https://ria.ru/20220731/pekha-1806189105.html
Путин и Мишустин поздравили Эдиту Пьеху с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили Эдиту Пьеху с юбилеем - РИА Новости, 31.07.2022
Путин и Мишустин поздравили Эдиту Пьеху с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем эстрадную певицу и народную артистку Эдиту Пьеху с юбилеем, отметив ее творчество как яркое явление в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:06
2022-07-31T11:06
2022-07-31T17:47
шоубиз
музыка
эдита пьеха
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем эстрадную певицу и народную артистку Эдиту Пьеху с юбилеем, отметив ее творчество как яркое явление в истории отечественного эстрадного искусства, данная телеграмма опубликована на сайте Кремля."От души поздравляю вас с юбилейным Днём рождения. Ваше щедрое, самобытное творчество стало ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства, обогатило его замечательные традиции. Талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус по праву снискали Вам признание профессионалов и слушателей разных поколений", - сообщается в поздравительной телеграмме.Президент пожелал артистке здоровья и благополучия.Премьер-министр России Михаил Мишустин также направил артистке поздравления, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Уникальное музыкальное дарование, артистизм, оригинальный стиль исполнения, редкий по красоте голос позволили Вам стать блистательной звездой отечественной эстрады, покорить сердца миллионов зрителей у нас в стране и далеко за её пределами", - говорится в поздравлении Мишустина.
https://ria.ru/20220731/pekha-1805854536.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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музыка, эдита пьеха, владимир путин, россия
11:06 31.07.2022 (обновлено: 17:47 31.07.2022)
Путин и Мишустин поздравили Эдиту Пьеху с юбилеем
Путин поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем и отметил ее яркое творчество в истории эстрады
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем эстрадную певицу и народную артистку Эдиту Пьеху с юбилеем, отметив ее творчество как яркое явление в истории отечественного эстрадного искусства, данная телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"От души поздравляю вас с юбилейным Днём рождения. Ваше щедрое, самобытное творчество стало ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства, обогатило его замечательные традиции. Талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус по праву снискали Вам признание профессионалов и слушателей разных поколений", - сообщается в поздравительной телеграмме.
Президент пожелал артистке здоровья и благополучия.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также направил артистке поздравления, телеграмма
опубликована на сайте кабмина.
"Уникальное музыкальное дарование, артистизм, оригинальный стиль исполнения, редкий по красоте голос позволили Вам стать блистательной звездой отечественной эстрады, покорить сердца миллионов зрителей у нас в стране и далеко за её пределами", - говорится в поздравлении Мишустина.