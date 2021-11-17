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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211117/muz-tv-1759416327.html
Суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" за гей-пропаганду в эфире
Суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" за гей-пропаганду в эфире - РИА Новости, 17.11.2021
Суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" за гей-пропаганду в эфире
Телеканал "Муз-ТВ" должен заплатить миллион рублей штрафа за пропаганду отношений секс-меньшинств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного районного суда РИА Новости, 17.11.2021
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муз-тв (телеканал)
происшествия
москва
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россия
шоубиз
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеканал "Муз-ТВ" должен заплатить миллион рублей штрафа за пропаганду отношений секс-меньшинств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного районного суда Москвы."ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП России, — сказал собеседник агентства.В июне на вручении премии канала певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол. Согласно Административному кодексу, за это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа или приостановки работы на срок до 90 суток.Статья 6.21 КоАП применяется в Москве редко. Согласно базе данных столичных судов, телеканал стал первым в этом году, кто попал под санкции. В прошлом году в суды поступили материалы на трех человек, но все они были возвращены надзорному органу. Почему — не раскрывается.
https://ria.ru/20210803/vkusvill-1744129025.html
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муз-тв (телеканал), происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
11:13 17.11.2021 (обновлено: 12:28 17.11.2021)
 
Суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" за гей-пропаганду в эфире

Суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
Телеканал МУЗ-ТВ провел масштабный ребрендинг
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеканал "Муз-ТВ" должен заплатить миллион рублей штрафа за пропаганду отношений секс-меньшинств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.
"ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП России, — сказал собеседник агентства.
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В июне на вручении премии канала певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.
Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол. Согласно Административному кодексу, за это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа или приостановки работы на срок до 90 суток.
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Статья 6.21 КоАП применяется в Москве редко. Согласно базе данных столичных судов, телеканал стал первым в этом году, кто попал под санкции. В прошлом году в суды поступили материалы на трех человек, но все они были возвращены надзорному органу. Почему — не раскрывается.
 
ШоубизМуз-ТВ (телеканал)ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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