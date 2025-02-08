https://ria.ru/20250208/pugacheva-1997988856.html

"Насмешка над россиянами": какую пенсию получает Пугачева и другие звезды

"Насмешка над россиянами": какую пенсию получает Пугачева и другие звезды - РИА Новости, 08.02.2025

"Насмешка над россиянами": какую пенсию получает Пугачева и другие звезды

Российским звездам тоже полагается пенсия. При этом, несмотря на заслуги и стаж, совершенно разная по сумам. Кто-то не обращает на нее внимания, кто-то называет РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:00:00+03:00

алла пугачева

юрий стоянов

эдита пьеха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939511184_0:223:3152:1996_1920x0_80_0_0_21f352d743464fb3356eb11046858f0f.jpg

Российским звездам тоже полагается пенсия. При этом, несмотря на заслуги и стаж, совершенно разная по сумам. Кто-то не обращает на нее внимания, кто-то называет ее достойной, а кто-то - “оскорблением”. Сколько получают знаменитости - разбиралось РИА Новости.Кому хватаетНекоторые знаменитости не жалуются на размер своей пенсии, считая её вполне достаточной для комфортной жизни.Правда, зачастую артисты предпочитают не вдаваться в детали. Так, 86-летний Александр Збруев честно признается, что не знает точного размера выплат по старости. Он предполагает, что она составляет около 50 тысяч рублей с учётом всех надбавок. При этом актер все еще активно работает в театре.Юрий Стоянов высказывается аналогично: “пенсия приличная”. артист, который продолжает активно сниматься и выступать, не испытывает проблем с финансами. В свои 67 лет Стоянов уверен, что его пенсия "приличная", и активно продолжает творческую деятельность.Пенсия 75-летнего Валерия Леонтьева составляет 60 тысяч рублей. Он не испытывает финансовых трудностей, даже несмотря на то, что прекратил концертную деятельность.А у Эдиты Пьехи, которой 87 лет, две пенсии — за звание народной артистки и "Почетного шахтера". Она получает более 70 тысяч рублей в месяц. Пьеха говорит, что этого вполне достаточно для достойной жизни.Лидия Федосеева-Шукшина, в свои 86 лет, получает 65 тысяч рублей пенсии. Она признаёт, что пенсия позволяет ей справляться с основными расходами.“Мне хватает, — делится актриса, — я справляюсь сама и не беру деньги у дочерей”.Из-за возраста для актрисы пришлось нанять сиделку, расходы на которую покрывают ее дочери.“Зачем она мне?”Есть те, кто получает меньше, но при этом не считает такую сумму проблемой.Лев Лещенко, народный артист России, в свои 82 года получает 30 тысяч рублей пенсии. Однако он спокойно относится к этому."Пусть эти средства получат те, кто действительно в них нуждается. Я обойдусь", — говорил Лев Валерьянович.У 76-летнего Станислава Садальского пенсия составляет 25 тысяч рублей. Однако он не жалуется: актёр говорит, что его финансовое положение значительно лучше, чем у многих обычных россиян.Некоторые и вовсе отдают полученные от государства деньги.Юрий Антонов (79 лет), который, по сути, был одним из первых миллионеров советской эстрады, тратит выплаты на помощь бездомным животным.Лолита которой в этом году исполнилось 61, получает 23 800 рублей пенсии. Певица активно помогает пострадавшим от обстрелов в Белгородской области.У Владимира Винокура, которому 76 лет, пенсия вдвое больше. Он тратит эти деньги на поддержку детских домов, в частности, в Курской области.Алла Пугачева (75 лет), несмотря на отъезд из России продолжает получать пенсию более 55 тысяч рублей. Однако она неоднократно рассказывала, что направляет эти деньги на помощь больной поклоннице, прикованной к инвалидному креслу.Скребут копейкиВпрочем, не все довольны своим материальным положением. Актер Дмитрий Назаров (67 лет), который раскритиковал СВО и уехал из России во Францию, продолжает получать пенсионные 50 тысяч рублей. По всей видимости, это один из немногих источников его дохода: актер хоть и продолжает гастролировать, спрос на его выступления низкий. Назаров жаловался, что его доходы резко упали.Юрий Лоза, которому 70 лет, получает пенсию в 16 тысяч рублей, чего, как он признавался, ему сильно не хватает. Вдобавок, автору “Плота” не полагается авторских отчислений.Еще один автор советских шлягеров, 74-летний Михаил Муромов, жалуется на "нищету". Его пенсия составляет 12 700 рублей, надбавок нет. Дело в том, что у певца формально есть дополнительный источник дохода: “роялти” за песни (прежде всего за “Яблоки на снегу” и “Ирэн”). Но, судя по всему, отчисления крайне малы. СМИ писали, что Муромов, несмотря на финансовые трудности, не хочет сдавать в аренду свои квартиры, чтобы “не потерять независимость”.Актриса Тамара Семина, которой 86 лет, получает 17 тысяч рублей. Она говорила, что чувствует себя униженной. Несмотря на свои звания и награды, Семина недовольна размером своих выплат, которые должны быть в три раза выше. Она продолжает сниматься в кино, но её финансовое положение оставляет желать лучшего.Татьяна Анциферова (70 лет), получающая 23 тысячи рублей пенсии, откровенно сожалеет о своём отказе от звания "заслуженный" или "народный" в своё время. Для артистов с московской пропиской это дает значительные надбавки.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла пугачева, юрий стоянов, эдита пьеха