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Стас Пьеха: Я в хороших отношениях со всей семьей, включая Илону и Эдиту

Стас Пьеха: Я в хороших отношениях со всей семьей, включая Илону и Эдиту - РИА Новости, 05.04.2022

Стас Пьеха: Я в хороших отношениях со всей семьей, включая Илону и Эдиту

Стас Пьеха оказался одним из тех, кто отменил свой концерт (должен был состояться 31 марта). По мнению исполнителя, сейчас не время для шоу. Певец в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:15

2022-04-05T09:15

2022-04-05T09:15

шоубиз

стас пьеха

эдита пьеха

музыка

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Стас Пьеха оказался одним из тех, кто отменил свой концерт (должен был состояться 31 марта). По мнению исполнителя, сейчас не время для шоу. Певец в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал о новой программе, своей знаменитой бабушке, отношениях в семье и современных наркоманах. Со стихами и свежим звучанием: новый Стас Пьеха– Вы готовите новую программу. Что в ней будет?– Я сохранил основные хиты в программе, но мы сделали апгрейд песен: появились новые аранжировки, чтобы они были более свежими и современными. Появляется много интересных звуков, которые просто нельзя не использовать сегодня на сцене. Кроме того, я включил старые песни, которые давно не пел, например, "Мы расстались с тобой". Будут и новые треки, и в целом поменяется драматургия.– Ваши стихи будут?– Обязательно. Есть отдельный блок, который мы уже обкатали в Сибири. Какие-то мои произведения будут звучать отдельно, а какие-то переходить в песни. Своеобразные миниспектакли.– А новый альбом готовите?– Песен на альбом достаточно, но будет ли он в ближайшее время – пока вопрос открытый. Я бы очень хотел собрать всё в единый сборник. Сейчас думаем над форматом. Записываем новые песни. Ну и возможно, будет бонусом акустическая версия со стихами– Думали ли вы о смене стиля или направления своей музыки?– Последние годы мы много экспериментировали, и я хочу продолжить делать то, что нравится. Сейчас актуально – реализовывать свои фантазии не в угоду формату. Есть много известных песен и лояльная аудитория, которая готова к новым интерпретациям хитов. Но возможно, я попробую разделить жанры на два проекта: Стас Пьеха и еще какой-то. Пока не думал над названием и форматом: один я буду или родится новый коллектив. Не ставлю себе рамок, в том числе и временных. Сейчас оформляется идея.Неваляшка: как Пьеха использует образ из "Маски"– Будут ли песни из "Маски", где вы выступали в образе Неваляшки?– Если это делать не в костюме моего героя, то будет не то. А его у меня нет. Но все эти вокальные манеры, неизвестные широкой аудитории, я и так часто применяю на концертах, на то они и живые.– Некоторые ваши коллеги неоднозначно относятся к своим героям из программы, потому что фанаты хотят видеть эти образы. Как вы относитесь к своей маске, спустя год?– Никто не требует у меня переодеться, но в каждом городе теперь мне дарят неваляшку. Мне это приятно, значит образ понравился. А я действительно получал тогда удовольствие.– Теперь будете собирать коллекцию?– Почти все я подарил детям – своих знакомых, знакомых своих знакомых. Оставил только три себе: одна классическая советская, а вторая – картина, которую я повесил на стену у себя за городом, а третью оставил в клинике на память.Семейные скандалы: жизнь бабушки Эдиты и сына Петра– Был большой скандал в СМИ, когда домработница Эдиты Станиславовны сказала, что вы не общаетесь со своей бабушкой и даже ей не звоните.– Я общаюсь со всеми родственниками регулярно: и бабушкой, и мамой, и сыном. Домработницы, кстати, мне об этом не говорили. С сестрой мы вообще работаем вместе, поэтому семья играет большую и важную роль в моей жизни.– Как поживает ваша бабушка?– Она живет в своем загородном доме, дел особо у нее нет. Как и любой человек в возрасте, она гуляет, смотрит телевизор, читает книги, общается с родственниками. Она планировала какие-то выступления, но в связи с коронавирусом они отменились. От зрителей она не уходила, как только будет возможность – она выйдет на сцену, ей этого очень хочется.– В августе вся страна следила за инцидентом с вашим сыном Петром. Он оправился от того конфликта?– Он занимается с психологом. Также максимально ходит в разные кружки, чтобы заполнить время вне школы и не вспоминать тот случай. Насколько я знаю ситуацию, она стабильна сейчас.Клиника Пьехи: наркоманы помолодели– А чем вы занимаетесь в свободное время?– Песнями, есть несколько, которые мы хотим доделать. Клипом на трек "Глубина". Также разрабатываю технологии для моего фонда "Взрослый выбор", который будет заниматься профилактикой наркомании среди детей. И, конечно, своей клиникой реабилитации зависимых людей. Не забываю и о своем развитии, общаюсь с психологом.– Исходя из ваших личный и уже даже профессиональных наблюдений, изменилась ли как-то ситуация с наркоманией за последние годы?– Она меняется, потому что больше стало синтетических наркотиков. Их проще и дешевле произвести, и они стали куда более токсичными. Наркомания становится сложнее, потому что синтетика сильнее влияет на мозг. Мы занимаемся тем, что адаптируемся к этой новой реальности.– А средний возраст изменился?– Да, к сожалению, наркоманы помолодели. У нас нет лицензии на реабилитацию детской наркомании, но мы все равно занимаемся этим вопросом. Я знаю, что 15 лет назад стартовый возраст наркомана был в среднем около 13 лет, сейчас – еще меньше. Поэтому я занялся профилактикой.– А какие болевые точки у детей сегодня, которые могут привести к наркотикам? Особенно, по сравнению с тем временем, когда вы были маленьким.– Болезнь поколения – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Тривиально говорить снова, но к этому приводит использование гаджетов и огромный поток информации, в котором дети существуют. Проблемы все те же: дешевый дофамин. Решение этому есть, и оно очевидно: давать эмоции в семье. Осталось родителям научиться делать это, а не заменять живое общение очередным новым гаджетом или игрушкой. Но это – уже отдельный разговор.

https://ria.ru/20210813/anketa-1744553221.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

стас пьеха, эдита пьеха, музыка