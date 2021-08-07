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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210807/novostishoubiznesa-1744727084.html
Новости шоубиза: МакSим пошла на поправку, а Пьеха назвал диагноз бабушки
Новости шоубиза: МакSим пошла на поправку, а Пьеха назвал диагноз бабушки - РИА Новости, 07.08.2021
Новости шоубиза: МакSим пошла на поправку, а Пьеха назвал диагноз бабушки
Хороших новостей из мира шоу-бизнеса на этой неделе стало больше. То ли похолодание в Москве так повлияло на людей, то ли это, что называется, затишье перед... РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T08:00
2021-08-07T08:00
шоубиз
полина гагарина
эдита пьеха
макsим (марина абросимова)
яна богушевская
маргарита соколова (директор макsим)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роман Харрасов. Хороших новостей из мира шоу-бизнеса на этой неделе стало больше. То ли похолодание в Москве так повлияло на людей, то ли это, что называется, затишье перед бурей. Обо всем подробнее – в материале РИА Новости. МакSим становится лучше: последние новости из реанимации МакSим идет на поправку. Наконец-то хорошие новости пришли из реанимации. Официальный представитель певицы сообщил, что артистка находится в полном сознании, ее больше не погружают в искусственную кому."Марина передает всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", — сказала директор исполнительницы Маргарита Соколова.При это представитель МакSим уточнила, что ее правое легкое пострадало больше всего, но оно начало восстанавливаться.Пресс-секретарь исполнительницы Яна Богушевская после дополнительно сообщила, что певица должна, и это понятно, пройти долгий путь реабилитации, однако уже сейчас МакSим в состоянии общаться с родственниками онлайн. Хотя еще неделю назад желтые СМИ утверждали, что легкое отказало, а певица не может дышать самостоятельно. Ссылались на якобы лечащих врачей. А сейчас те же СМИ забыли о своих новостях и дают официальные данные о состоянии МакSим, но теперь их новое занятие – давать прогнозы, сможет ли после пережитого исполнительница петь и выходить на сцену. При этом все же говорить о полном выздоровлении артистки рано. Она пока не может вставать, также она находится на спецпитании. Тем не менее Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать. В день, когда наконец-то пришли хорошие новости о МакSим солист "Иванушек" Кирилл Туриченко опубликовал клип на песню "Мой рай". Певец исполнял этот трек на шоу "Маска" в образе Носорога. Номер особо полюбился фанатам программы, и Туриченко решил снять клип. И он успел получить на него разрешения от самой МакSим перед тем, как она попала в реанимацию. Семейство Пьехи: у Эдиты проблемы с ногами, а сын Стаса реабилитируется после избиенияЭдита Пьеха не может выходить на сцену из-за больных ног, признал ее внук Стас. Конечно, это сообщение не новое. О больных ногах народной артистки СССР известно давно. Четыре года назад концерт в честь своего 80-летия певица просидела на специальном стуле. При этом несмотря ни на что она пела, и делала это вживую. К слову, проблемы с ногами испытывают и две другие народные артистки – София Ротару и Алла Пугачева. Семья Пьехи часто стала появляться в СМИ, но обсуждают не новые песни или концерты, а скандалы. Еще не утих и последний. Маленького сына Стаса избила соседка, которая не хотела, чтобы отпрыск звездного семейства дружил с ее сыном. Дело подадут в суд, однако внимание приковано не столько к юридической стороне, сколько к моральной. Мальчик получил большую травму. Хотя его выписали из больницы, сын Пьехи продолжает чувствовать себя плохо. Звездные свадьбы и разводы"Не терпеть!". С таким буквально призывом выступила Полина Гагарина, отвечая на вопрос о счастливой семейной жизни. Певица назвала свою формулу гармоничных отношений. "Наверно, самая главная ошибка — это перестать слышать друг друга. Когда пропадают любовь и уважение, то тут уже трудно что-то спасать. Я за то, чтобы не терпеть. Может быть, это плохой совет, но если есть куда идти, есть силы, то не стоит терпеть обиды. Не дай Бог побои, насилие — это даже не обсуждается! Если такое происходит, то об этом обязательно нужно говорить и уходить, неважно, сколько у вас детей — двое трое или пятеро. Это ваша жизнь, и она одна. Надо ее проживать максимально хорошо", — считает исполнительница.Конечно, Гагарина не уточнила, касаются ли эти слова ее браков. Она была замужем дважды: за актером Петром Кисловым и фотографом Дмитрием Исхаковым. От обоих она имеет детей: старшего сына Андрея и младшую дочь Мию. Еще до развода со вторым супругом певица рассказывала СМИ, что он зарабатывает в несколько раз меньше, и, например, дом, в котором жила семья, построила она на свои. Но при этом подчеркивала. что деньги не главное, а муж занимается ее делами (Исхаков был директором Гагариной) и покупает продукты. Тем не менее состоялся развод, Мия осталась с мамой. Исхаков в своем Instagram неоднократно делился слезливыми постами и сторис, как скучает по жизни с Гагариной. После интервью бывшей жены фотограф опубликовал очередной пост, который касался дочери. Любящий отец рассказал, как относится к Мии. "Я сам для себя не так важен, как окружающие близкие мне люди. Рождение Мии возвело эти черты в степень. Оказалось, что я очень тревожный человек. Часто не спал ночами. Смотрел, как она дышит. До сих пор, когда она заболевает, я не нахожу себе места", – сказал Исхаков. А вот Марина Федункив счастлива в браке. Наконец-то она призналась: да, свадьба была. Ее муж – 37-летний итальянец Маджи. Казалось, что церемония прошла тайно, но нет. Актриса решила сделать из этого события шоу. Его покажут на телеканале "Пятница!".
https://ria.ru/20210804/maksim-1744418028.html
https://ria.ru/20210802/turichenko-1743867573.html
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полина гагарина, эдита пьеха, макsим (марина абросимова), яна богушевская, маргарита соколова (директор макsим), коронавирус covid-19
08:00 07.08.2021
 

Новости шоубиза: МакSим пошла на поправку, а Пьеха назвал диагноз бабушки

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР, певица Эдита Пьеха выступает на своем юбилейном концерте в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. 31 июля 2012
Народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха выступает на своем юбилейном концерте в Большом концертном зале Октябрьский в Санкт-Петербурге. 31 июля 2012 - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роман Харрасов. Хороших новостей из мира шоу-бизнеса на этой неделе стало больше. То ли похолодание в Москве так повлияло на людей, то ли это, что называется, затишье перед бурей. Обо всем подробнее – в материале РИА Новости.

МакSим становится лучше: последние новости из реанимации

МакSим идет на поправку. Наконец-то хорошие новости пришли из реанимации. Официальный представитель певицы сообщил, что артистка находится в полном сознании, ее больше не погружают в искусственную кому.
"Марина передает всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", — сказала директор исполнительницы Маргарита Соколова.
При это представитель МакSим уточнила, что ее правое легкое пострадало больше всего, но оно начало восстанавливаться.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 21:33Шоубиз
Менеджер рассказала, что происходит с МакSим после выхода из комы
Пресс-секретарь исполнительницы Яна Богушевская после дополнительно сообщила, что певица должна, и это понятно, пройти долгий путь реабилитации, однако уже сейчас МакSим в состоянии общаться с родственниками онлайн.
Хотя еще неделю назад желтые СМИ утверждали, что легкое отказало, а певица не может дышать самостоятельно. Ссылались на якобы лечащих врачей. А сейчас те же СМИ забыли о своих новостях и дают официальные данные о состоянии МакSим, но теперь их новое занятие – давать прогнозы, сможет ли после пережитого исполнительница петь и выходить на сцену.
При этом все же говорить о полном выздоровлении артистки рано. Она пока не может вставать, также она находится на спецпитании. Тем не менее Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать.
Кирилл Туриченко, съёмки клипа Мой рай
2 августа, 07:30Шоубиз
МакSим успела дать согласие Туриченко на съемку клипа "Мой рай"
В день, когда наконец-то пришли хорошие новости о МакSим солист "Иванушек" Кирилл Туриченко опубликовал клип на песню "Мой рай". Певец исполнял этот трек на шоу "Маска" в образе Носорога. Номер особо полюбился фанатам программы, и Туриченко решил снять клип. И он успел получить на него разрешения от самой МакSим перед тем, как она попала в реанимацию.

Семейство Пьехи: у Эдиты проблемы с ногами, а сын Стаса реабилитируется после избиения

Эдита Пьеха не может выходить на сцену из-за больных ног, признал ее внук Стас.
"Она не столь активна и не дает концерты. И ноги у нее не так классно ходят, потому что ей в свое время оперировали колени. После операции она их не расходила как следует", — говорит Стас.
Конечно, это сообщение не новое. О больных ногах народной артистки СССР известно давно. Четыре года назад концерт в честь своего 80-летия певица просидела на специальном стуле. При этом несмотря ни на что она пела, и делала это вживую. К слову, проблемы с ногами испытывают и две другие народные артистки – София Ротару и Алла Пугачева.
Семья Пьехи часто стала появляться в СМИ, но обсуждают не новые песни или концерты, а скандалы. Еще не утих и последний. Маленького сына Стаса избила соседка, которая не хотела, чтобы отпрыск звездного семейства дружил с ее сыном. Дело подадут в суд, однако внимание приковано не столько к юридической стороне, сколько к моральной. Мальчик получил большую травму. Хотя его выписали из больницы, сын Пьехи продолжает чувствовать себя плохо.
"С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Больше я ничего особо не знаю, нахожусь на гастролях в Турции. Петр сейчас с мамой Натальей", — говорит Стас Пьеха.
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 14:08Шоубиз
Тошнота, головокружение, головные боли: Пьеха рассказал о самочувствии сына

Звездные свадьбы и разводы

"Не терпеть!". С таким буквально призывом выступила Полина Гагарина, отвечая на вопрос о счастливой семейной жизни. Певица назвала свою формулу гармоничных отношений.
"Наверно, самая главная ошибка — это перестать слышать друг друга. Когда пропадают любовь и уважение, то тут уже трудно что-то спасать. Я за то, чтобы не терпеть. Может быть, это плохой совет, но если есть куда идти, есть силы, то не стоит терпеть обиды. Не дай Бог побои, насилие — это даже не обсуждается! Если такое происходит, то об этом обязательно нужно говорить и уходить, неважно, сколько у вас детей — двое трое или пятеро. Это ваша жизнь, и она одна. Надо ее проживать максимально хорошо", — считает исполнительница.
Конечно, Гагарина не уточнила, касаются ли эти слова ее браков. Она была замужем дважды: за актером Петром Кисловым и фотографом Дмитрием Исхаковым. От обоих она имеет детей: старшего сына Андрея и младшую дочь Мию.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступает на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Певица Полина Гагарина выступает на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Полина Гагарина выступает на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Еще до развода со вторым супругом певица рассказывала СМИ, что он зарабатывает в несколько раз меньше, и, например, дом, в котором жила семья, построила она на свои. Но при этом подчеркивала. что деньги не главное, а муж занимается ее делами (Исхаков был директором Гагариной) и покупает продукты.
Тем не менее состоялся развод, Мия осталась с мамой. Исхаков в своем Instagram неоднократно делился слезливыми постами и сторис, как скучает по жизни с Гагариной. После интервью бывшей жены фотограф опубликовал очередной пост, который касался дочери. Любящий отец рассказал, как относится к Мии.
"Я сам для себя не так важен, как окружающие близкие мне люди. Рождение Мии возвело эти черты в степень. Оказалось, что я очень тревожный человек. Часто не спал ночами. Смотрел, как она дышит. До сих пор, когда она заболевает, я не нахожу себе места", – сказал Исхаков.
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 18:35Шоубиз
"Я очень тревожный": бывший муж Гагариной высказался о воспитании их дочери
А вот Марина Федункив счастлива в браке. Наконец-то она призналась: да, свадьба была. Ее муж – 37-летний итальянец Маджи.
Казалось, что церемония прошла тайно, но нет. Актриса решила сделать из этого события шоу. Его покажут на телеканале "Пятница!".
Марина Федункив и Стефано Маджи - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 13:49Шоубиз
Свадьбу Федункив покажут по ТВ
 
ШоубизПолина ГагаринаЭдита ПьехаМакSим (Марина Абросимова)Яна БогушевскаяМаргарита Соколова (директор МакSим)Коронавирус COVID-19
 
 
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