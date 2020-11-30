https://ria.ru/20201130/gagarina-1586928645.html
Полина Гагарина официально подала на развод
Полина Гагарина официально подала на развод
СМИ узнали, что Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Заявление поступило в Люблинский районный суд Москвы, и оно уже принято в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:35
2020-11-30T12:35
2020-11-30T15:19
шоубиз
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полина гагарина
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. СМИ узнали, что Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым. Заявление поступило в Люблинский районный суд Москвы, и оно уже принято в производство.Певица требует предоставить ей опеку над общей дочерью Мией, но не против ее общения с отцом, сообщает "Пятый канал".Звездная пара заявила о расставании полгода назад. В последнее время они уже жили врозь, но официально разведены не были.О причинах расставания с Дмитрием певица не распространяется.Как пишет StarHit, брачный договор пара не заключала, так что теперь совместно нажитое имущество они, видимо, будут делить через суд.Речь может идти о загородном доме и нескольких квартирах.Гагарина и Исхаков прожили вместе около шести лет, их дочери сейчас три года. Также у певицы есть 13-летний сын от первого брака. Представитель Гагариной в комментарии РИА Новости подтвердила информацию о разводе певицы. Она сообщила, что "Полина поделится подробностями сама, когда сочтет нужным, но не в ближайшее время".
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/iskhakov-1582674611.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
развод, знаменитости, звезды, полина гагарина
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
СМИ узнали, что Полина Гагарина официально подала
на развод с Дмитрием Исхаковым. Заявление поступило в Люблинский районный суд Москвы, и оно уже принято в производство.
Певица требует предоставить ей опеку над общей дочерью Мией, но не против ее общения с отцом, сообщает "Пятый канал".
Звездная пара заявила о расставании полгода назад. В последнее время они уже жили врозь, но официально разведены не были.
О причинах расставания с Дмитрием певица не распространяется.
Как пишет
StarHit, брачный договор пара не заключала, так что теперь совместно нажитое имущество они, видимо, будут делить через суд.
Речь может идти о загородном доме и нескольких квартирах.
Гагарина и Исхаков прожили вместе около шести лет, их дочери сейчас три года. Также у певицы есть 13-летний сын от первого брака.
Представитель Гагариной в комментарии РИА Новости подтвердила информацию о разводе певицы. Она сообщила, что "Полина поделится подробностями сама, когда сочтет нужным, но не в ближайшее время".