польши: философский факультет и старт карьерыОна вообще не планировала эстрадную карьеру — девочка из Польши вытянула самый настоящий счастливый билет: получила направление на учебу в СССР. Приехав в Ленинград, решила стать психологом, но набора на факультет ЛГУ в тот год не было. Пришлось поступать на философский и заниматься на прикладном отделении психологии.Музыка была ее хобби. Пела в хоре, а затем ее пригласили в ансамбль студентов консерватории. И это, по сути, изменило всю ее жизнь: в новогоднюю ночь с 1954-го на 1955 год она выступала на концерте, молодую певицу несколько раз вызывали на бис. Слухи о том, что в консерваторском ансамбле появилась польская студентка необычайной красоты с великолепным голосом, мгновенно разлетелись по Ленинграду. С этого и началась ее слава: коллектив переименовали в "Дружбу", Пьехе разрешили учиться заочно, чтобы совмещать университет и эстраду.Первая и неповторимая: западная манера и пропаганда джазаРепетиции, концерты, первые записи: Пьеха была абсолютно непохожа на других певиц. Первой стала активно общаться с публикой, "оторвалась" от стойки, с микрофоном двигалась по сцене — такое лишь показывали в фильмах о заграничной жизни. При этом ориентировалась на лучшие образцы мировой эстрады: ее кумиром была Эдит Пиаф, и от великой шансонье она взяла все лучшее: искренность, непосредственность, невероятную самоотдачу на выступлениях.Правда, в конце 1950-х "Дружбе" досталось — ансамбль расформировали якобы за пропаганду джаза, но руководитель (и первый муж Эдиты Станиславовны) Александр Броневицкий отстоял коллектив. В 1970-х Пьеха организовала собственный ансамбль, с которым выступала на протяжении всей дальнейшей карьеры.Мировая звезда: советская певица планетарного масштабаА карьера была великолепна! Пьеха дважды пела в знаменитой парижской "Олимпии", причем однажды дала на этой площадке 47 концертов подряд.Ей аплодировал весь мир: на Кубе даже присвоили почетное звание "Госпожа Песня". А в Каннах вручили "нефритовый диск" — за миллионные тиражи пластинок.И с кино сложилось — яркая внешность привлекла внимание режиссеров. Естественно, роли ей предлагали соответствующие: чарующих и иногда коварных иностранок, как француженка Жозефина Клер в "Судьбе резидента" (ее кинодебют). Потом она сыграла еще в одном шпионском фильме — "Бриллианты для диктатуры пролетариата", снятом по роману Юлиана Семенова и ставшем кинохитом середины 70-х. И на телевидении редкая музыкальная передача обходилась без ее участия.А еще она была первой звездой, выступившей сольно на Дворцовой площади, — задолго до того, как там стали давать концерты мировые рок- и поп-исполнители. Пьеха отметила 60-летие грандиозным шоу для любимого города.В последние годы Эдита Станиславовна уже не столь активно выступает — периодически в прессу даже просачиваются слухи, что певица заявила об окончании сценической деятельности. Правда, родственники звезды это опровергают.

https://ria.ru/20220716/leps-1802505522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

эдита пьеха, эдит пиаф, ленинград, польша, ссср, музыка, знаменитости