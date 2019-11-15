Стас Пьеха рассказал, как поборол наркозависимость

По словам музыканта, он употреблял наркотики десять лет, и это были "самые жуткие моменты" его жизни.

"Через два дня было невыносимо жить, на третий приходилось вернуться к употреблению. И никакие реанимации, реабилитации меня не останавливали", — вспоминает певец.

Как отмечает Пьеха, побороть недуг ему помогла музыка. Сейчас он ведет здоровый образ жизни и отказался даже от алкоголя.