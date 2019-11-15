Стас Пьеха рассказал, как поборол наркозависимость

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Певец Стас Пьеха в программе Пятого канала "Светская хроника" рассказал, как боролся с наркозависимостью.
По словам музыканта, он употреблял наркотики десять лет, и это были "самые жуткие моменты" его жизни.
"Через два дня было невыносимо жить, на третий приходилось вернуться к употреблению. И никакие реанимации, реабилитации меня не останавливали", — вспоминает певец.
Как отмечает Пьеха, побороть недуг ему помогла музыка. Сейчас он ведет здоровый образ жизни и отказался даже от алкоголя.
Теперь артист сам помогает людям, которые попали в похожую ситуацию. Несколько лет назад он открыл свою наркологическую клинику.
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