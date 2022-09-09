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Театр на Бронной отметит День города - РИА Новости, 09.09.2022
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Культура
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Театр на Бронной отметит День города
Театр на Бронной отметит День города - РИА Новости, 09.09.2022
Театр на Бронной отметит День города
Театр на Бронной отметит День города, сообщается в telegram-канале учреждения. РИА Новости, 09.09.2022
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культура
новости культуры
муслим магомаев
эдита пьеха
москва
театр
праздник
театр на малой бронной
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Театр на Бронной отметит День города, сообщается в telegram-канале учреждения.Он "присоединится к большому празднику в формате, который выдержал проверку временем — встреча на настоящей танцплощадке", говорится в посте. Подобные вечера проходили еще в прошлом веке. Праздник проведут во внутреннем дворе учреждения. Дмитрий Гурьянов, Иван Тарасов, Анастасия Ильинская, Андро Симонишвили и другие артисты труппы исполнят песни Леонида Утесова и Валерия Ободзинского, Георгия Виноградова и Петра Лещенко, Муслима Магомаева и Эдиты Пьехи.Танцы начнутся в 20.00, вход свободный.День города в Москве пройдет 10 и 11 сентября. Столица отметит 875-летие со дня основания.
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новости культуры, муслим магомаев, эдита пьеха, москва, театр, праздник, театр на малой бронной, куда сходить
Культура, Новости культуры, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Москва, Театр, Праздник, Театр на Малой Бронной, куда сходить
11:05 09.09.2022 (обновлено: 11:09 09.09.2022)
 
Театр на Бронной отметит День города

Театр на Бронной отметит День города танцами во внутреннем дворе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в здание Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве
Вход в здание Московского драматического театра на Малой Бронной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Театр на Бронной отметит День города, сообщается в telegram-канале учреждения.
Он "присоединится к большому празднику в формате, который выдержал проверку временем — встреча на настоящей танцплощадке", говорится в посте. Подобные вечера проходили еще в прошлом веке.
Праздник проведут во внутреннем дворе учреждения. Дмитрий Гурьянов, Иван Тарасов, Анастасия Ильинская, Андро Симонишвили и другие артисты труппы исполнят песни Леонида Утесова и Валерия Ободзинского, Георгия Виноградова и Петра Лещенко, Муслима Магомаева и Эдиты Пьехи.
Танцы начнутся в 20.00, вход свободный.
День города в Москве пройдет 10 и 11 сентября. Столица отметит 875-летие со дня основания.
Кремлевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 15:07Культура
Экскурсии, фешен-маркет, викторины: как в Москве отметят День города
 
КультураНовости культурыМуслим МагомаевЭдита ПьехаМоскваТеатрПраздникТеатр на Малой Броннойкуда сходить
 
 
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