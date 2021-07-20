https://ria.ru/20210720/pekha-1742071411.html

Маленького сына Стаса Пьехи избили

Маленького сына Стаса Пьехи избили - РИА Новости, 20.07.2021

Маленького сына Стаса Пьехи избили

Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю избили, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:35

2021-07-20T17:35

2021-07-20T17:35

шоубиз

стас пьеха

дети

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю избили, сообщает "СтарХит". Мальчик отдыхал вместе со своей мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. В соседний дом заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но это не понравилось его маме, и она запретила с ним общаться. Ребенок обиделся и вонзил карандаш в надувной бассейн. "Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону", — "СтарХит" приводит слова очевидца.Мама Пети вызвала полицию. "Приехавшим следователям Безбородова и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия и у нее, якобы, сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами", — рассказывает "СтарХиту" источник.У Пети диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Стас Пьеха уже обратился к адвокату Сергею Жорину."В данной ситуации мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причиненному Пете и его бабушке. Это установит судмедэкспертиза. К счастью, очевидцам удалось записать видео, на котором агрессивная женщина признается в нападении", — комментирует Жорин.Стас Пьеха и мама Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец участвует в его воспитании. Исполнитель признался, как поборол наркозависимость.

https://ria.ru/20191027/1560270523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас пьеха, дети