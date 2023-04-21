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Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 21.04.2023
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Шоубиз
 
18:35 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kirkorov-1866978422.html
Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду
Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 21.04.2023
Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду
Народный артист России певец Бедрос Киркоров в интервью "Абзац" отреагировал на просьбу проверить его сына Филиппа на ЛГБТ-пропаганду. По мнению отца... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:35
2023-04-21T18:35
шоубиз
бедрос киркоров
филипп киркоров
эдита пьеха
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
знаменитости
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народный артист России певец Бедрос Киркоров в интервью "Абзац" отреагировал на просьбу проверить его сына Филиппа на ЛГБТ-пропаганду. По мнению отца знаменитости, произошедшее – самореклама. Ранее стало известно, что юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду. Активиста возмутило видео с концерта исполнителя, на котором музыкант забрасывает ногу на танцора.Позже адвокат певца Александр Добровинский заявил о своей уверенности в том, что правоохранительные органы не найдут нарушений в поведении его подопечного. Сам артист не прокомментировал произошедшее. В 2021 году Киркоров также оказался в центре скандала, связанного с пропагандой ЛГБТ. Его обвинили в неподобающем поведении на "Премии "Муз-ТВ". Он появился на фестивале с блогером Давидом Манукяном и в окружении полуобнаженных мужчин. После этого суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на миллион рублей. Знаменитости не понесли наказание.
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бедрос киркоров, филипп киркоров, эдита пьеха, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), знаменитости
Шоубиз, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров, Эдита Пьеха, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Знаменитости
Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду

Певец Бедрос Киркоров назвал проверку его сына Филиппа на ЛГБТ-пропаганду "саморекламой"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народный артист России певец Бедрос Киркоров в интервью "Абзац" отреагировал на просьбу проверить его сына Филиппа на ЛГБТ-пропаганду. По мнению отца знаменитости, произошедшее – самореклама.
«
"У Эдиты Пьехи была директор, которая однажды в парикмахерской расплакалась и сказала: "Пьеха умерла. Сегодня в шесть часов". Это молниеносно разнеслось по Петербургу. Это называется реклама и напоминание о себе. Чтобы писали, звонили и говорили", – рассказал Киркоров-старший.
Ранее стало известно, что юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду. Активиста возмутило видео с концерта исполнителя, на котором музыкант забрасывает ногу на танцора.
Позже адвокат певца Александр Добровинский заявил о своей уверенности в том, что правоохранительные органы не найдут нарушений в поведении его подопечного. Сам артист не прокомментировал произошедшее.
В 2021 году Киркоров также оказался в центре скандала, связанного с пропагандой ЛГБТ. Его обвинили в неподобающем поведении на "Премии "Муз-ТВ". Он появился на фестивале с блогером Давидом Манукяном и в окружении полуобнаженных мужчин.
После этого суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на миллион рублей. Знаменитости не понесли наказание.
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ШоубизБедрос КиркоровФилипп КиркоровЭдита ПьехаГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Знаменитости
 
 
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