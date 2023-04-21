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Адвокат Филиппа Киркорова ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде - РИА Новости, 21.04.2023
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Шоубиз
 
13:05 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kirkorov-1866866450.html
Адвокат Филиппа Киркорова ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде
Адвокат Филиппа Киркорова ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде - РИА Новости, 21.04.2023
Адвокат Филиппа Киркорова ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде
Адвокат Филиппа Киркорова, юрист Александр Добровинский в беседе с РИА Новости ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:05
2023-04-21T13:05
шоубиз
филипп киркоров
александр добровинский
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
знаменитости
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Адвокат Филиппа Киркорова, юрист Александр Добровинский в беседе с РИА Новости ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде.Юрист отметил, что народный артист России стал не первым, кого попросили проверить на пропаганду нетрадиционных ценностей. По словам Добровинского, активисты обратили свое внимание на выступления спортсменов-мужчин и заподозрили их в неподобающем поведении. Ранее стало известно, что юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление певца Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду. Его возмутило видео с концерта исполнителя, на котором музыкант забрасывает ногу на артиста кордебалета. В 2021 году Филипп Киркоров также оказался в центре скандала, связанного с ЛГБТ-пропагандой. Он появился на "Премии Муз-ТВ" с блогером Давидом Манукяном в окружении полуобнаженных мужчин.После этого суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на миллион рублей. Артисты не понесли наказание.
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филипп киркоров, александр добровинский, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, знаменитости, давид манукян (dava)
Шоубиз, Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Знаменитости, Давид Манукян (Dava)
Адвокат Филиппа Киркорова ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде

Адвокат Александр Добровинский ответил на обвинения Филиппа Киркорова в ЛГБТ-пропаганде

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров и адвокат Александр Добровинский
Певец Филипп Киркоров и адвокат Александр Добровинский - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Адвокат Филиппа Киркорова, юрист Александр Добровинский в беседе с РИА Новости ответил на обвинения певца в ЛГБТ-пропаганде.
«
"Как стало известно, некий юрист написал заявление в прокуратуру о том, что он усмотрел в одном из номеров Филиппа Киркорова закидывание ноги, которое ему не понравилось. В закидывании автор увидел признаки гомосексуализма. Я практически уверен, что правоохранительные органы откажут молодому человеку, видящему везде ЛГБТ-сообщества, которые он сам вольно или невольно своей публичностью пропагандирует", – рассказал Добровинский.
Юрист отметил, что народный артист России стал не первым, кого попросили проверить на пропаганду нетрадиционных ценностей.
«

"Есть еще одна новость, которая, по слухам, долетела из правоохранительных органов. Похоже, что тот же юрист или его друзья обратились в генеральную прокуратуру с требованием запрета "публичных выступлений практически обнаженных мужчин, хватающих друг друга за тело, в разных местах, лежащих друг на друге в неподобающих позах". Мало этого, мужчины, лежащие снизу, делают телодвижения не вызывающие сомнений, – добавил адвокат.

По словам Добровинского, активисты обратили свое внимание на выступления спортсменов-мужчин и заподозрили их в неподобающем поведении.
«

"Речь идет о публичных выступлениях борцов классического и вольного стиля. Прокуратура должна дать оценку: является ли публичное выступление таких борцов рекламой ЛГБТ-сообщества". Хорошо, что Киркоров в хорошей компании", – заключил Александр Добровинский.

Ранее стало известно, что юрист Максим Суров попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить выступление певца Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду. Его возмутило видео с концерта исполнителя, на котором музыкант забрасывает ногу на артиста кордебалета.
В 2021 году Филипп Киркоров также оказался в центре скандала, связанного с ЛГБТ-пропагандой. Он появился на "Премии Муз-ТВ" с блогером Давидом Манукяном в окружении полуобнаженных мужчин.
После этого суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на миллион рублей. Артисты не понесли наказание.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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ШоубизФилипп КиркоровАлександр ДобровинскийГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияЗнаменитостиДавид Манукян (Dava)
 
 
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