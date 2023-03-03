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"В хороших условиях": Броневицкая рассказала о самочувствии Пьехи
"В хороших условиях": Броневицкая рассказала о самочувствии Пьехи - РИА Новости, 03.03.2023
"В хороших условиях": Броневицкая рассказала о самочувствии Пьехи
Илона Броневицкая ответила на вопрос о самочувствии своей матери, 85-летней Эдиты Пьехи. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:07
2023-03-03T13:07
2023-03-03T13:07
шоубиз
эдита пьеха
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Илона Броневицкая ответила на вопрос о самочувствии своей матери, 85-летней Эдиты Пьехи. Также она призналась, что Пьеха живет в хороших условиях. "Она живет в хороших условиях. У нее чистый воздух, тишина. У нее огромный участок, где она прогуливается. А сейчас не выходит, потому что скользко", – добавила артистка.Кроме того, она раскрыла позицию матери относительно СВО. "Она переживает все так же, как все. Она присягнула своей стране. Она была в горячих точках. Мы на стороне своей родины", – заключила Броневицкая. Ранее певица объяснила, почему ее родительница чувствует себя брошенной. По словам Броневицкой, Пьеха имела ввиду недостаточное внимание поклонников, когда говорила о своем одиночестве.
https://ria.ru/20220715/pekha-1802760423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдита пьеха, борис корчевников, знаменитости, звезды
Шоубиз, Эдита Пьеха, Борис Корчевников, Знаменитости, звезды
"В хороших условиях": Броневицкая рассказала о самочувствии Пьехи
Броневицкая рассказала о самочувствии Пьехи и условиях ее проживания
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Илона Броневицкая ответила на вопрос о самочувствии своей матери, 85-летней Эдиты Пьехи.
«
"Она реже выходит из дома, потому что находится в таком возрасте, когда в этом меньше потребности. Хорошо, что мы пока смогли уберечь ее от болезни нехорошим вирусом", – поделилась
певица в интервью Борису Корчевникову.
Также она призналась, что Пьеха живет в хороших условиях.
"Она живет в хороших условиях. У нее чистый воздух, тишина. У нее огромный участок, где она прогуливается. А сейчас не выходит, потому что скользко", – добавила артистка.
Кроме того, она раскрыла позицию матери относительно СВО.
"Она переживает все так же, как все. Она присягнула своей стране. Она была в горячих точках. Мы на стороне своей родины", – заключила Броневицкая.
Ранее певица объяснила
, почему ее родительница чувствует себя брошенной. По словам Броневицкой, Пьеха имела ввиду недостаточное внимание поклонников, когда говорила о своем одиночестве.
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