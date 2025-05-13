https://ria.ru/20250513/gayday-2016730582.html

Комедии для экрана, драмы для сердца – двойная жизнь Леонида Гайдая

Комедии для экрана, драмы для сердца – двойная жизнь Леонида Гайдая - РИА Новости, 13.05.2025

Комедии для экрана, драмы для сердца – двойная жизнь Леонида Гайдая

Для широкой публики Нина Гребешкова, скончавшаяся 12 мая, навсегда осталась "женой Гайдая". Хоть ее вклад в кинематограф был значителен. Не зря говорят, что за... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:43:00+03:00

2025-05-13T18:43:00+03:00

2025-05-13T18:43:00+03:00

ссср

леонид гайдай

нина гребешкова

наталья варлей

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Для широкой публики Нина Гребешкова, скончавшаяся 12 мая, навсегда осталась "женой Гайдая". Хоть ее вклад в кинематограф был значителен. Не зря говорят, что за каждым великим мужчинам стоит великая женщина. Поэтому даже после смерти любимого супруга актриса защищала честь режиссера.Осадила Варлей"Это климакс!" – так резко ответила Нина Гребешкова на скандальные признания Натальи Варлей о домогательствах со стороны Леонида Гайдая. В 2018 году Варлей в своей книге "Канатоходка" описала, как режиссер, провожая ее в гостиничный номер, попытался поцеловать против воли.Вдова Гайдая не стала тогда вдаваться в разбирательства, а лишь сухо посоветовала: "К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер двадцать пять лет тому назад".За этой внешней суровостью скрывалась женщина, которая 40 лет прожила с гением советской комедии, закрывая глаза на его увлечения актрисами и бесконечно прощая бытовую беспомощность."Изменял ли он мне? Мне это было неинтересно. Он был очень увлекающимся. Любил всех своих героинь — наслаждался эксцентричностью Селезневой, прелестью Варлей. И я не ревновала, а как бы влезала в его шкуру. Я ему все разрешала. Пользовался ли он этим — не знаю", – признавалась Гребешкова, словно оправдывая не только мужа, но и саму себя.Гений на работе, дома тиранБрак Нины Гребешковой и Леонида Гайдая со стороны казался идеальным союзом, но за фасадом "советской сказки" скрывались бытовая беспомощность, эмоциональная холодность и даже унижения. Гайдай не стеснялся говорить жене в лицо: "Нинок, ты понимаешь, что ты некрасивая?". Когда она спрашивала, зачем тогда женился, он отвечал: "Просто у тебя столько своих достоинств. Не надо казаться, надо быть". Эти слова больно ранили актрису, особенно на фоне работы мужа с самыми красивыми актрисами СССР.Гребешкова взвалила на себя все домашние обязанности: чинила машину, делала ремонт, меняла лампочки, пока Гайдай был погружен в работу. После 10 лет брака Гребешкова собралась уйти из-за грубости и равнодушия мужа. Гайдай остановил ее одной фразой: "Нина, я без тебя пропаду!".Кроме того, режиссер принципиально не давал жене главных ролей, опасаясь обвинений в кумовстве. Нина соглашалась на роль в эпизодах, отказываясь от выгодных предложений. Несмотря на слухи о увлечениях режиссера красивыми актрисами, Гайдай сам ревновал жену к коллегам.Даже после смерти Гайдая Гребешкова вынуждена была оправдывать его перед актрисами, обвинявшими его в домогательствах. Нина называла себя "женой Гайдая", говоря, что это было её главной ролью.Леонид Гайдай и его женщины: между гением и страстьюСкандал вокруг Натальи Варлей и ее воспоминаний о режиссере Леониде Гайдае всколыхнул общественность спустя полвека после событий, о которых она рассказала в своей книге. Этот момент стал предметом обсуждения, когда в коридоре появилась жена режиссера, Варлей тогда растерянно выкрикнула: "Мы говорим о работе!". Наталья попыталась выйти из неловкой ситуации, а Гребешкова просто молча ушла.Сам режиссер "наслаждался прелестью Варлей" на съемочной площадке, однако детали их отношений за пределами работы остаются неясными по сей день. Это создает атмосферу загадки и интриги вокруг личной жизни и профессиональных связей актеров и режиссеров того времени.Кроме того, Варлей связывала последующее решение Гайдая заменить ее голос в фильме с этим конфликтом. Персонажа Нину в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" озвучила Надежда Румянцева. Наталья признавалась, что услышав чужой голос не смогла скрыть разочарования и сдержать слез.Другие актрисы, такие как Светлана Светличная, также намекали на "творческие ухаживания" со стороны Гайдая. Однако открытых обвинений не выдвигали. Светличная не подтверждала слухи из-за того, что в советском кино подобные истории редко обсуждались публично. В условиях жесткой цензуры и социального давления, актрисы часто предпочитали хранить молчание о своих переживаниях и опыте.Существуют слухи о том, что Гайдай также проявлял интерес к другим актрисам, работавшим с ним. Однако, как правило, эти истории оставались неофициальными и не имели документального подтверждения.Спорное наследиеЛеонид Гайдай остается одной из самых ярких и противоречивых личностей в истории советского кино. Его талант как режиссера и создателя комедий, которые стали классикой, неоспорим. Однако обвинения в домогательствах и сложные отношения с женщинами, работающими с ним, ставят под сомнение его наследие.

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, леонид гайдай, нина гребешкова, наталья варлей