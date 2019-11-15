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РИА Новости

Стас Пьеха рассказал, как поборол наркозависимость

09:49 15.11.2019 (обновлено: 11:46 15.11.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певец Стас Пьеха в программе Пятого канала "Светская хроника" рассказал, как боролся с наркозависимостью.
По словам музыканта, он употреблял наркотики десять лет, и это были "самые жуткие моменты" его жизни.

"Через два дня было невыносимо жить, на третий приходилось вернуться к употреблению. И никакие реанимации, реабилитации меня не останавливали", — вспоминает певец.

Как отмечает Пьеха, побороть недуг ему помогла музыка. Сейчас он ведет здоровый образ жизни и отказался даже от алкоголя.
Теперь артист сам помогает людям, которые попали в похожую ситуацию. Несколько лет назад он открыл свою наркологическую клинику.
Певец Стас Пьеха
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КультураШоу-бизнесСтас ПьехаРоссия
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