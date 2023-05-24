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Эдита Пьеха получила звание почетного гражданина Петербурга

Эдита Пьеха получила звание почетного гражданина Петербурга - РИА Новости, 24.05.2023

Эдита Пьеха получила звание почетного гражданина Петербурга

Депутаты петербургского парламента присвоили народной артистке СССР Эдите Пьехе звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в своем... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:39

2023-05-24T14:39

2023-05-24T14:48

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МОСКВА, 24 май – РИА Новости. Депутаты петербургского парламента присвоили народной артистке СССР Эдите Пьехе звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер заксобрания Александр Бельский. "Она, посвятившая столько работ Северной столице, как никто другой достойна звания "Почетного гражданина Санкт-Петербурга". Я искренне рад, что награда нашла свою героиню", – написал Бельский. Он также назвал исполнительницу примером для будущих поколений и поблагодарил за "искреннее служение Санкт-Петербургу". Эдита Пьеха родилась в польской семье на севере Франции. В 1955 она впервые приехала в Ленинград на учебу. Вскоре исполнительница попала в ансамбль "Дружба", где началась ее эстрадная карьера. Звание почетного гражданина Петербурга присваивается с 1993 года. Этот статус к началу 2023 года получили 49 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

санкт-петербург, эдита пьеха, ссср, музыка, знаменитости, россия, новости шоу-бизнеса, новости культуры