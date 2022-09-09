https://ria.ru/20220909/teatr-1815592348.html
Театр на Бронной отметит День города
Театр на Бронной отметит День города - РИА Новости, 09.09.2022
Театр на Бронной отметит День города
Театр на Бронной отметит День города, сообщается в telegram-канале учреждения. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:05
2022-09-09T11:05
2022-09-09T11:09
культура
новости культуры
муслим магомаев
эдита пьеха
москва
театр
праздник
театр на малой бронной
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Театр на Бронной отметит День города, сообщается в telegram-канале учреждения.Он "присоединится к большому празднику в формате, который выдержал проверку временем — встреча на настоящей танцплощадке", говорится в посте. Подобные вечера проходили еще в прошлом веке. Праздник проведут во внутреннем дворе учреждения. Дмитрий Гурьянов, Иван Тарасов, Анастасия Ильинская, Андро Симонишвили и другие артисты труппы исполнят песни Леонида Утесова и Валерия Ободзинского, Георгия Виноградова и Петра Лещенко, Муслима Магомаева и Эдиты Пьехи.Танцы начнутся в 20.00, вход свободный.День города в Москве пройдет 10 и 11 сентября. Столица отметит 875-летие со дня основания.
https://ria.ru/20220907/moskva-1815150973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, муслим магомаев, эдита пьеха, москва, театр, праздник, театр на малой бронной, куда сходить
Культура, Новости культуры, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Москва, Театр, Праздник, Театр на Малой Бронной, куда сходить
11:05 09.09.2022 (обновлено: 11:09 09.09.2022)
Театр на Бронной отметит День города
Театр на Бронной отметит День города танцами во внутреннем дворе
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Театр на Бронной отметит День города, сообщается
в telegram-канале учреждения.
Он "присоединится к большому празднику в формате, который выдержал проверку временем — встреча на настоящей танцплощадке", говорится в посте. Подобные вечера проходили еще в прошлом веке.
Праздник проведут во внутреннем дворе учреждения. Дмитрий Гурьянов, Иван Тарасов, Анастасия Ильинская, Андро Симонишвили и другие артисты труппы исполнят песни Леонида Утесова и Валерия Ободзинского, Георгия Виноградова и Петра Лещенко, Муслима Магомаева и Эдиты Пьехи.
Танцы начнутся в 20.00, вход свободный.
День города в Москве пройдет 10 и 11 сентября. Столица отметит 875-летие со дня основания.