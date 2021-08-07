https://ria.ru/20210807/novostishoubiznesa-1744727084.html

Новости шоубиза: МакSим пошла на поправку, а Пьеха назвал диагноз бабушки

Новости шоубиза: МакSим пошла на поправку, а Пьеха назвал диагноз бабушки - РИА Новости, 07.08.2021

Новости шоубиза: МакSим пошла на поправку, а Пьеха назвал диагноз бабушки

Хороших новостей из мира шоу-бизнеса на этой неделе стало больше. То ли похолодание в Москве так повлияло на людей, то ли это, что называется, затишье перед... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T08:00

2021-08-07T08:00

2021-08-07T08:00

шоубиз

полина гагарина

эдита пьеха

макsим (марина абросимова)

яна богушевская

маргарита соколова (директор макsим)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Роман Харрасов. Хороших новостей из мира шоу-бизнеса на этой неделе стало больше. То ли похолодание в Москве так повлияло на людей, то ли это, что называется, затишье перед бурей. Обо всем подробнее – в материале РИА Новости. МакSим становится лучше: последние новости из реанимации МакSим идет на поправку. Наконец-то хорошие новости пришли из реанимации. Официальный представитель певицы сообщил, что артистка находится в полном сознании, ее больше не погружают в искусственную кому."Марина передает всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", — сказала директор исполнительницы Маргарита Соколова.При это представитель МакSим уточнила, что ее правое легкое пострадало больше всего, но оно начало восстанавливаться.Пресс-секретарь исполнительницы Яна Богушевская после дополнительно сообщила, что певица должна, и это понятно, пройти долгий путь реабилитации, однако уже сейчас МакSим в состоянии общаться с родственниками онлайн. Хотя еще неделю назад желтые СМИ утверждали, что легкое отказало, а певица не может дышать самостоятельно. Ссылались на якобы лечащих врачей. А сейчас те же СМИ забыли о своих новостях и дают официальные данные о состоянии МакSим, но теперь их новое занятие – давать прогнозы, сможет ли после пережитого исполнительница петь и выходить на сцену. При этом все же говорить о полном выздоровлении артистки рано. Она пока не может вставать, также она находится на спецпитании. Тем не менее Абросимова самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать. В день, когда наконец-то пришли хорошие новости о МакSим солист "Иванушек" Кирилл Туриченко опубликовал клип на песню "Мой рай". Певец исполнял этот трек на шоу "Маска" в образе Носорога. Номер особо полюбился фанатам программы, и Туриченко решил снять клип. И он успел получить на него разрешения от самой МакSим перед тем, как она попала в реанимацию. Семейство Пьехи: у Эдиты проблемы с ногами, а сын Стаса реабилитируется после избиенияЭдита Пьеха не может выходить на сцену из-за больных ног, признал ее внук Стас. Конечно, это сообщение не новое. О больных ногах народной артистки СССР известно давно. Четыре года назад концерт в честь своего 80-летия певица просидела на специальном стуле. При этом несмотря ни на что она пела, и делала это вживую. К слову, проблемы с ногами испытывают и две другие народные артистки – София Ротару и Алла Пугачева. Семья Пьехи часто стала появляться в СМИ, но обсуждают не новые песни или концерты, а скандалы. Еще не утих и последний. Маленького сына Стаса избила соседка, которая не хотела, чтобы отпрыск звездного семейства дружил с ее сыном. Дело подадут в суд, однако внимание приковано не столько к юридической стороне, сколько к моральной. Мальчик получил большую травму. Хотя его выписали из больницы, сын Пьехи продолжает чувствовать себя плохо. Звездные свадьбы и разводы"Не терпеть!". С таким буквально призывом выступила Полина Гагарина, отвечая на вопрос о счастливой семейной жизни. Певица назвала свою формулу гармоничных отношений. "Наверно, самая главная ошибка — это перестать слышать друг друга. Когда пропадают любовь и уважение, то тут уже трудно что-то спасать. Я за то, чтобы не терпеть. Может быть, это плохой совет, но если есть куда идти, есть силы, то не стоит терпеть обиды. Не дай Бог побои, насилие — это даже не обсуждается! Если такое происходит, то об этом обязательно нужно говорить и уходить, неважно, сколько у вас детей — двое трое или пятеро. Это ваша жизнь, и она одна. Надо ее проживать максимально хорошо", — считает исполнительница.Конечно, Гагарина не уточнила, касаются ли эти слова ее браков. Она была замужем дважды: за актером Петром Кисловым и фотографом Дмитрием Исхаковым. От обоих она имеет детей: старшего сына Андрея и младшую дочь Мию. Еще до развода со вторым супругом певица рассказывала СМИ, что он зарабатывает в несколько раз меньше, и, например, дом, в котором жила семья, построила она на свои. Но при этом подчеркивала. что деньги не главное, а муж занимается ее делами (Исхаков был директором Гагариной) и покупает продукты. Тем не менее состоялся развод, Мия осталась с мамой. Исхаков в своем Instagram неоднократно делился слезливыми постами и сторис, как скучает по жизни с Гагариной. После интервью бывшей жены фотограф опубликовал очередной пост, который касался дочери. Любящий отец рассказал, как относится к Мии. "Я сам для себя не так важен, как окружающие близкие мне люди. Рождение Мии возвело эти черты в степень. Оказалось, что я очень тревожный человек. Часто не спал ночами. Смотрел, как она дышит. До сих пор, когда она заболевает, я не нахожу себе места", – сказал Исхаков. А вот Марина Федункив счастлива в браке. Наконец-то она призналась: да, свадьба была. Ее муж – 37-летний итальянец Маджи. Казалось, что церемония прошла тайно, но нет. Актриса решила сделать из этого события шоу. Его покажут на телеканале "Пятница!".

https://ria.ru/20210804/maksim-1744418028.html

https://ria.ru/20210802/turichenko-1743867573.html

https://ria.ru/20210802/pekha-1744016201.html

https://ria.ru/20210805/gagarina-1744546966.html

https://ria.ru/20210728/fedunkiv-1743263996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полина гагарина, эдита пьеха, макsим (марина абросимова), яна богушевская, маргарита соколова (директор макsим), коронавирус covid-19