"Родился в рубашке": актеры, которые чуть не погибли на съемках

© Фото : Ленфильм, 1961

Владимир Коренев

Студент ГИТИСа, 21-летний Владимир Коренев, утвержденный на роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия" (1961), до этого никогда не участвовал в подводных съемках. Но, как и коллеги, большинство трюков, в том числе под водой, выполнял самостоятельно. Одно такое погружение чуть не закончилось трагически.

Произошло это во время работы над эпизодом, когда пойманного Ихтиандра опускают в море. Цепь, к которой его привязали, выскользнула из рук матроса и потащила Коренева ко дну. К счастью, актеру вовремя помогли.