https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783206192.html

Лукашенко прибыл во Владивосток

Лукашенко прибыл во Владивосток - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко прибыл во Владивосток

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:41

2022-04-12T20:41

2022-04-12T20:51

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, его самолет приземлился в Благовещенске. В Приамурье белорусский лидер и президент РФ Владимир Путин с вертолета осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов. Также главы стран провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко вылетел во Владивосток.Глава Приморья Олег Кожемяко встретил и поприветствовал Лукашенко. "Рад приветствовать Александра Григорьевича Лукашенко на приморской земле. В 02:39 самолёт президента Республики Беларусь коснулся взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владивостока. Впереди насыщенная программа. Обсудим дальнейшее сотрудничество между Приморским краем и Республикой Беларусь", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале."Самолет приземлился", - сказал собеседник.Согласно сообщению пресс-службы белорусского президента, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

https://ria.ru/20220412/kosmos-1783154595.html

https://ria.ru/20220412/lukashenko-1783147314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, владивосток, россия, владимир путин, александр лукашенко, олег кожемяко, политика