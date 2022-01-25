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Умер автор песен Долиной и Боярского

Умер автор песен Долиной и Боярского Юрий Поройков - РИА Новости, 25.01.2022

Умер автор песен Долиной и Боярского

В Москве в возрасте 87 лет скончался советский и российский журналист, писатель и поэт Юрий Поройков, сообщают "Известия". РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:51

2022-01-25T10:51

2022-01-25T17:46

культура

москва

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эдита пьеха

литературная газета

михаил боярский

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Москве в возрасте 87 лет скончался советский и российский журналист, писатель и поэт Юрий Поройков, сообщают "Известия".Причина смерти неизвестна. Как уточняет СМИ, писатель умер в своей квартире на улице Достоевского.Юрий Дмитриевич Поройков родился 23 февраля 1935 года в Башкирии. Окончил Башкирский государственный педагогический институт имени К. А. Тимирязева. С 1972 по 1979 год работал главным редактором журнала "Молодой коммунист", с 1980 по 1991-й — заместителем главного редактора "Литературной газеты". Кроме того, он был первым заместителем генерального директора ИТАР-ТАСС. В 1985 году его удостоили звания "Заслуженный работник культуры РСФСР".Поройков известен как автор рассказов, повестей и поэтических сборников. Кроме того, он написал слова к композициям "Помолчим" для Эдиты Пьехи, "Моя планета", которую пела Лариса Долина, и "Воспоминание", которую исполнял Михаил Боярский.

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москва, лариса долина, эдита пьеха, литературная газета, михаил боярский