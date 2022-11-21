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Броневицкая объяснила, почему Пьеха чувствует себя брошенной - РИА Новости, 21.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221121/pekha-1833042725.html
Броневицкая объяснила, почему Пьеха чувствует себя брошенной
Броневицкая объяснила, почему Пьеха чувствует себя брошенной - РИА Новости, 21.11.2022
Броневицкая объяснила, почему Пьеха чувствует себя брошенной
Илона Броневицкая объяснила, почему ее мать Эдита Пьеха чувствует себя брошенной. Ранее она жаловалась журналистам на одиночество. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:54
2022-11-21T16:05
шоубиз
эдита пьеха
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Илона Броневицкая объяснила, почему ее мать Эдита Пьеха чувствует себя брошенной. Ранее она жаловалась журналистам на одиночество. Однако она добавила, что семья оказывала помощь звезде советской эстрады. Кроме того, поклонники продолжили посылать подарки Пьехе. Также она сообщила о состоянии здоровья и образе жизни 85-летней знаменитости. Пьеха много лет живет в загородном доме в Ленинградской области. Ранее Стас Пьеха рассказал об отношениях с бабушкой и мамой. Он сообщил, что регулярно общается с ними.
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эдита пьеха
Шоубиз, Эдита Пьеха
12:54 21.11.2022 (обновлено: 16:05 21.11.2022)
 
Броневицкая объяснила, почему Пьеха чувствует себя брошенной

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая объяснила, почему артистка чувствует себя брошенной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПевица Эдита Пьеха во время выступления на сольном концерте
Певица Эдита Пьеха во время выступления на сольном концерте - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Илона Броневицкая объяснила, почему ее мать Эдита Пьеха чувствует себя брошенной. Ранее она жаловалась журналистам на одиночество.

"Какие-то журналисты звонят, она им говорит, что никому не нужна. Она имеет ввиду публику", – поделилась артистка в интервью передачи "Звезды сошлись".

Однако она добавила, что семья оказывала помощь звезде советской эстрады. Кроме того, поклонники продолжили посылать подарки Пьехе.
"Мы вместе к ней ездим. Мы все время там, меняем двери, ремонтируем холодильники, водонагреватели. Я каждый день на связи. Мы живем одной семьей. Как ее любят! Она просто кокетничает. Поклонники звонят, подарки высылают", – заявила певица.
Также она сообщила о состоянии здоровья и образе жизни 85-летней знаменитости. Пьеха много лет живет в загородном доме в Ленинградской области.
"У нее есть ее почитательницы. Они с ней живут. Она плохо ходит, не выступает больше. Она не выходит из дома. Коляска есть. Когда хочет, сидит на крыльце", – призналась Броневицкая.
Ранее Стас Пьеха рассказал об отношениях с бабушкой и мамой. Он сообщил, что регулярно общается с ними.
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