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Выступление Киркорова попросили проверить на пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 20.04.2023
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Шоубиз
 
16:37 20.04.2023 (обновлено: 18:36 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/kirkorov-1866670595.html
Выступление Киркорова попросили проверить на пропаганду ЛГБТ
Выступление Киркорова попросили проверить на пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 20.04.2023
Выступление Киркорова попросили проверить на пропаганду ЛГБТ
Юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление певца Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду, сообщает "Абзац" со ссылкой на текст РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:37
2023-04-20T18:36
шоубиз
филипп киркоров
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
музыка
знаменитости
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление певца Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду, сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения. Активист упомянул в своем документе видео с концерта исполнителя, которое выложили в одном из Telegram-каналов. В ролике музыкант забрасывает ногу на артиста кордебалета. Максим Суров назвал увиденное "непристойными танцами". Заявитель также призвал федеральные ведомства наказать Киркорова и организаторов его выступления, если нарушения будут обнаружены. Музыкант не в первый раз оказался в центре скандала, связанного с ЛГБТ-пропагандой. Летом 2021 года Филипп Киркоров появился на "Премии Муз-ТВ" с блогером Давидом Манукяном и в окружении полуобнаженных мужчин. Знаменитости вели себя как влюбленная пара. Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол. После этого суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на миллион рублей. Артисты не понесли наказание.
https://ria.ru/20230418/kirkorov-1865997680.html
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филипп киркоров, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), музыка, знаменитости
Шоубиз, Филипп Киркоров, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Музыка, Знаменитости
Выступление Киркорова попросили проверить на пропаганду ЛГБТ

Юрист попросил проверить выступление Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022"
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2022 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление певца Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду, сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения.
Активист упомянул в своем документе видео с концерта исполнителя, которое выложили в одном из Telegram-каналов. В ролике музыкант забрасывает ногу на артиста кордебалета. Максим Суров назвал увиденное "непристойными танцами".
Заявитель также призвал федеральные ведомства наказать Киркорова и организаторов его выступления, если нарушения будут обнаружены.
Музыкант не в первый раз оказался в центре скандала, связанного с ЛГБТ-пропагандой. Летом 2021 года Филипп Киркоров появился на "Премии Муз-ТВ" с блогером Давидом Манукяном и в окружении полуобнаженных мужчин. Знаменитости вели себя как влюбленная пара.
Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол. После этого суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на миллион рублей. Артисты не понесли наказание.
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ШоубизФилипп КиркоровГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МузыкаЗнаменитости
 
 
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