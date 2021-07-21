https://ria.ru/20210721/pekha-1742163039.html

Сына Стаса Пьехи госпитализировали

Сына Стаса Пьехи госпитализировали - РИА Новости, 21.07.2021

Сына Стаса Пьехи госпитализировали

Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю госпитализировали с сотрясением мозга, сообщила мама мальчика Наталия Горчакова в инстаграме. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:48

2021-07-21T10:48

2021-07-21T12:59

шоубиз

стас пьеха

дети

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю госпитализировали с сотрясением мозга, сообщила мама мальчика Наталия Горчакова в инстаграме. "Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и так далее", — пишет она. Накануне стало известно, что ребенка избили, когда он с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Как писали СМИ, в соседнем доме живет жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн. Тогда Безбородова пришла к соседям разбираться, схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой.Стас Пьеха и мама Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец участвует в воспитании ребенка.

https://ria.ru/20191027/1560270523.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас пьеха, дети