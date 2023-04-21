https://ria.ru/20230421/kirkorov-1866978422.html
Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду
Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 21.04.2023
Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду
Народный артист России певец Бедрос Киркоров в интервью "Абзац" отреагировал на просьбу проверить его сына Филиппа на ЛГБТ-пропаганду. По мнению отца... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:35
2023-04-21T18:35
2023-04-21T18:35
шоубиз
бедрос киркоров
филипп киркоров
эдита пьеха
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792345158_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_c8aecde622d18514ef2bd6a5b632e9a6.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народный артист России певец Бедрос Киркоров в интервью "Абзац" отреагировал на просьбу проверить его сына Филиппа на ЛГБТ-пропаганду. По мнению отца знаменитости, произошедшее – самореклама. Ранее стало известно, что юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду. Активиста возмутило видео с концерта исполнителя, на котором музыкант забрасывает ногу на танцора.Позже адвокат певца Александр Добровинский заявил о своей уверенности в том, что правоохранительные органы не найдут нарушений в поведении его подопечного. Сам артист не прокомментировал произошедшее. В 2021 году Киркоров также оказался в центре скандала, связанного с пропагандой ЛГБТ. Его обвинили в неподобающем поведении на "Премии "Муз-ТВ". Он появился на фестивале с блогером Давидом Манукяном и в окружении полуобнаженных мужчин. После этого суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на миллион рублей. Знаменитости не понесли наказание.
https://ria.ru/20230417/galkin-1865811840.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792345158_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_211cc547aa725c17ed3259eef7a2675f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бедрос киркоров, филипп киркоров, эдита пьеха, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), знаменитости
Шоубиз, Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров, Эдита Пьеха, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Знаменитости
Бедрос Киркоров отреагировал на просьбу проверить сына на ЛГБТ-пропаганду
Певец Бедрос Киркоров назвал проверку его сына Филиппа на ЛГБТ-пропаганду "саморекламой"