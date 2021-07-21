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Сына Стаса Пьехи госпитализировали
Сына Стаса Пьехи госпитализировали - РИА Новости, 21.07.2021
Сына Стаса Пьехи госпитализировали
Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю госпитализировали с сотрясением мозга, сообщила мама мальчика Наталия Горчакова в инстаграме. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:48
2021-07-21T10:48
2021-07-21T12:59
шоубиз
стас пьеха
дети
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю госпитализировали с сотрясением мозга, сообщила мама мальчика Наталия Горчакова в инстаграме. "Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и так далее", — пишет она. Накануне стало известно, что ребенка избили, когда он с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Как писали СМИ, в соседнем доме живет жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн. Тогда Безбородова пришла к соседям разбираться, схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой.Стас Пьеха и мама Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец участвует в воспитании ребенка.
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стас пьеха, дети
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Семилетнего сына Стаса Пьехи Петю госпитализировали с сотрясением мозга, сообщила мама мальчика Наталия Горчакова в инстаграме
.
"Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и так далее", — пишет она.
Накануне стало известно, что ребенка избили
, когда он с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.
Как писали СМИ, в соседнем доме живет жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн. Тогда Безбородова пришла к соседям разбираться, схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой.
Стас Пьеха и мама Пети модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец участвует в воспитании ребенка.