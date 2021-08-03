https://ria.ru/20210803/maksim-1744121588.html
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы - РИА Новости, 03.08.2021
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в сознании и идет на поправку, сообщила РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова.. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:13
2021-08-03T11:13
2021-08-03T14:02
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в сознании и идет на поправку, сообщила РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова..Также она подтвердила, что артистка пришла в сознание. Правое легкое, которое сильно пострадало, по словам Соколовой, восстанавливается.На своей странице в Instagram она написала, что смогла пообщаться с певицей по видеосвязи. По ее словам, сейчас МакSим "чувствует себя намного лучше, а ее настрой очень позитивный и боевой"."Марина передает всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", — говорится в публикации.Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известной она приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".Артистку 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. Двадцать шестого июля представитель МакSим сообщила РИА Новости, что состояние певицы постепенно улучшается.
https://ria.ru/20210802/turichenko-1743867573.html
https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html
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макsим (марина абросимова), общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, культура
11:13 03.08.2021 (обновлено: 14:02 03.08.2021)
Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Представитель МакSим: певица находится в сознании и идет на поправку
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Певица МакSим
(Марина Абросимова) находится в сознании и идет на поправку, сообщила РИА Новости ее представитель Маргарита Соколова..
"Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время", — добавила собеседница агентства.
Также она подтвердила, что артистка пришла в сознание.
Правое легкое, которое сильно пострадало, по словам Соколовой, восстанавливается.
На своей странице в Instagram она написала, что смогла пообщаться с певицей по видеосвязи. По ее словам, сейчас МакSим "чувствует себя намного лучше, а ее настрой очень позитивный и боевой".
"Марина передает всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", — говорится в публикации.
Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известной она приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
Артистку 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом тест на коронавирус
у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. Двадцать шестого июля представитель МакSим сообщила РИА Новости, что состояние певицы постепенно улучшается.