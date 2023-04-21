https://ria.ru/20230421/kirkorov-1866978422.html

Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду

Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 21.04.2023

Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду

Народный артист России певец Бедрос Киркоров в интервью "Абзац" отреагировал на просьбу проверить его сына Филиппа на ЛГБТ-пропаганду. По мнению отца... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:35

2023-04-21T18:35

2023-04-21T18:35

шоубиз

бедрос киркоров

филипп киркоров

эдита пьеха

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

знаменитости

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народный артист России певец Бедрос Киркоров в интервью "Абзац" отреагировал на просьбу проверить его сына Филиппа на ЛГБТ-пропаганду. По мнению отца знаменитости, произошедшее – самореклама. Ранее стало известно, что юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду. Активиста возмутило видео с концерта исполнителя, на котором музыкант забрасывает ногу на танцора.Позже адвокат певца Александр Добровинский заявил о своей уверенности в том, что правоохранительные органы не найдут нарушений в поведении его подопечного. Сам артист не прокомментировал произошедшее. В 2021 году Киркоров также оказался в центре скандала, связанного с пропагандой ЛГБТ. Его обвинили в неподобающем поведении на "Премии "Муз-ТВ". Он появился на фестивале с блогером Давидом Манукяном и в окружении полуобнаженных мужчин. После этого суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на миллион рублей. Знаменитости не понесли наказание.

https://ria.ru/20230417/galkin-1865811840.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бедрос киркоров, филипп киркоров, эдита пьеха, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), знаменитости