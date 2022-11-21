https://ria.ru/20221121/pekha-1833042725.html

Броневицкая объяснила, почему Пьеха чувствует себя брошенной

Броневицкая объяснила, почему Пьеха чувствует себя брошенной - РИА Новости, 21.11.2022

Броневицкая объяснила, почему Пьеха чувствует себя брошенной

Илона Броневицкая объяснила, почему ее мать Эдита Пьеха чувствует себя брошенной. Ранее она жаловалась журналистам на одиночество. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:54

2022-11-21T12:54

2022-11-21T16:05

шоубиз

эдита пьеха

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Илона Броневицкая объяснила, почему ее мать Эдита Пьеха чувствует себя брошенной. Ранее она жаловалась журналистам на одиночество. Однако она добавила, что семья оказывала помощь звезде советской эстрады. Кроме того, поклонники продолжили посылать подарки Пьехе. Также она сообщила о состоянии здоровья и образе жизни 85-летней знаменитости. Пьеха много лет живет в загородном доме в Ленинградской области. Ранее Стас Пьеха рассказал об отношениях с бабушкой и мамой. Он сообщил, что регулярно общается с ними.

https://ria.ru/20220715/pekha-1802760423.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

эдита пьеха