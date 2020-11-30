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https://ria.ru/20201130/gagarina-1586928645.html
Полина Гагарина официально подала на развод
Полина Гагарина официально подала на развод
СМИ узнали, что Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Заявление поступило в Люблинский районный суд Москвы, и оно уже принято в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:35
2020-11-30T15:19
шоубиз
развод
знаменитости
звезды
полина гагарина
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, что Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Заявление поступило в Люблинский районный суд Москвы, и оно уже принято в производство.Певица требует предоставить ей опеку над общей дочерью Мией, но не против ее общения с отцом, сообщает "Пятый канал".Звездная пара заявила о расставании полгода назад. В последнее время они уже жили врозь, но официально разведены не были.О причинах расставания с Дмитрием певица не распространяется.Как пишет StarHit, брачный договор пара не заключала, так что теперь совместно нажитое имущество они, видимо, будут делить через суд.Речь может идти о загородном доме и нескольких квартирах.Гагарина и Исхаков прожили вместе около шести лет, их дочери сейчас три года. Также у певицы есть 13-летний сын от первого брака. Представитель Гагариной в комментарии РИА Новости подтвердила информацию о разводе певицы. Она сообщила, что "Полина поделится подробностями сама, когда сочтет нужным, но не в ближайшее время".
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развод, знаменитости, звезды, полина гагарина

Полина Гагарина официально подала на развод

12:35 30.11.2020 (обновлено: 15:19 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, что Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Заявление поступило в Люблинский районный суд Москвы, и оно уже принято в производство.
Певица требует предоставить ей опеку над общей дочерью Мией, но не против ее общения с отцом, сообщает "Пятый канал".
Звездная пара заявила о расставании полгода назад. В последнее время они уже жили врозь, но официально разведены не были.
О причинах расставания с Дмитрием певица не распространяется.
Как пишет StarHit, брачный договор пара не заключала, так что теперь совместно нажитое имущество они, видимо, будут делить через суд.
Речь может идти о загородном доме и нескольких квартирах.
Гагарина и Исхаков прожили вместе около шести лет, их дочери сейчас три года. Также у певицы есть 13-летний сын от первого брака.
Представитель Гагариной в комментарии РИА Новости подтвердила информацию о разводе певицы. Она сообщила, что "Полина поделится подробностями сама, когда сочтет нужным, но не в ближайшее время".
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 15:56
Выберет другую? Исхаков раскрыл, кого возьмет в жены после Гагариной
 
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