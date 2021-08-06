https://ria.ru/20210806/pekha-1744657961.html

Эдита Пьеха перестала выходить на сцену из-за проблем с ногами

Эдита Пьеха перестала выходить на сцену из-за проблем с ногами - РИА Новости, 06.08.2021

Эдита Пьеха перестала выходить на сцену из-за проблем с ногами

Стас Пьеха раскрыл, как сейчас живет его знаменитая бабушка Эдита Станиславовна. О ее самочувствии он рассказал в беседе с Аленой Жигаловой. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:20

2021-08-06T14:20

2021-08-06T14:20

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Стас Пьеха раскрыл, как сейчас живет его знаменитая бабушка Эдита Станиславовна. О ее самочувствии он рассказал в беседе с Аленой Жигаловой. Певец также признался, что сейчас его 84-летняя бабушка "не очень сильно хочет" выступать. В ответ Жигалова отметила, что официально о завершении карьеры Эдита Пьеха пока не говорила. "Объявление об уходе со сцены — это очень хороший маркетинговый ход. Люди идут на последний концерт, надо ведь попрощаться. А Эдита, мне кажется, далека от коммерции. Она никогда не умела зарабатывать бабки. У нее нет никакого имущества, накоплений, никаких связей. Она всегда была особняком и посвящала себя профессии", — размышляет внук Эдиты Станиславовны.Недавно вокруг сына Стаса Пьехи разгорелся скандал. 20 июля стало известно, что семилетнего Петю избили. Это случилось, когда он со своей мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.Как сообщалось в СМИ, в соседний дом заехала жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и проткнул карандашом надувной бассейн. После этого Безбородова пришла к соседям разбираться. В ходе конфликта она схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он ударился головой. Ребенка госпитализировали.На днях адвокат семьи Стаса Пьехи заявил, что Безбородова попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна.

https://ria.ru/20210805/pekha-1744531162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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эдита пьеха, стас пьеха, звезды, знаменитости