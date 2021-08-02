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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210802/gagarina-1743948616.html
"Не терпеть": Гагарина объяснила ошибки в отношениях
"Не терпеть": Гагарина объяснила ошибки в отношениях - РИА Новости, 02.08.2021
"Не терпеть": Гагарина объяснила ошибки в отношениях
Полина Гагарина объяснила, какие ошибки, на ее взгляд, люди совершают в отношениях. Об этом она рассказала в интервью Арману Давлетярову. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:26
2021-08-02T11:26
шоубиз
полина гагарина
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полина Гагарина объяснила, какие ошибки, на ее взгляд, люди совершают в отношениях. Об этом она рассказала в интервью Арману Давлетярову. "Наверно, самая главная ошибка — это перестать слышать друг друга. Когда пропадают любовь и уважение, то тут уже трудно что-то спасать. Я за то, чтобы не терпеть. Может быть, это плохой совет, но если есть куда идти, есть силы, то не стоит терпеть обиды. Не дай Бог побои, насилие — это даже не обсуждается! Если такое происходит, то об этом обязательно нужно говорить и уходить, неважно, сколько у вас детей — двое трое или пятеро. Это ваша жизнь, и она одна. Надо ее проживать максимально хорошо", — считает исполнительница. По мнению Полины, любые проблемы в отношениях можно преодолеть, если есть любовь. Также певица советует не умалчивать, если что-то не устраивает. Гагарина была дважды замужем. Ее первый супруг — актер Петр Кислов. Они поженились в 2007 и развелись в 2010. В 2007 от Кислова Гагарина родила сына Андрея.В 2014 исполнительница расписалась с фотографом Дмитрием Исхаковым. В апреле 2017 у них появилась дочь Мия. Пару называли одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе. При этом СМИ неоднократно подчеркивали, что Исхаков зарабатывает намного меньше своей звездной супруги. Но на это Гагарина всегда отвечала, что деньги не главное. В ноябре 2020 стало известно, что певица подала на развод. В декабре она раскрыла детали расставания со вторым мужем.
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полина гагарина, звезды, знаменитости
11:26 02.08.2021
 

"Не терпеть": Гагарина объяснила ошибки в отношениях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина. Архивное фото
Певица Полина Гагарина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полина Гагарина объяснила, какие ошибки, на ее взгляд, люди совершают в отношениях. Об этом она рассказала в интервью Арману Давлетярову.
"Наверно, самая главная ошибка — это перестать слышать друг друга. Когда пропадают любовь и уважение, то тут уже трудно что-то спасать. Я за то, чтобы не терпеть. Может быть, это плохой совет, но если есть куда идти, есть силы, то не стоит терпеть обиды. Не дай Бог побои, насилие — это даже не обсуждается! Если такое происходит, то об этом обязательно нужно говорить и уходить, неважно, сколько у вас детей — двое трое или пятеро. Это ваша жизнь, и она одна. Надо ее проживать максимально хорошо", — считает исполнительница.
По мнению Полины, любые проблемы в отношениях можно преодолеть, если есть любовь. Также певица советует не умалчивать, если что-то не устраивает.
Гагарина была дважды замужем. Ее первый супруг — актер Петр Кислов. Они поженились в 2007 и развелись в 2010. В 2007 от Кислова Гагарина родила сына Андрея.
В 2014 исполнительница расписалась с фотографом Дмитрием Исхаковым. В апреле 2017 у них появилась дочь Мия. Пару называли одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе. При этом СМИ неоднократно подчеркивали, что Исхаков зарабатывает намного меньше своей звездной супруги. Но на это Гагарина всегда отвечала, что деньги не главное.
В ноябре 2020 стало известно, что певица подала на развод. В декабре она раскрыла детали расставания со вторым мужем.
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 21:50Шоубиз
Бывший муж Полины Гагариной рассказал, почему не может забыть ее
 
ШоубизПолина ГагариназвездыЗнаменитости
 
 
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