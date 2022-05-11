https://ria.ru/20220511/gaz-1787928245.html

Белоруссия и Россия подписали соглашения о цене на газ в привязке к рублю

Белоруссия и Россия подписали соглашения о цене на газ в привязке к рублю - РИА Новости, 11.05.2022

Белоруссия и Россия подписали соглашения о цене на газ в привязке к рублю

Белоруссия и Россия подписали межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Минска и наценки ОАО... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:24

2022-05-11T15:24

2022-05-11T16:40

экономика

россия

белоруссия

белтрансгаз

газпром трансгаз беларусь

москва

владимир семашко

николай шульгинов

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МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Минска и наценки ОАО "Белтрансгаз" в привязке к российскому рублю, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.Белоруссия с апреля перешла на расчеты за газ в российских рублях. Соответствующие документы в начале апреля подписали министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года - 128,52 доллара за 1 тысячу кубометров."Подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Беларуси и наценки ОАО "Белтрансгаз" (переименовано в "Газпром трансгаз Беларусь" в 2013 году – ред.) в привязке к российскому рублю", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что 11 мая 2022 года в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и министра энергетики РФ Николая Шульгинова по вопросам сотрудничества в газовой сфере. В переговорах принял участие посол Белоруссии в России Владимир Семашко."По итогам встречи руководители минэнерго Беларуси и России подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года", - говорится в сообщении пресс-службы."Мы отмечаем последовательное развитие и высокий потенциал двустороннего взаимодействия наших государств по всем направлениям в энергетике. Российская сторона в полной мере продолжает выполнять взятые на себя обязательства по поставке энергоресурсов, реализуются соответствующие программы по формированию объединенных рынков", - отметил глава Минэнерго РФ по итогам подписания.

https://ria.ru/20220511/gaz-1787881643.html

https://ria.ru/20220511/obedinenie-1787815248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, белоруссия, белтрансгаз, газпром трансгаз беларусь, москва, владимир семашко, николай шульгинов, газпром, алексей миллер