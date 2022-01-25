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Умер автор песен Долиной и Боярского
Умер автор песен Долиной и Боярского Юрий Поройков - РИА Новости, 25.01.2022
Умер автор песен Долиной и Боярского
В Москве в возрасте 87 лет скончался советский и российский журналист, писатель и поэт Юрий Поройков, сообщают "Известия". РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:51
2022-01-25T10:51
2022-01-25T17:46
культура
москва
лариса долина
эдита пьеха
литературная газета
михаил боярский
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Москве в возрасте 87 лет скончался советский и российский журналист, писатель и поэт Юрий Поройков, сообщают "Известия".Причина смерти неизвестна. Как уточняет СМИ, писатель умер в своей квартире на улице Достоевского.Юрий Дмитриевич Поройков родился 23 февраля 1935 года в Башкирии. Окончил Башкирский государственный педагогический институт имени К. А. Тимирязева. С 1972 по 1979 год работал главным редактором журнала "Молодой коммунист", с 1980 по 1991-й — заместителем главного редактора "Литературной газеты". Кроме того, он был первым заместителем генерального директора ИТАР-ТАСС. В 1985 году его удостоили звания "Заслуженный работник культуры РСФСР".Поройков известен как автор рассказов, повестей и поэтических сборников. Кроме того, он написал слова к композициям "Помолчим" для Эдиты Пьехи, "Моя планета", которую пела Лариса Долина, и "Воспоминание", которую исполнял Михаил Боярский.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, лариса долина, эдита пьеха, литературная газета, михаил боярский
10:51 25.01.2022 (обновлено: 17:46 25.01.2022)
Умер автор песен Долиной и Боярского Юрий Поройков
Автор песен Долиной и Боярского писатель Юрий Поройков умер на 87-м году жизни