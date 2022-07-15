https://ria.ru/20220715/pekha-1802760423.html

Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 15.07.2022

Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент РФ Владимир Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:59

2022-07-15T15:59

2022-07-15T16:12

россия

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эдита пьеха

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Пьеху Эдиту Станиславовну – солистку-вокалистку Межрегионального Союза концертных деятелей", - указано в документе.Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР. Работала с многими известными композиторами и поэтами. Исполнила песни "Наш сосед", "Белый свет", "Песня остается с человеком", "Надежда" и десятки других.Согласно указу, ордена "За заслуги в культуре и искусстве" также удостоена заслуженная артистка РФ, актриса Малого театра Ольга Чуваева.

https://ria.ru/20220715/leps-1802759598.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, культура, эдита пьеха, владимир путин, новости культуры, ссср