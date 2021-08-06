Эдита Пьеха перестала выходить на сцену из-за проблем с ногами
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Стас Пьеха раскрыл, как сейчас живет его знаменитая бабушка Эдита Станиславовна. О ее самочувствии он рассказал в беседе с Аленой Жигаловой.
"Она не столь активна и не дает концерты. И ноги у нее не так классно ходят, потому что ей в свое время оперировали колени. После операции она их не расходила как следует", — говорит Стас.
Певец также признался, что сейчас его 84-летняя бабушка "не очень сильно хочет" выступать. В ответ Жигалова отметила, что официально о завершении карьеры Эдита Пьеха пока не говорила.
"Объявление об уходе со сцены — это очень хороший маркетинговый ход. Люди идут на последний концерт, надо ведь попрощаться. А Эдита, мне кажется, далека от коммерции. Она никогда не умела зарабатывать бабки. У нее нет никакого имущества, накоплений, никаких связей. Она всегда была особняком и посвящала себя профессии", — размышляет внук Эдиты Станиславовны.
Недавно вокруг сына Стаса Пьехи разгорелся скандал. 20 июля стало известно, что семилетнего Петю избили. Это случилось, когда он со своей мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.
Как сообщалось в СМИ, в соседний дом заехала жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и проткнул карандашом надувной бассейн. После этого Безбородова пришла к соседям разбираться. В ходе конфликта она схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он ударился головой. Ребенка госпитализировали.
На днях адвокат семьи Стаса Пьехи заявил, что Безбородова попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна.