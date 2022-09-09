https://ria.ru/20220909/teatr-1815592348.html

Театр на Бронной отметит День города

Театр на Бронной отметит День города - РИА Новости, 09.09.2022

Театр на Бронной отметит День города

Театр на Бронной отметит День города, сообщается в telegram-канале учреждения. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:05

2022-09-09T11:05

2022-09-09T11:09

культура

новости культуры

муслим магомаев

эдита пьеха

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праздник

театр на малой бронной

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Театр на Бронной отметит День города, сообщается в telegram-канале учреждения.Он "присоединится к большому празднику в формате, который выдержал проверку временем — встреча на настоящей танцплощадке", говорится в посте. Подобные вечера проходили еще в прошлом веке. Праздник проведут во внутреннем дворе учреждения. Дмитрий Гурьянов, Иван Тарасов, Анастасия Ильинская, Андро Симонишвили и другие артисты труппы исполнят песни Леонида Утесова и Валерия Ободзинского, Георгия Виноградова и Петра Лещенко, Муслима Магомаева и Эдиты Пьехи.Танцы начнутся в 20.00, вход свободный.День города в Москве пройдет 10 и 11 сентября. Столица отметит 875-летие со дня основания.

https://ria.ru/20220907/moskva-1815150973.html

москва

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, муслим магомаев, эдита пьеха, москва, театр, праздник, театр на малой бронной, куда сходить