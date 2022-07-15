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Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 15.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220715/pekha-1802760423.html
Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 15.07.2022
Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент РФ Владимир Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:59
2022-07-15T16:12
россия
общество
культура
эдита пьеха
владимир путин
шоубиз
новости культуры
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Пьеху Эдиту Станиславовну – солистку-вокалистку Межрегионального Союза концертных деятелей", - указано в документе.Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР. Работала с многими известными композиторами и поэтами. Исполнила песни "Наш сосед", "Белый свет", "Песня остается с человеком", "Надежда" и десятки других.Согласно указу, ордена "За заслуги в культуре и искусстве" также удостоена заслуженная артистка РФ, актриса Малого театра Ольга Чуваева.
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россия, общество, культура, эдита пьеха, владимир путин, новости культуры, ссср
15:59 15.07.2022 (обновлено: 16:12 15.07.2022)
 
Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент Путин наградил певицу Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСольный концерт Эдиты Пьехи
Сольный концерт Эдиты Пьехи - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сольный концерт Эдиты Пьехи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Пьеху Эдиту Станиславовну – солистку-вокалистку Межрегионального Союза концертных деятелей", - указано в документе.
Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР. Работала с многими известными композиторами и поэтами. Исполнила песни "Наш сосед", "Белый свет", "Песня остается с человеком", "Надежда" и десятки других.
Согласно указу, ордена "За заслуги в культуре и искусстве" также удостоена заслуженная артистка РФ, актриса Малого театра Ольга Чуваева.
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