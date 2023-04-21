Адвокат Филиппа Киркорова ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде
Адвокат Александр Добровинский ответил на обвинения Филиппа Киркорова в ЛГБТ-пропаганде
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров и адвокат Александр Добровинский
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Адвокат Филиппа Киркорова, юрист Александр Добровинский в беседе с РИА Новости ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде.
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"Как стало известно, некий юрист написал заявление в прокуратуру о том, что он усмотрел в одном из номеров Филиппа Киркорова закидывание ноги, которое ему не понравилось. В закидывании автор увидел признаки гомосексуализма. Я практически уверен, что правоохранительные органы откажут молодому человеку, видящему везде ЛГБТ-сообщества, которые он сам вольно или невольно своей публичностью пропагандирует", – рассказал Добровинский.
Юрист отметил, что народный артист России стал не первым, кого попросили проверить на пропаганду нетрадиционных ценностей.
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"Есть еще одна новость, которая, по слухам, долетела из правоохранительных органов. Похоже, что тот же юрист или его друзья обратились в генеральную прокуратуру с требованием запрета "публичных выступлений практически обнаженных мужчин, хватающих друг друга за тело, в разных местах, лежащих друг на друге в неподобающих позах". Мало этого, мужчины, лежащие снизу, делают телодвижения не вызывающие сомнений, – добавил адвокат.
По словам Добровинского, активисты обратили свое внимание на выступления спортсменов-мужчин и заподозрили их в неподобающем поведении.
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"Речь идет о публичных выступлениях борцов классического и вольного стиля. Прокуратура должна дать оценку: является ли публичное выступление таких борцов рекламой ЛГБТ-сообщества". Хорошо, что Киркоров в хорошей компании", – заключил Александр Добровинский.
Ранее стало известно, что юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление певца Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду. Его возмутило видео с концерта исполнителя, на котором музыкант забрасывает ногу на артиста кордебалета.
В 2021 году Филипп Киркоров также оказался в центре скандала, связанного с ЛГБТ-пропагандой. Он появился на "Премии Муз-ТВ" с блогером Давидом Манукяном в окружении полуобнаженных мужчин.
После этого суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на миллион рублей. Артисты не понесли наказание.