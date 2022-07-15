https://ria.ru/20220715/pekha-1802760423.html
Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 15.07.2022
Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент РФ Владимир Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:59
2022-07-15T15:59
2022-07-15T16:12
россия
общество
культура
эдита пьеха
владимир путин
шоубиз
новости культуры
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71343/18/713431824_0:184:3000:1872_1920x0_80_0_0_9941350883e1591679bf1a0116228332.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Пьеху Эдиту Станиславовну – солистку-вокалистку Межрегионального Союза концертных деятелей", - указано в документе.Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР. Работала с многими известными композиторами и поэтами. Исполнила песни "Наш сосед", "Белый свет", "Песня остается с человеком", "Надежда" и десятки других.Согласно указу, ордена "За заслуги в культуре и искусстве" также удостоена заслуженная артистка РФ, актриса Малого театра Ольга Чуваева.
https://ria.ru/20220715/leps-1802759598.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71343/18/713431824_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_98288551008b8cf64fb7fda9a6ffb07a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, культура, эдита пьеха, владимир путин, новости культуры, ссср
15:59 15.07.2022 (обновлено: 16:12 15.07.2022)
Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент Путин наградил певицу Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве"