https://ria.ru/20210728/pekha-1743261927.html

Избившая сына Стаса Пьехи женщина попросила уголовное наказание для ребенка

Избившая сына Стаса Пьехи женщина попросила уголовное наказание для ребенка - РИА Новости, 28.07.2021

Избившая сына Стаса Пьехи женщина попросила уголовное наказание для ребенка

Женщина, предположительно, избившая сына певца Стаса Пьехи, попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна, заявил адвокат семьи... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:27

2021-07-28T13:27

2021-07-28T14:37

шоубиз

гумвд

стас пьеха

сергей жорин

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742188040_0:45:2796:1618_1920x0_80_0_0_9285a32a3a507be5d76e4212fd2e7084.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Женщина, предположительно, избившая сына певца Стаса Пьехи, попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна, заявил адвокат семьи артиста Сергей Жорин.Сейчас ребенок проходит лечение."Абсурд заключается не столько в том, что в соответствии со ст. 20 УК Российской Федерации Петя Пьеха не достиг возраста наступления уголовной ответственности, сколько в том, что госпожа Безбородова озадачена исключительно переживаниями о бассейне, который, к слову, благополучно восстановлен и эксплуатируется", — написал юрист.Он также отметил, что отдел полиции поселка Рощино начал проверку по заявлению женщины.Официальным комментарием ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также комментариями представителей заявительницы РИА Новости пока не располагает.Ранее экс-жена Пьехи Наталия сообщила в инстаграме, что ее сына Петю и ее мать "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти, где они отдыхают. Конфликт начался после того, как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей. В отместку Петя проткнул надувной бассейн. В ответ соседка подошла к мальчику, схватила его за руку и швырнула на землю. Прибежавшая на его крики бабушка получила сильный удар по руке. Их отвезли на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20210723/pekha-1742563999.html

https://ria.ru/20210722/pekha-1742385810.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, стас пьеха, сергей жорин, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия