https://ria.ru/20211117/muz-tv-1759416327.html

Суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" за гей-пропаганду в эфире

Суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" за гей-пропаганду в эфире - РИА Новости, 17.11.2021

Суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" за гей-пропаганду в эфире

Телеканал "Муз-ТВ" должен заплатить миллион рублей штрафа за пропаганду отношений секс-меньшинств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного районного суда РИА Новости, 17.11.2021

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2021-11-17T11:13

2021-11-17T12:28

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происшествия

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

шоубиз

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеканал "Муз-ТВ" должен заплатить миллион рублей штрафа за пропаганду отношений секс-меньшинств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного районного суда Москвы."ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП России, — сказал собеседник агентства.В июне на вручении премии канала певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол. Согласно Административному кодексу, за это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа или приостановки работы на срок до 90 суток.Статья 6.21 КоАП применяется в Москве редко. Согласно базе данных столичных судов, телеканал стал первым в этом году, кто попал под санкции. В прошлом году в суды поступили материалы на трех человек, но все они были возвращены надзорному органу. Почему — не раскрывается.

https://ria.ru/20210803/vkusvill-1744129025.html

https://ria.ru/20210528/disney-1734673044.html

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муз-тв (телеканал), происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия