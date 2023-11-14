Свадьбу бурятским традициям проведут на ВДНХ в День Иркутской области
Свадьбу по бурятским традициям проведут на ВДНХ в День Иркутской области
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской областиВ День Иркутской области на ВДНХ пройдёт большая культурная программа
В День Иркутской области на ВДНХ пройдёт большая культурная программа
ИРКУТСК, 14 ноя - РИА Новости. В День Иркутской области 17 ноября на ВДНХ в павильоне №75 пройдет свадебный обряд по старинным русским и бурятским традициям, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Культурная программа "Моя Сибирь, ты часть России" состоится 17 ноября на Международной выставке-форуме "Россия". Её зрители познакомятся с традициями и культурой Иркутской области.
"В День Иркутской области на ВДНХ выступят профессиональные, любительские и студенческие творческие коллективы, состоятся мастер-классы, просветительские мероприятия, кинопоказы, викторины, энтоподиум и настоящий свадебный обряд, который пройдет по русским и бурятским традициям. Мы приглашаем жителей и гостей Москвы увидеть красоту Иркутской области, познакомиться с её богатым культурным и духовным наследием", – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В павильоне №75, где расположена экспозиция Иркутской области, творческие коллективы исполнят бурятские, русские, казачьи песни, напевы сибирских деревень Куйтунскогого и Братского районов, покажут танцы народов Приангарья, собранные этнографами. Особенностью культурной программы станет проведение свадебного обряда. В этот день у ангарчан Елены Тумуровой и Марка Прасолова на ВДНХ состоится бракосочетание, которое пройдет по старинным обычаям предков. Зрители увидят славянский свадебный поезд, круговой обрядовый танец ёхор и другие элементы древних обрядов.
Евразийская ассоциация этнодизайнеров проведёт "Этноподиум". 18 дизайнеров из 13 регионов России и трое из стран СНГ представят коллекции национальных костюмов: от старинных до современных с элементами этностиля. Моделями станут известные российские артисты и медийные лица нашей страны. В их числе актриса театра и кино Яна Поплавская.
С культурой, обычаями, традициями и верованиями прибайкальских бурят, переселенческой культурой Восточной Сибири посетителей познакомят народные мастера Иркутской области, специалисты Усть-Ордынского национального центра народных художественных промыслов.
Иркутские кинематографисты представят программу под общим названием "Кинофилософия". В его рамках состоится Гайдай-диктант, посвященный кинокомедиям знаменитого режиссёра. Его проведёт заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей. Зрителям представят документальную ленту "Миры на Байкале. 15 лет спустя", "Кинолетопись "Земля у Байкала", фильм "Саня, драматург" о знаменитом иркутском драматурге Александре Вампилове.
Запланирована просветительская беседа "Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский – великий сын России". В ней примут участие митрополит Иркутский и Ангарский владыка Максимилиан, митрополит Белгородский и Старооскольский владыка Иоанн. После состоится показ первого мультфильма о жизни святителя Иннокентия (Вениаминова) "От Анги до Форта-Росс: по следам святителя Иннокентия".
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. Она будет работать до 12 апреля 2024 года. Иркутская область представляет наиболее значимые достижения региона за последние шесть лет. Экспозиция Прибайкалья размещается в павильоне площадью более 100 квадратных метров.