https://ria.ru/20250208/pugacheva-1997988856.html
"Насмешка над россиянами": какую пенсию получает Пугачева и другие звезды
"Насмешка над россиянами": какую пенсию получает Пугачева и другие звезды - РИА Новости, 08.02.2025
"Насмешка над россиянами": какую пенсию получает Пугачева и другие звезды
Российским звездам тоже полагается пенсия. При этом, несмотря на заслуги и стаж, совершенно разная по сумам. Кто-то не обращает на нее внимания, кто-то называет РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T08:00:00+03:00
2025-02-08T08:00:00+03:00
2025-02-08T08:00:00+03:00
алла пугачева
юрий стоянов
эдита пьеха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939511184_0:223:3152:1996_1920x0_80_0_0_21f352d743464fb3356eb11046858f0f.jpg
Российским звездам тоже полагается пенсия. При этом, несмотря на заслуги и стаж, совершенно разная по сумам. Кто-то не обращает на нее внимания, кто-то называет ее достойной, а кто-то - “оскорблением”. Сколько получают знаменитости - разбиралось РИА Новости.Кому хватаетНекоторые знаменитости не жалуются на размер своей пенсии, считая её вполне достаточной для комфортной жизни.Правда, зачастую артисты предпочитают не вдаваться в детали. Так, 86-летний Александр Збруев честно признается, что не знает точного размера выплат по старости. Он предполагает, что она составляет около 50 тысяч рублей с учётом всех надбавок. При этом актер все еще активно работает в театре.Юрий Стоянов высказывается аналогично: “пенсия приличная”. артист, который продолжает активно сниматься и выступать, не испытывает проблем с финансами. В свои 67 лет Стоянов уверен, что его пенсия "приличная", и активно продолжает творческую деятельность.Пенсия 75-летнего Валерия Леонтьева составляет 60 тысяч рублей. Он не испытывает финансовых трудностей, даже несмотря на то, что прекратил концертную деятельность.А у Эдиты Пьехи, которой 87 лет, две пенсии — за звание народной артистки и "Почетного шахтера". Она получает более 70 тысяч рублей в месяц. Пьеха говорит, что этого вполне достаточно для достойной жизни.Лидия Федосеева-Шукшина, в свои 86 лет, получает 65 тысяч рублей пенсии. Она признаёт, что пенсия позволяет ей справляться с основными расходами.“Мне хватает, — делится актриса, — я справляюсь сама и не беру деньги у дочерей”.Из-за возраста для актрисы пришлось нанять сиделку, расходы на которую покрывают ее дочери.“Зачем она мне?”Есть те, кто получает меньше, но при этом не считает такую сумму проблемой.Лев Лещенко, народный артист России, в свои 82 года получает 30 тысяч рублей пенсии. Однако он спокойно относится к этому."Пусть эти средства получат те, кто действительно в них нуждается. Я обойдусь", — говорил Лев Валерьянович.У 76-летнего Станислава Садальского пенсия составляет 25 тысяч рублей. Однако он не жалуется: актёр говорит, что его финансовое положение значительно лучше, чем у многих обычных россиян.Некоторые и вовсе отдают полученные от государства деньги.Юрий Антонов (79 лет), который, по сути, был одним из первых миллионеров советской эстрады, тратит выплаты на помощь бездомным животным.Лолита которой в этом году исполнилось 61, получает 23 800 рублей пенсии. Певица активно помогает пострадавшим от обстрелов в Белгородской области.У Владимира Винокура, которому 76 лет, пенсия вдвое больше. Он тратит эти деньги на поддержку детских домов, в частности, в Курской области.Алла Пугачева (75 лет), несмотря на отъезд из России продолжает получать пенсию более 55 тысяч рублей. Однако она неоднократно рассказывала, что направляет эти деньги на помощь больной поклоннице, прикованной к инвалидному креслу.Скребут копейкиВпрочем, не все довольны своим материальным положением. Актер Дмитрий Назаров (67 лет), который раскритиковал СВО и уехал из России во Францию, продолжает получать пенсионные 50 тысяч рублей. По всей видимости, это один из немногих источников его дохода: актер хоть и продолжает гастролировать, спрос на его выступления низкий. Назаров жаловался, что его доходы резко упали.Юрий Лоза, которому 70 лет, получает пенсию в 16 тысяч рублей, чего, как он признавался, ему сильно не хватает. Вдобавок, автору “Плота” не полагается авторских отчислений.Еще один автор советских шлягеров, 74-летний Михаил Муромов, жалуется на "нищету". Его пенсия составляет 12 700 рублей, надбавок нет. Дело в том, что у певца формально есть дополнительный источник дохода: “роялти” за песни (прежде всего за “Яблоки на снегу” и “Ирэн”). Но, судя по всему, отчисления крайне малы. СМИ писали, что Муромов, несмотря на финансовые трудности, не хочет сдавать в аренду свои квартиры, чтобы “не потерять независимость”.Актриса Тамара Семина, которой 86 лет, получает 17 тысяч рублей. Она говорила, что чувствует себя униженной. Несмотря на свои звания и награды, Семина недовольна размером своих выплат, которые должны быть в три раза выше. Она продолжает сниматься в кино, но её финансовое положение оставляет желать лучшего.Татьяна Анциферова (70 лет), получающая 23 тысячи рублей пенсии, откровенно сожалеет о своём отказе от звания "заслуженный" или "народный" в своё время. Для артистов с московской пропиской это дает значительные надбавки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, юрий стоянов, эдита пьеха
Алла Пугачева, Юрий Стоянов, Эдита Пьеха
Российским звездам тоже полагается пенсия. При этом, несмотря на заслуги и стаж, совершенно разная по сумам. Кто-то не обращает на нее внимания, кто-то называет ее достойной, а кто-то - “оскорблением”. Сколько получают знаменитости - разбиралось РИА Новости.
Некоторые знаменитости не жалуются на размер своей пенсии, считая её вполне достаточной для комфортной жизни.
Правда, зачастую артисты предпочитают не вдаваться в детали. Так, 86-летний Александр Збруев честно признается, что не знает точного размера выплат по старости. Он предполагает, что она составляет около 50 тысяч рублей с учётом всех надбавок. При этом актер все еще активно работает в театре.
Юрий Стоянов высказывается аналогично: “пенсия приличная”. артист, который продолжает активно сниматься и выступать, не испытывает проблем с финансами. В свои 67 лет Стоянов уверен, что его пенсия "приличная", и активно продолжает творческую деятельность.
Пенсия 75-летнего Валерия Леонтьева составляет 60 тысяч рублей. Он не испытывает финансовых трудностей, даже несмотря на то, что прекратил концертную деятельность.
А у Эдиты Пьехи, которой 87 лет, две пенсии — за звание народной артистки и "Почетного шахтера". Она получает более 70 тысяч рублей в месяц. Пьеха говорит, что этого вполне достаточно для достойной жизни.
Лидия Федосеева-Шукшина, в свои 86 лет, получает 65 тысяч рублей пенсии. Она признаёт, что пенсия позволяет ей справляться с основными расходами.
“Мне хватает, — делится актриса, — я справляюсь сама и не беру деньги у дочерей”.
Из-за возраста для актрисы пришлось нанять сиделку, расходы на которую покрывают ее дочери.
Есть те, кто получает меньше, но при этом не считает такую сумму проблемой.
Лев Лещенко, народный артист России, в свои 82 года получает 30 тысяч рублей пенсии. Однако он спокойно относится к этому.
"Пусть эти средства получат те, кто действительно в них нуждается. Я обойдусь", — говорил Лев Валерьянович.
У 76-летнего Станислава Садальского пенсия составляет 25 тысяч рублей. Однако он не жалуется: актёр говорит, что его финансовое положение значительно лучше, чем у многих обычных россиян.
Некоторые и вовсе отдают полученные от государства деньги.
Юрий Антонов (79 лет), который, по сути, был одним из первых миллионеров советской эстрады, тратит выплаты на помощь бездомным животным.
Лолита которой в этом году исполнилось 61, получает 23 800 рублей пенсии. Певица активно помогает пострадавшим от обстрелов в Белгородской области.
У Владимира Винокура, которому 76 лет, пенсия вдвое больше. Он тратит эти деньги на поддержку детских домов, в частности, в Курской области.
Алла Пугачева (75 лет), несмотря на отъезд из России продолжает получать пенсию более 55 тысяч рублей. Однако она неоднократно рассказывала, что направляет эти деньги на помощь больной поклоннице, прикованной к инвалидному креслу.
Впрочем, не все довольны своим материальным положением. Актер Дмитрий Назаров (67 лет), который раскритиковал СВО и уехал из России во Францию, продолжает получать пенсионные 50 тысяч рублей. По всей видимости, это один из немногих источников его дохода: актер хоть и продолжает гастролировать, спрос на его выступления низкий. Назаров жаловался, что его доходы резко упали.
Юрий Лоза, которому 70 лет, получает пенсию в 16 тысяч рублей, чего, как он признавался, ему сильно не хватает. Вдобавок, автору “Плота” не полагается авторских отчислений.
Еще один автор советских шлягеров, 74-летний Михаил Муромов, жалуется на "нищету". Его пенсия составляет 12 700 рублей, надбавок нет. Дело в том, что у певца формально есть дополнительный источник дохода: “роялти” за песни (прежде всего за “Яблоки на снегу” и “Ирэн”). Но, судя по всему, отчисления крайне малы. СМИ писали, что Муромов, несмотря на финансовые трудности, не хочет сдавать в аренду свои квартиры, чтобы “не потерять независимость”.
Актриса Тамара Семина, которой 86 лет, получает 17 тысяч рублей. Она говорила, что чувствует себя униженной. Несмотря на свои звания и награды, Семина недовольна размером своих выплат, которые должны быть в три раза выше. Она продолжает сниматься в кино, но её финансовое положение оставляет желать лучшего.
Татьяна Анциферова (70 лет), получающая 23 тысячи рублей пенсии, откровенно сожалеет о своём отказе от звания "заслуженный" или "народный" в своё время. Для артистов с московской пропиской это дает значительные надбавки.