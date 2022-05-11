15:24 11.05.2022 (обновлено: 16:40 11.05.2022)
Белоруссия и Россия подписали соглашения о цене на газ в привязке к рублю
Белоруссия и Россия подписали соглашения о цене на газ в 2022 году в привязке к рублю
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Минска и наценки ОАО "Белтрансгаз" в привязке к российскому рублю, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.
Белоруссия с апреля перешла на расчеты за газ в российских рублях. Соответствующие документы в начале апреля подписали министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года - 128,52 доллара за 1 тысячу кубометров.
"Подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Беларуси и наценки ОАО "Белтрансгаз" (переименовано в "Газпром трансгаз Беларусь" в 2013 году – ред.) в привязке к российскому рублю", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что 11 мая 2022 года в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и министра энергетики РФ Николая Шульгинова по вопросам сотрудничества в газовой сфере. В переговорах принял участие посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
"По итогам встречи руководители минэнерго Беларуси и России подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Мы отмечаем последовательное развитие и высокий потенциал двустороннего взаимодействия наших государств по всем направлениям в энергетике. Российская сторона в полной мере продолжает выполнять взятые на себя обязательства по поставке энергоресурсов, реализуются соответствующие программы по формированию объединенных рынков", - отметил глава Минэнерго РФ по итогам подписания.