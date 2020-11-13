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https://ria.ru/20201113/aktery-1584009541.html
"Родился в рубашке": актеры, которые чуть не погибли на съемках
"Родился в рубашке": актеры, которые чуть не погибли на съемках
Порой киносъемки связаны с опасностями, иногда смертельными. Зрители и не догадываются, что их любимые актеры были на волосок от смерти: тонули, боролись со... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:00
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Галина Соколова. Порой киносъемки связаны с опасностями, иногда смертельными. Зрители и не догадываются, что их любимые актеры были на волосок от смерти: тонули, боролись со страшной инфекцией или задыхались под громоздким гримом. Звезды кино, которые чудом ушли живыми со съемочной площадки, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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знаменитости, звезды, владимир коренев, кино и сериалы, том хэнкс, ума турман, пирс броснан, джеки чан, дэниел дэй-льюис, шарлиз терон, кейт уинслет, наталья варлей, александр демьяненко, джонни депп, константин райкин, фото

"Родился в рубашке": актеры, которые чуть не погибли на съемках

08:00 13.11.2020 (обновлено: 08:14 13.11.2020)
 
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Галина Соколова. Порой киносъемки связаны с опасностями, иногда смертельными. Зрители и не догадываются, что их любимые актеры были на волосок от смерти: тонули, боролись со страшной инфекцией или задыхались под громоздким гримом. Звезды кино, которые чудом ушли живыми со съемочной площадки, — в материале РИА Новости.
© Фото : Ленфильм, 1961

Владимир Коренев

Студент ГИТИСа, 21-летний Владимир Коренев, утвержденный на роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия" (1961), до этого никогда не участвовал в подводных съемках. Но, как и коллеги, большинство трюков, в том числе под водой, выполнял самостоятельно. Одно такое погружение чуть не закончилось трагически.

Произошло это во время работы над эпизодом, когда пойманного Ихтиандра опускают в море. Цепь, к которой его привязали, выскользнула из рук матроса и потащила Коренева ко дну. К счастью, актеру вовремя помогли.

Кадр из фильма Человек-амфибия(1961)
1 из 13

Владимир Коренев

Студент ГИТИСа, 21-летний Владимир Коренев, утвержденный на роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия" (1961), до этого никогда не участвовал в подводных съемках. Но, как и коллеги, большинство трюков, в том числе под водой, выполнял самостоятельно. Одно такое погружение чуть не закончилось трагически.

Произошло это во время работы над эпизодом, когда пойманного Ихтиандра опускают в море. Цепь, к которой его привязали, выскользнула из рук матроса и потащила Коренева ко дну. К счастью, актеру вовремя помогли.

© Фото : Ленфильм, 1961
© Киностудия «Мосфильм», 1974

Константин Райкин

Едва не утонул и Константин Райкин на съемках фильма Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974). Когда снимали сцену, как он и Юрий Богатырев прыгают с 12-метрового обрыва в бурную реку Аргун, актеров затянуло в водоворот — они чуть не захлебнулись. Вытащить их из-за сильного течения было непросто, поэтому оба долго пробыли в ледяной воде. Позже Константин вспоминал, что после съемок "в чеченской водичке" он серьезно заболел.

Константин Райкин в фильме Свой среди чужих, чужой среди своих
2 из 13

Константин Райкин

Едва не утонул и Константин Райкин на съемках фильма Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974). Когда снимали сцену, как он и Юрий Богатырев прыгают с 12-метрового обрыва в бурную реку Аргун, актеров затянуло в водоворот — они чуть не захлебнулись. Вытащить их из-за сильного течения было непросто, поэтому оба долго пробыли в ледяной воде. Позже Константин вспоминал, что после съемок "в чеченской водичке" он серьезно заболел.

© Киностудия «Мосфильм», 1974
© Мосфильм, 1967

Александр Демьяненко

Примерно так же получилось с Александром Демьяненко, когда он снимался в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница" (1967). В одном из эпизодов Шурик скатывается в спальном мешке по горному склону к реке Мзымта. Эта сцена и на экране выглядит напряженно, но, оказывается, страховщики не успели вовремя схватить актера, и он упал в реку. К счастью, все закончилось хорошо, а эти незапланированные кадры попали в фильм.

Александр Демьяненко в фильме Кавказская пленница
3 из 13

Александр Демьяненко

Примерно так же получилось с Александром Демьяненко, когда он снимался в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница" (1967). В одном из эпизодов Шурик скатывается в спальном мешке по горному склону к реке Мзымта. Эта сцена и на экране выглядит напряженно, но, оказывается, страховщики не успели вовремя схватить актера, и он упал в реку. К счастью, все закончилось хорошо, а эти незапланированные кадры попали в фильм.

© Мосфильм, 1967
© Мосфильм, 1967

Наталья Варлей

Наталья Варлей почти все трюки в "Кавказской пленнице" тоже выполняла сама. Цирковая артистка, тогда только готовившаяся поступать в Щукинское училище, сыграла панночку в первом советском хорроре "Вий" (1967). Она бесстрашно парила в церкви на высоте примерно 15 метров, но в одном из дублей у Варлей закружилась голова, и она выпала из гроба. Ее поймал и тем самым спас Леонид Куравлев (исполнитель роли Хомы Брута).

Наталия Варлей в фильме Вий
4 из 13

Наталья Варлей

Наталья Варлей почти все трюки в "Кавказской пленнице" тоже выполняла сама. Цирковая артистка, тогда только готовившаяся поступать в Щукинское училище, сыграла панночку в первом советском хорроре "Вий" (1967). Она бесстрашно парила в церкви на высоте примерно 15 метров, но в одном из дублей у Варлей закружилась голова, и она выпала из гроба. Ее поймал и тем самым спас Леонид Куравлев (исполнитель роли Хомы Брута).

© Мосфильм, 1967
© Фото : Golden Way Films Ltd. 1986

Джеки Чан

"Никто не рисковал больше во имя развлечения, чем Джеки Чан", — сказал Рован Саймонс, президент Книги рекордов Гиннеса в Китае, когда вручал актеру почетный сертификат за рекордное количество трюков.

Саймонс не упомянул о полученных актером на съемках фильмов травмах — а их в его карьере больше 100. Например, в боевике "Доспехи бога" (1986) после падения с семиметровой высоты и удара головой о камень актер проломил себе череп. Чана экстренно прооперировали, с тех пор дыру в голове звезды закрывает металлическая пластина.

Джеки Чан в фильме Доспехи Бога
5 из 13

Джеки Чан

"Никто не рисковал больше во имя развлечения, чем Джеки Чан", — сказал Рован Саймонс, президент Книги рекордов Гиннеса в Китае, когда вручал актеру почетный сертификат за рекордное количество трюков.

Саймонс не упомянул о полученных актером на съемках фильмов травмах — а их в его карьере больше 100. Например, в боевике "Доспехи бога" (1986) после падения с семиметровой высоты и удара головой о камень актер проломил себе череп. Чана экстренно прооперировали, с тех пор дыру в голове звезды закрывает металлическая пластина.

© Фото : Golden Way Films Ltd. 1986
© Universal Pictures, Amblin Entertainment, 1990

Майкл Джей Фокс

Исполнитель главной роли фильма Роберта Земекиса "Назад в будущее" (1990) чуть не погиб на съемках третьей части. По сюжету Бифф Таннен (Томас Фрэнсис Уилсон) с бандой вешает Марти Макфлая, а док Браун (Кристофер Ллойд) спасает его.

После нескольких дублей Фокс точно знал, куда положить руки, чтобы между шеей и петлей (она была настоящей) оставался зазор. Однако в конце дня актер сильно устал и просчитался — веревка сдавила ему шею, он начал задыхаться. Но режиссер был уверен, что талантливый актер блестяще изображает удушье. Экстренные меры приняли, лишь когда Майкл Джей Фокс потерял сознание.

Майкл Джей Фокс в фильме Назад в будущее 3
6 из 13

Майкл Джей Фокс

Исполнитель главной роли фильма Роберта Земекиса "Назад в будущее" (1990) чуть не погиб на съемках третьей части. По сюжету Бифф Таннен (Томас Фрэнсис Уилсон) с бандой вешает Марти Макфлая, а док Браун (Кристофер Ллойд) спасает его.

После нескольких дублей Фокс точно знал, куда положить руки, чтобы между шеей и петлей (она была настоящей) оставался зазор. Однако в конце дня актер сильно устал и просчитался — веревка сдавила ему шею, он начал задыхаться. Но режиссер был уверен, что талантливый актер блестяще изображает удушье. Экстренные меры приняли, лишь когда Майкл Джей Фокс потерял сознание.

© Universal Pictures, Amblin Entertainment, 1990
© Brooksfilms Limited, 1980

Джон Херт

Во время работы над исторической драмой Дэвида Линча "Человек-слон" (1980) британскому актеру Джону Херту каждый день по семь-восемь часов наносили сложный грим, состоящий из громоздких протезов. В такой конструкции он не мог нормально питаться (на съемках употреблял исключительно жидкую пищу), а однажды чуть не задохнулся.

Эти жертвы были не напрасными: ленту номинировали на восемь премий "Оскар", в том числе за "Лучший грим" и "Лучшую мужскую роль".

Джон Херт в фильме Человек-слон
7 из 13

Джон Херт

Во время работы над исторической драмой Дэвида Линча "Человек-слон" (1980) британскому актеру Джону Херту каждый день по семь-восемь часов наносили сложный грим, состоящий из громоздких протезов. В такой конструкции он не мог нормально питаться (на съемках употреблял исключительно жидкую пищу), а однажды чуть не задохнулся.

Эти жертвы были не напрасными: ленту номинировали на восемь премий "Оскар", в том числе за "Лучший грим" и "Лучшую мужскую роль".

© Brooksfilms Limited, 1980
© 20th Century Fox Film Corporation (2000)

Том Хэнкс

После небольшого пореза на ноге, полученного на съемочной площадке драмы Роберта Земекиса "Изгой" (2000), Том Хэнкс заразился стафилококком (может быть и смертельным). Команда вовремя обратила внимание на состояние актера и отправила его в больницу, где он провел три дня.

Кадр из фильма Изгой
8 из 13

Том Хэнкс

После небольшого пореза на ноге, полученного на съемочной площадке драмы Роберта Земекиса "Изгой" (2000), Том Хэнкс заразился стафилококком (может быть и смертельным). Команда вовремя обратила внимание на состояние актера и отправила его в больницу, где он провел три дня.

© 20th Century Fox Film Corporation (2000)
© Miramax Films, 2002

Дэниел Дэй-Льюис

Роль Уильяма Каттинга в драме Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка" (2002) актер разбирал по системе Станиславского. Он настолько вжился в образ, что заболел пневмонией. Съемки проходили в холодное время года, а Дэй-Льюис принципиально отказался носить термобелье, утепленное пальто и другую одежду, которой не существовало в XIX веке. Он так был предан роли, что отказался и от современных лекарств — ведь их тоже не было в позапрошлом веке.

Лишь когда врачи объяснили, что он может просто умереть, если не примется за лечение, Дэниел Дэй-Льюис одумался.

Кадр из фильма Банды Нью-Йорка
9 из 13

Дэниел Дэй-Льюис

Роль Уильяма Каттинга в драме Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка" (2002) актер разбирал по системе Станиславского. Он настолько вжился в образ, что заболел пневмонией. Съемки проходили в холодное время года, а Дэй-Льюис принципиально отказался носить термобелье, утепленное пальто и другую одежду, которой не существовало в XIX веке. Он так был предан роли, что отказался и от современных лекарств — ведь их тоже не было в позапрошлом веке.

Лишь когда врачи объяснили, что он может просто умереть, если не примется за лечение, Дэниел Дэй-Льюис одумался.

© Miramax Films, 2002
© Walt Disney Pictures

Джонни Депп

Джонни Деппу не повезло на съемках вестерна Гора Вербински "Одинокий рейнджер" (2013). Лошадь сбросил его и хотела затоптать. Звезде "Пиратов Карибского моря" чудом удалось избежать серьезных травм — актер отделался небольшими синяками.

Кадр из фильма Одинокий рейнджер
10 из 13

Джонни Депп

Джонни Деппу не повезло на съемках вестерна Гора Вербински "Одинокий рейнджер" (2013). Лошадь сбросил его и хотела затоптать. Звезде "Пиратов Карибского моря" чудом удалось избежать серьезных травм — актер отделался небольшими синяками.

© Walt Disney Pictures
© 20th Century Studios, 2010

Ума Турман

Актрису едва не сбил мини-фургон, когда она снималась в фэнтези-фильме "Перси Джексон и Похититель молний" (2010). Один из членов съемочной группы забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, припарковавшись на склоне. Фургон покатился вниз, где находилась ничего не подозревающая Ума Турман.

К счастью, ее партнер по фильму Пирс Броснан заметил это и запрыгнул в кабину, нажав на тормоза. Навыки агента 007 ему, безусловно, пригодились.

Ума Турман в фильме Перси Джексон и похититель молний
11 из 13

Ума Турман

Актрису едва не сбил мини-фургон, когда она снималась в фэнтези-фильме "Перси Джексон и Похититель молний" (2010). Один из членов съемочной группы забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, припарковавшись на склоне. Фургон покатился вниз, где находилась ничего не подозревающая Ума Турман.

К счастью, ее партнер по фильму Пирс Броснан заметил это и запрыгнул в кабину, нажав на тормоза. Навыки агента 007 ему, безусловно, пригодились.

© 20th Century Studios, 2010
© 20th Century Fox, Paramount Pictures, Lightstorm Entertainment, 1997

Кейт Уинслет

В блокбастере Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997) тонули не только понарошку. Во время съемки одной из самых остросюжетных сцен, когда Роза (Кейт Уинслет) и Джек (Леонардо Ди Каприо) пытаются выбраться из затопленного третьего класса, платье Уинслет зацепилось за решетку. Актриса оказалась под водой и едва не захлебнулась.

Кейт Уинслет в фильме Титаник
12 из 13

Кейт Уинслет

В блокбастере Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997) тонули не только понарошку. Во время съемки одной из самых остросюжетных сцен, когда Роза (Кейт Уинслет) и Джек (Леонардо Ди Каприо) пытаются выбраться из затопленного третьего класса, платье Уинслет зацепилось за решетку. Актриса оказалась под водой и едва не захлебнулась.

© 20th Century Fox, Paramount Pictures, Lightstorm Entertainment, 1997
© Colossal Pictures (2005)

Шарлиз Терон

На съемках научно-фантастического боевика "Эон Флакс" (2005) Шарлиз Терон самостоятельно выполняла множество опасных трюков, причем в чересчур облегающей одежде или неудобной обуви. Один из трюков в итоге чуть не закончился параличом.

Актрисе предстояло сделать сальто назад в туфлях на платформе, но она оступилась и приземлилась на шею. Шарлиз Терон выбила позвоночный диск, и врачи боялись, что ее частично или полностью парализует. Съемки приостановили почти на два месяца, а в 2013-м Шарлиз Терон все-таки потребовалась операция.

Кадр из фильма Эон Флакс
13 из 13

Шарлиз Терон

На съемках научно-фантастического боевика "Эон Флакс" (2005) Шарлиз Терон самостоятельно выполняла множество опасных трюков, причем в чересчур облегающей одежде или неудобной обуви. Один из трюков в итоге чуть не закончился параличом.

Актрисе предстояло сделать сальто назад в туфлях на платформе, но она оступилась и приземлилась на шею. Шарлиз Терон выбила позвоночный диск, и врачи боялись, что ее частично или полностью парализует. Съемки приостановили почти на два месяца, а в 2013-м Шарлиз Терон все-таки потребовалась операция.

© Colossal Pictures (2005)
 
КультураЗнаменитостизвездыВладимир КореневКино и сериалыТом ХэнксУма ТурманПирс БроснанДжеки ЧанДэниел Дэй-ЛьюисШарлиз ТеронКейт УинслетНаталья ВарлейАлександр ДемьяненкоДжонни ДеппКонстантин Райкин
 
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