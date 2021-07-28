https://ria.ru/20210728/pekha-1743261927.html
Избившая сына Стаса Пьехи женщина попросила уголовное наказание для ребенка
Избившая сына Стаса Пьехи женщина попросила уголовное наказание для ребенка - РИА Новости, 28.07.2021
Избившая сына Стаса Пьехи женщина попросила уголовное наказание для ребенка
Женщина, предположительно, избившая сына певца Стаса Пьехи, попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна, заявил адвокат семьи... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:27
2021-07-28T13:27
2021-07-28T14:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Женщина, предположительно, избившая сына певца Стаса Пьехи, попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна, заявил адвокат семьи артиста Сергей Жорин.Сейчас ребенок проходит лечение."Абсурд заключается не столько в том, что в соответствии со ст. 20 УК Российской Федерации Петя Пьеха не достиг возраста наступления уголовной ответственности, сколько в том, что госпожа Безбородова озадачена исключительно переживаниями о бассейне, который, к слову, благополучно восстановлен и эксплуатируется", — написал юрист.Он также отметил, что отдел полиции поселка Рощино начал проверку по заявлению женщины.Официальным комментарием ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также комментариями представителей заявительницы РИА Новости пока не располагает.Ранее экс-жена Пьехи Наталия сообщила в инстаграме, что ее сына Петю и ее мать "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти, где они отдыхают. Конфликт начался после того, как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей. В отместку Петя проткнул надувной бассейн. В ответ соседка подошла к мальчику, схватила его за руку и швырнула на землю. Прибежавшая на его крики бабушка получила сильный удар по руке. Их отвезли на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20210723/pekha-1742563999.html
https://ria.ru/20210722/pekha-1742385810.html
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гумвд, стас пьеха, сергей жорин, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
13:27 28.07.2021 (обновлено: 14:37 28.07.2021)
Избившая сына Стаса Пьехи женщина попросила уголовное наказание для ребенка
Адвокат Жорин: избившая сына Стаса Пьехи соседка попросила привлечь мальчика к уголовному наказанию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости.
Женщина, предположительно, избившая сына певца Стаса Пьехи
, попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна, заявил адвокат семьи артиста Сергей Жорин
.
Сейчас ребенок проходит лечение.
"Абсурд заключается не столько в том, что в соответствии со ст. 20 УК Российской Федерации Петя Пьеха не достиг возраста наступления уголовной ответственности, сколько в том, что госпожа Безбородова озадачена исключительно переживаниями о бассейне, который, к слову, благополучно восстановлен и эксплуатируется", — написал юрист.
Он также отметил, что отдел полиции поселка Рощино начал проверку по заявлению женщины.
Официальным комментарием ГУ МВД
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, а также комментариями представителей заявительницы РИА Новости пока не располагает.
Ранее экс-жена Пьехи Наталия сообщила в инстаграме, что ее сына Петю и ее мать "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти, где они отдыхают. Конфликт начался после того, как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей. В отместку Петя проткнул надувной бассейн. В ответ соседка подошла к мальчику, схватила его за руку и швырнула на землю. Прибежавшая на его крики бабушка получила сильный удар по руке. Их отвезли на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.