https://ria.ru/20230421/kirkorov-1866866450.html

Адвокат Филиппа Киркорова ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде

Адвокат Филиппа Киркорова ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде - РИА Новости, 21.04.2023

Адвокат Филиппа Киркорова ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде

Адвокат Филиппа Киркорова, юрист Александр Добровинский в беседе с РИА Новости ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:05

2023-04-21T13:05

2023-04-21T13:05

шоубиз

филипп киркоров

александр добровинский

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

знаменитости

давид манукян (dava)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Адвокат Филиппа Киркорова, юрист Александр Добровинский в беседе с РИА Новости ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде.Юрист отметил, что народный артист России стал не первым, кого попросили проверить на пропаганду нетрадиционных ценностей. По словам Добровинского, активисты обратили свое внимание на выступления спортсменов-мужчин и заподозрили их в неподобающем поведении. Ранее стало известно, что юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление певца Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду. Его возмутило видео с концерта исполнителя, на котором музыкант забрасывает ногу на артиста кордебалета. В 2021 году Филипп Киркоров также оказался в центре скандала, связанного с ЛГБТ-пропагандой. Он появился на "Премии Муз-ТВ" с блогером Давидом Манукяном в окружении полуобнаженных мужчин.После этого суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на миллион рублей. Артисты не понесли наказание.

https://ria.ru/20230418/kirkorov-1865997680.html

россия

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, александр добровинский, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, знаменитости, давид манукян (dava)