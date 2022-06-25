https://ria.ru/20220625/diplomatiya-1797823956.html

Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии

Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2022

Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T02:00

2022-06-25T02:00

2022-06-25T02:00

справки

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

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Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России. Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ.Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза. Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. В 2019 году состоялось 11 встреч и контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.7 февраля 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию (город Сочи) с рабочим визитом. Владимир Путин и Александр Лукашенко также вышли на лед в товарищеском хоккейном матче в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне. 24 июня 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 30 июня Путин и Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Лидеры России и Белоруссии также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, интеграции и международным делам. 14 сентября в Сочи состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. 22 февраля 2021 года Путин и Лукашенко вновь встретились в Сочи. Общение лидеров продолжалось более шести часов. Обсуждались вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и военно-политической сферах.После переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне.22 апреля президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом в Москву, где встретился с президентом России. В последующем Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 28 мая в Сочи, 13 июля в Санкт-Петербурге, 9 сентября в Москве. 28 декабря 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.29 декабря состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.Очередные рабочие встречи лидеров России и Белоруссии прошли в Москве 18 февраля и 11 марта 2022 года. 12 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Главы двух государств на вертолете совершили облет территории, ознакомились с ходом строительства космодрома и его инфраструктурных объектов. Затем президенты России и Белоруссии посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей "Ангара". В ходе визита в Россию Александр Лукашенко также посетил Владивосток. Состоялась встреча с главой Приморского края Олегом Кожемяко.16 мая Александр Лукашенко посетил Москву, где принял участие во встрече лидеров государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, приуроченной к 30-летию организации. По окончании саммита ОДКБ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу. 23 мая лидеры России и Белоруссии провели рабочую встречу в Сочи.Поддерживаются контакты в рамках заседаний Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета. Главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко в 2021 году в двустороннем формате встречались шесть раз: 26 января в Москве, 16 апреля в Минске в рамках рабочего визита премьер-министра РФ, 28 апреля в Казани "на полях" Евразийского межправительственного совета, 27 мая в Минске в рамках Совета глав правительств СНГ, 19 августа в Чолпон-Ате (Киргизия) и 18 ноября в Ереване (Армения) "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета. 25 февраля 2022 года Михаил Мишустин и Роман Головченко провели рабочую встречу в Нур-Султане "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета.Очередная рабочая встреча Мишустина и Головченко состоялась 14 марта в Москве. 20-21 июня глава правительства РФ посетил Минск, где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Состоялась двусторонняя встреча Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Главы правительств двух стран также посетили Минский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Белоруссию с рабочими визита в июне и ноябре 2020 года. В ходе визитов он был принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко и провел переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей в сентябре 2020 года посетил Москву с рабочим визитом. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 17 июня 2021 года в Москве. 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с белорусским коллегой Владимиром Макеем "на полях" заседания Совета Министров Союзного государства в Минске. 10 ноября главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии провели переговоры в рамках ежегодного совместного заседания коллегий МИД в Москве.Активные контакты поддерживаются по линии парламентов и профильных ведомств. Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (4 ноября 2021 года, по видеосвязи), Совета министров Союзного государства (10 сентября 2021 года в Минске), Группы высокого уровня Совмина (23 марта 2022 года, по видеосвязи). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры.Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – около 5%, она занимает четвертое место среди торговых партнеров России.По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2021 года товарооборот вырос на 34,4% и составил 38,4 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 22,8 миллиарда долларов, импорта – 15,6 миллиарда долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувью и др.Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, лесозаготовительной отрасли. Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". В начале января 2021 года первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность. Ожидается, что второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию к лету 2022 года. Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере.Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики. В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году. В 2020 году в Белоруссию было поставлено 18,766 миллиарда кубометров газа, что на 7,38% ниже показателя 2019 года. В 2021 году, по предварительным оценкам, в Белоруссию было поставлено порядка 20,6 миллиарда кубометров газа.1 декабря 2021 года "Газпром" и правительство Белоруссии подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году. Уточняется, что уровень цены на газ для Белоруссии на 2022 год согласован исходя из условий 2021 года – 128,52 доллара за тысячу кубометров.Белоруссия с апреля 2022 года перешла на расчеты за газ в российских рублях.В мае Москва и Минск подписали межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Минска и наценки ОАО "Белтрансгаз" в привязке к российскому рублю. 21 декабря 2020 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Москвой Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш – в 2021 году. Первый транш республика получила 30 декабря 2020 года. До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). В рамках рабочего визита Александр Лукашенко в Россию 27-28 мая 2021 года была достигнута договоренность о перечислении Минску второго транша российского госкредита в размере 500 миллионов долларов. 2 июня министерство финансов Белоруссии сообщило, что получило средства второго транша госкредита РФ. Россия и Белоруссия работают над укреплением интеграции в различных отраслях экономики.4 ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т.д.Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.Странами подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере. С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств.В 2021 году VIII форум регионов России и Беларуси был посвящен научно-техническому сотрудничеству двух стран в эпоху цифровизации. Мероприятие прошло в формате видеоконференции между Москвой и Минском 29 июня – 1 июля. В 2022 году IX форум регионов Белоруссии и России пройдет 30 июня - 1 июля в очном формате в Гродно. Его главной темой станет "Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов в рамках Союзного государства".Высокой интенсивностью отличаются контакты между странами в области здравоохранения, образования, науки и культуры. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали.Россия и Белоруссия осуществляют совместные меры по борьбе с коронавирусом. Россия передала Белоруссии несколько партий тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. 21 декабря 2020 года белорусский Минздрав сообщил о выдаче регистрационного удостоверения на вакцину, что означает допуск к реализации и медицинскому применению на территории республики. В конце декабря в Белоруссии началась массовая вакцинация российской вакциной. Президенты России и Белоруссии договорились о совместном производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Минске.25 марта 2021 года на базе "Белмедпрепаратов" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V". 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. В декабре 2021 года в Белоруссии начали производить вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" по полному циклу. Минздрав Белоруссии 16 декабря 2021 года сообщил, что выдал разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины против коронавируса "КовиВак".В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.С 1 апреля 2022 года Москва и Минск отменили плату за входящие звонки в роуминге. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

белоруссия

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко