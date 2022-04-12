20:41 12.04.2022 (обновлено: 20:51 12.04.2022)
Лукашенко прибыл во Владивосток
Президент Белоруссии Лукашенко прибыл во Владивосток
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на космодром Восточный
Президент Белоруссии Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на космодром Восточный
ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, его самолет приземлился в Благовещенске. В Приамурье белорусский лидер и президент РФ Владимир Путин с вертолета осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов. Также главы стран провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко вылетел во Владивосток.
Вчера, 16:39Лукашенко заявил о желании полететь в космос
Глава Приморья Олег Кожемяко встретил и поприветствовал Лукашенко. "Рад приветствовать Александра Григорьевича Лукашенко на приморской земле. В 02:39 самолёт президента Республики Беларусь коснулся взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владивостока. Впереди насыщенная программа. Обсудим дальнейшее сотрудничество между Приморским краем и Республикой Беларусь", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
"Самолет приземлился", - сказал собеседник.
Согласно сообщению пресс-службы белорусского президента, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.