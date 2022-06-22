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Биография Натальи Варлей

Биография Натальи Варлей - РИА Новости, 22.06.2022

Биография Натальи Варлей

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Владимировна Варлей родилась 22 июня 1947 года в городе Констанца (Румыния) в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T00:37

2022-06-22T00:37

2022-06-22T00:37

справки

наталья варлей

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Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Владимировна Варлей родилась 22 июня 1947 года в городе Констанца (Румыния) в семье капитана дальнего плавания. Ее детство Натальи прошло в Мурманске. С ранних лет она увлекалась искусством – училась в музыкальной школе, рисовала. В конце 1950-х годов семья Варлей переехала в Москву.В 1965 году Наталья Варлей окончила акробатическое отделение Училища циркового и эстрадного искусства, в 1971 году – Московское театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина, в 1990 году – факультет поэзии Литературного института.С 1965 по 1967 год Варлей работала в цирке эквилибристкой.По окончании театрального училища в 1971 году актрису пригласили в труппу Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский), где она проработала последующие семь лет. За эти годы на сцене театра она сыграла несколько ролей: Таня ("Прощание в июне" Александра Вампилова), Луиза Миллер ("Коварство и любовь" Фридриха Шиллера), Маша ("Живой труп" Льва Толстого), Людка ("Еще не вечер" Андрея Кутерницкого), Жюли ("Мсье де Пурсоньяк" Жана-Батиста Мольера).Кинематографический дебют актрисы состоялся в 1966 году в картине "Формула радуги" (1966). Всесоюзную известность Наталья Варлей получила благодаря роли "красавицы, спортсменки и комсомолки Нины" в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" (1966). В 1967 году Варлей сыграла роль Панночки в картине Константина Ершова и Георгия Кропачева "Вий". Это был первый фильм ужасов в отечественном кино. В 1970-1980-е годы актриса много снималась. Среди картин тех лет – "Семь невест ефрейтора Збруева" (1971), "12 стульев" (1971), "Большой аттракцион" (1974), "Соло для слона с оркестром" (1976), "Мой папа – идеалист" (1980), "Не хочу быть взрослым" (1982), "Гостья из будущего" (1984).Заметной работой Варлей в кино в 1990-е годы был фильм "Волшебник Изумрудного города" (1994), где она сыграла сразу двух ведьм: Гингему и Бастинду.С середины 1990-х годов Варлей практически перестала сниматься в кино, но согласилась дублировать иностранные фильмы и сериалы. Всего Варлей озвучила и продублировала около двух тысяч ролей, в том числе роль Вероники Кастро в сериале "Дикая Роза" (1987), который имел большой успех на территории постсоветского пространства.Кроме того, среди озвученных ею фильмов – "Коломбо" (1971-2003), "Голубая лагуна" (1980), "Этот грустный веселый цирк" (1983), "Откройте, полиция!" (1984), "Мальчик с пальчик" (1985), "Океан" (1986), "Студентка" (1988), "Месть пророка" (1993), "Золотой глаз" (1995), "Семья полицейских" (1995), "Люди в черном" (1997), "Свадебный переполох" (2001) и др. В 2006 году актриса вернулась в мир большого кино с ролью матери Кендарат в фильме "Волкодав из рода Серых Псов", главные роли в котором исполнили Александр Бухаров, Оксана Акиньшина и Александр Домогаров.Актриса работала на телевидении. В 1999 году актриса была ведущей программы "Домашние хлопоты" на РТР, в 2014 году вела программу "Дело ваше" на Первом канале.Наталья Варлей пишет стихи. Выпустила несколько поэтических сборников, среди которых "Кружась над золотыми куполами", "Во мне такая музыка звучит!", Любовь". В 2018 году выпустила в свет книгу "Канатоходка. Автобиография".Вместе с композитором Николаем Шершенем в 1990-х годы выпустила четыре альбома в жанре авторской песни: "На высшей точке единения", "Не умирай, любовь", "Живая вода", "Не оборвись во мне струна... ".Весной 2009 года в дуэте с Николаем Гнатюком приняла участие в телепроекте "Две звезды".Наталья Варлей – Заслуженная артистка РСФСР (1989), лауреат Государственной премии РСФСР имени Надежды Крупской (1984).Награждена орденами Дружбы (2010) и Почета (2017). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, наталья варлей