https://ria.ru/20231114/svadba-1909418701.html

Свадьбу бурятским традициям проведут на ВДНХ в День Иркутской области

Свадьбу бурятским традициям проведут на ВДНХ в День Иркутской области - РИА Новости, 14.11.2023

Свадьбу бурятским традициям проведут на ВДНХ в День Иркутской области

В День Иркутской области 17 ноября на ВДНХ в павильоне №75 пройдет свадебный обряд по старинным русским и бурятским традициям, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-14T17:22

2023-11-14T17:22

2023-11-14T17:22

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

иркутская область

москва

братский район

леонид гайдай

яна поплавская

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 14 ноя - РИА Новости. В День Иркутской области 17 ноября на ВДНХ в павильоне №75 пройдет свадебный обряд по старинным русским и бурятским традициям, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Культурная программа "Моя Сибирь, ты часть России" состоится 17 ноября на Международной выставке-форуме "Россия". Её зрители познакомятся с традициями и культурой Иркутской области. "В День Иркутской области на ВДНХ выступят профессиональные, любительские и студенческие творческие коллективы, состоятся мастер-классы, просветительские мероприятия, кинопоказы, викторины, энтоподиум и настоящий свадебный обряд, который пройдет по русским и бурятским традициям. Мы приглашаем жителей и гостей Москвы увидеть красоту Иркутской области, познакомиться с её богатым культурным и духовным наследием", – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В павильоне №75, где расположена экспозиция Иркутской области, творческие коллективы исполнят бурятские, русские, казачьи песни, напевы сибирских деревень Куйтунскогого и Братского районов, покажут танцы народов Приангарья, собранные этнографами. Особенностью культурной программы станет проведение свадебного обряда. В этот день у ангарчан Елены Тумуровой и Марка Прасолова на ВДНХ состоится бракосочетание, которое пройдет по старинным обычаям предков. Зрители увидят славянский свадебный поезд, круговой обрядовый танец ёхор и другие элементы древних обрядов. Евразийская ассоциация этнодизайнеров проведёт "Этноподиум". 18 дизайнеров из 13 регионов России и трое из стран СНГ представят коллекции национальных костюмов: от старинных до современных с элементами этностиля. Моделями станут известные российские артисты и медийные лица нашей страны. В их числе актриса театра и кино Яна Поплавская. С культурой, обычаями, традициями и верованиями прибайкальских бурят, переселенческой культурой Восточной Сибири посетителей познакомят народные мастера Иркутской области, специалисты Усть-Ордынского национального центра народных художественных промыслов. Иркутские кинематографисты представят программу под общим названием "Кинофилософия". В его рамках состоится Гайдай-диктант, посвященный кинокомедиям знаменитого режиссёра. Его проведёт заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов Леонида Гайдая Наталья Варлей. Зрителям представят документальную ленту "Миры на Байкале. 15 лет спустя", "Кинолетопись "Земля у Байкала", фильм "Саня, драматург" о знаменитом иркутском драматурге Александре Вампилове. Запланирована просветительская беседа "Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский – великий сын России". В ней примут участие митрополит Иркутский и Ангарский владыка Максимилиан, митрополит Белгородский и Старооскольский владыка Иоанн. После состоится показ первого мультфильма о жизни святителя Иннокентия (Вениаминова) "От Анги до Форта-Росс: по следам святителя Иннокентия". Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. Она будет работать до 12 апреля 2024 года. Иркутская область представляет наиболее значимые достижения региона за последние шесть лет. Экспозиция Прибайкалья размещается в павильоне площадью более 100 квадратных метров.

https://ria.ru/20231109/vytsavka-1908304624.html

https://ria.ru/20231110/pesok-1908701038.html

https://ria.ru/20231112/kolyma-1908945693.html

https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html

иркутская область

москва

братский район

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выставка-форум "россия", иркутская область, москва, братский район, леонид гайдай, яна поплавская, игорь кобзев, снг