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Шоубиз
https://ria.ru/20210720/pekha-1742071411.html
Маленького сына Стаса Пьехи избили
Маленького сына Стаса Пьехи избили - РИА Новости, 20.07.2021
Маленького сына Стаса Пьехи избили
Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю избили, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:35
2021-07-20T17:35
шоубиз
стас пьеха
дети
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю избили, сообщает "СтарХит". Мальчик отдыхал вместе со своей мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. В соседний дом заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но это не понравилось его маме, и она запретила с ним общаться. Ребенок обиделся и вонзил карандаш в надувной бассейн. "Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону", — "СтарХит" приводит слова очевидца.Мама Пети вызвала полицию. "Приехавшим следователям Безбородова и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия и у нее, якобы, сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами", — рассказывает "СтарХиту" источник.У Пети диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Стас Пьеха уже обратился к адвокату Сергею Жорину."В данной ситуации мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причиненному Пете и его бабушке. Это установит судмедэкспертиза. К счастью, очевидцам удалось записать видео, на котором агрессивная женщина признается в нападении", — комментирует Жорин.Стас Пьеха и мама Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец участвует в его воспитании. Исполнитель признался, как поборол наркозависимость.
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стас пьеха, дети
17:35 20.07.2021
 

Маленького сына Стаса Пьехи избили

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю избили, сообщает "СтарХит".
Мальчик отдыхал вместе со своей мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. В соседний дом заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но это не понравилось его маме, и она запретила с ним общаться. Ребенок обиделся и вонзил карандаш в надувной бассейн.
"Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону", — "СтарХит" приводит слова очевидца.
Мама Пети вызвала полицию. "Приехавшим следователям Безбородова и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия и у нее, якобы, сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами", — рассказывает "СтарХиту" источник.
У Пети диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Стас Пьеха уже обратился к адвокату Сергею Жорину.
"В данной ситуации мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причиненному Пете и его бабушке. Это установит судмедэкспертиза. К счастью, очевидцам удалось записать видео, на котором агрессивная женщина признается в нападении", — комментирует Жорин.
Стас Пьеха и мама Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец участвует в его воспитании.
Исполнитель признался, как поборол наркозависимость.
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