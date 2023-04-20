https://ria.ru/20230420/kirkorov-1866670595.html

Выступление Киркорова попросили проверить на пропаганду ЛГБТ

Выступление Киркорова попросили проверить на пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 20.04.2023

Выступление Киркорова попросили проверить на пропаганду ЛГБТ

Юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление певца Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду, сообщает "Абзац" со ссылкой на текст РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:37

2023-04-20T16:37

2023-04-20T18:36

шоубиз

филипп киркоров

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

музыка

знаменитости

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление певца Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду, сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения. Активист упомянул в своем документе видео с концерта исполнителя, которое выложили в одном из Telegram-каналов. В ролике музыкант забрасывает ногу на артиста кордебалета. Максим Суров назвал увиденное "непристойными танцами". Заявитель также призвал федеральные ведомства наказать Киркорова и организаторов его выступления, если нарушения будут обнаружены. Музыкант не в первый раз оказался в центре скандала, связанного с ЛГБТ-пропагандой. Летом 2021 года Филипп Киркоров появился на "Премии Муз-ТВ" с блогером Давидом Манукяном и в окружении полуобнаженных мужчин. Знаменитости вели себя как влюбленная пара. Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол. После этого суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на миллион рублей. Артисты не понесли наказание.

https://ria.ru/20230418/kirkorov-1865997680.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), музыка, знаменитости