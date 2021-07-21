Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210721/pekha-1742163039.html
Сына Стаса Пьехи госпитализировали
Сына Стаса Пьехи госпитализировали - РИА Новости, 21.07.2021
Сына Стаса Пьехи госпитализировали
Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю госпитализировали с сотрясением мозга, сообщила мама мальчика Наталия Горчакова в инстаграме. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:48
2021-07-21T12:59
шоубиз
стас пьеха
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742188040_0:45:2796:1618_1920x0_80_0_0_9285a32a3a507be5d76e4212fd2e7084.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю госпитализировали с сотрясением мозга, сообщила мама мальчика Наталия Горчакова в инстаграме. "Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и так далее", — пишет она. Накануне стало известно, что ребенка избили, когда он с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Как писали СМИ, в соседнем доме живет жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн. Тогда Безбородова пришла к соседям разбираться, схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой.Стас Пьеха и мама Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец участвует в воспитании ребенка.
https://ria.ru/20191027/1560270523.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742188040_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_26ad742299c6d1786242b172c649ab73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стас пьеха, дети
10:48 21.07.2021 (обновлено: 12:59 21.07.2021)
 

Сына Стаса Пьехи госпитализировали

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю госпитализировали с сотрясением мозга, сообщила мама мальчика Наталия Горчакова в инстаграме.
"Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и так далее", — пишет она.
© @knyaginyaСкриншот сторис Наталии Горчаковой в Instagram
Скриншот сторис Наталии Горчаковой в Instagram
© @knyaginya
Скриншот сторис Наталии Горчаковой в Instagram
Накануне стало известно, что ребенка избили, когда он с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.
Как писали СМИ, в соседнем доме живет жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн. Тогда Безбородова пришла к соседям разбираться, схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой.
Стас Пьеха и мама Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец участвует в воспитании ребенка.
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 27.10.2019
27 октября 2019, 15:53Культура
Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
 
ШоубизСтас ПьехаДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Калининградец получил срок за надругательство над 13 мальчиками
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани заподозрили в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
Лента новостейМолния