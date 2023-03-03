https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855605591.html

"В хороших условиях": Броневицкая рассказала о самочувствии Пьехи

"В хороших условиях": Броневицкая рассказала о самочувствии Пьехи - РИА Новости, 03.03.2023

"В хороших условиях": Броневицкая рассказала о самочувствии Пьехи

Илона Броневицкая ответила на вопрос о самочувствии своей матери, 85-летней Эдиты Пьехи. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:07

2023-03-03T13:07

2023-03-03T13:07

шоубиз

эдита пьеха

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Илона Броневицкая ответила на вопрос о самочувствии своей матери, 85-летней Эдиты Пьехи. Также она призналась, что Пьеха живет в хороших условиях. "Она живет в хороших условиях. У нее чистый воздух, тишина. У нее огромный участок, где она прогуливается. А сейчас не выходит, потому что скользко", – добавила артистка.Кроме того, она раскрыла позицию матери относительно СВО. "Она переживает все так же, как все. Она присягнула своей стране. Она была в горячих точках. Мы на стороне своей родины", – заключила Броневицкая. Ранее певица объяснила, почему ее родительница чувствует себя брошенной. По словам Броневицкой, Пьеха имела ввиду недостаточное внимание поклонников, когда говорила о своем одиночестве.

https://ria.ru/20220715/pekha-1802760423.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

эдита пьеха, борис корчевников, знаменитости, звезды