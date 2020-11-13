"Родился в рубашке": актеры, которые чуть не погибли на съемках
Владимир Коренев
Студент ГИТИСа, 21-летний Владимир Коренев, утвержденный на роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия" (1961), до этого никогда не участвовал в подводных съемках. Но, как и коллеги, большинство трюков, в том числе под водой, выполнял самостоятельно. Одно такое погружение чуть не закончилось трагически.
Произошло это во время работы над эпизодом, когда пойманного Ихтиандра опускают в море. Цепь, к которой его привязали, выскользнула из рук матроса и потащила Коренева ко дну. К счастью, актеру вовремя помогли.
Владимир Коренев
Студент ГИТИСа, 21-летний Владимир Коренев, утвержденный на роль Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия" (1961), до этого никогда не участвовал в подводных съемках. Но, как и коллеги, большинство трюков, в том числе под водой, выполнял самостоятельно. Одно такое погружение чуть не закончилось трагически.
Произошло это во время работы над эпизодом, когда пойманного Ихтиандра опускают в море. Цепь, к которой его привязали, выскользнула из рук матроса и потащила Коренева ко дну. К счастью, актеру вовремя помогли.
Константин Райкин
Едва не утонул и Константин Райкин на съемках фильма Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974). Когда снимали сцену, как он и Юрий Богатырев прыгают с 12-метрового обрыва в бурную реку Аргун, актеров затянуло в водоворот — они чуть не захлебнулись. Вытащить их из-за сильного течения было непросто, поэтому оба долго пробыли в ледяной воде. Позже Константин вспоминал, что после съемок "в чеченской водичке" он серьезно заболел.
Константин Райкин
Едва не утонул и Константин Райкин на съемках фильма Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974). Когда снимали сцену, как он и Юрий Богатырев прыгают с 12-метрового обрыва в бурную реку Аргун, актеров затянуло в водоворот — они чуть не захлебнулись. Вытащить их из-за сильного течения было непросто, поэтому оба долго пробыли в ледяной воде. Позже Константин вспоминал, что после съемок "в чеченской водичке" он серьезно заболел.
Александр Демьяненко
Примерно так же получилось с Александром Демьяненко, когда он снимался в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница" (1967). В одном из эпизодов Шурик скатывается в спальном мешке по горному склону к реке Мзымта. Эта сцена и на экране выглядит напряженно, но, оказывается, страховщики не успели вовремя схватить актера, и он упал в реку. К счастью, все закончилось хорошо, а эти незапланированные кадры попали в фильм.
Александр Демьяненко
Примерно так же получилось с Александром Демьяненко, когда он снимался в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница" (1967). В одном из эпизодов Шурик скатывается в спальном мешке по горному склону к реке Мзымта. Эта сцена и на экране выглядит напряженно, но, оказывается, страховщики не успели вовремя схватить актера, и он упал в реку. К счастью, все закончилось хорошо, а эти незапланированные кадры попали в фильм.
Наталья Варлей
Наталья Варлей почти все трюки в "Кавказской пленнице" тоже выполняла сама. Цирковая артистка, тогда только готовившаяся поступать в Щукинское училище, сыграла панночку в первом советском хорроре "Вий" (1967). Она бесстрашно парила в церкви на высоте примерно 15 метров, но в одном из дублей у Варлей закружилась голова, и она выпала из гроба. Ее поймал и тем самым спас Леонид Куравлев (исполнитель роли Хомы Брута).
Наталья Варлей
Наталья Варлей почти все трюки в "Кавказской пленнице" тоже выполняла сама. Цирковая артистка, тогда только готовившаяся поступать в Щукинское училище, сыграла панночку в первом советском хорроре "Вий" (1967). Она бесстрашно парила в церкви на высоте примерно 15 метров, но в одном из дублей у Варлей закружилась голова, и она выпала из гроба. Ее поймал и тем самым спас Леонид Куравлев (исполнитель роли Хомы Брута).
Джеки Чан
"Никто не рисковал больше во имя развлечения, чем Джеки Чан", — сказал Рован Саймонс, президент Книги рекордов Гиннеса в Китае, когда вручал актеру почетный сертификат за рекордное количество трюков.
Саймонс не упомянул о полученных актером на съемках фильмов травмах — а их в его карьере больше 100. Например, в боевике "Доспехи бога" (1986) после падения с семиметровой высоты и удара головой о камень актер проломил себе череп. Чана экстренно прооперировали, с тех пор дыру в голове звезды закрывает металлическая пластина.
Джеки Чан
"Никто не рисковал больше во имя развлечения, чем Джеки Чан", — сказал Рован Саймонс, президент Книги рекордов Гиннеса в Китае, когда вручал актеру почетный сертификат за рекордное количество трюков.
Саймонс не упомянул о полученных актером на съемках фильмов травмах — а их в его карьере больше 100. Например, в боевике "Доспехи бога" (1986) после падения с семиметровой высоты и удара головой о камень актер проломил себе череп. Чана экстренно прооперировали, с тех пор дыру в голове звезды закрывает металлическая пластина.
Майкл Джей Фокс
Исполнитель главной роли фильма Роберта Земекиса "Назад в будущее" (1990) чуть не погиб на съемках третьей части. По сюжету Бифф Таннен (Томас Фрэнсис Уилсон) с бандой вешает Марти Макфлая, а док Браун (Кристофер Ллойд) спасает его.
После нескольких дублей Фокс точно знал, куда положить руки, чтобы между шеей и петлей (она была настоящей) оставался зазор. Однако в конце дня актер сильно устал и просчитался — веревка сдавила ему шею, он начал задыхаться. Но режиссер был уверен, что талантливый актер блестяще изображает удушье. Экстренные меры приняли, лишь когда Майкл Джей Фокс потерял сознание.
Майкл Джей Фокс
Исполнитель главной роли фильма Роберта Земекиса "Назад в будущее" (1990) чуть не погиб на съемках третьей части. По сюжету Бифф Таннен (Томас Фрэнсис Уилсон) с бандой вешает Марти Макфлая, а док Браун (Кристофер Ллойд) спасает его.
После нескольких дублей Фокс точно знал, куда положить руки, чтобы между шеей и петлей (она была настоящей) оставался зазор. Однако в конце дня актер сильно устал и просчитался — веревка сдавила ему шею, он начал задыхаться. Но режиссер был уверен, что талантливый актер блестяще изображает удушье. Экстренные меры приняли, лишь когда Майкл Джей Фокс потерял сознание.
Джон Херт
Во время работы над исторической драмой Дэвида Линча "Человек-слон" (1980) британскому актеру Джону Херту каждый день по семь-восемь часов наносили сложный грим, состоящий из громоздких протезов. В такой конструкции он не мог нормально питаться (на съемках употреблял исключительно жидкую пищу), а однажды чуть не задохнулся.
Эти жертвы были не напрасными: ленту номинировали на восемь премий "Оскар", в том числе за "Лучший грим" и "Лучшую мужскую роль".
Джон Херт
Во время работы над исторической драмой Дэвида Линча "Человек-слон" (1980) британскому актеру Джону Херту каждый день по семь-восемь часов наносили сложный грим, состоящий из громоздких протезов. В такой конструкции он не мог нормально питаться (на съемках употреблял исключительно жидкую пищу), а однажды чуть не задохнулся.
Эти жертвы были не напрасными: ленту номинировали на восемь премий "Оскар", в том числе за "Лучший грим" и "Лучшую мужскую роль".
Том Хэнкс
После небольшого пореза на ноге, полученного на съемочной площадке драмы Роберта Земекиса "Изгой" (2000), Том Хэнкс заразился стафилококком (может быть и смертельным). Команда вовремя обратила внимание на состояние актера и отправила его в больницу, где он провел три дня.
Том Хэнкс
После небольшого пореза на ноге, полученного на съемочной площадке драмы Роберта Земекиса "Изгой" (2000), Том Хэнкс заразился стафилококком (может быть и смертельным). Команда вовремя обратила внимание на состояние актера и отправила его в больницу, где он провел три дня.
Дэниел Дэй-Льюис
Роль Уильяма Каттинга в драме Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка" (2002) актер разбирал по системе Станиславского. Он настолько вжился в образ, что заболел пневмонией. Съемки проходили в холодное время года, а Дэй-Льюис принципиально отказался носить термобелье, утепленное пальто и другую одежду, которой не существовало в XIX веке. Он так был предан роли, что отказался и от современных лекарств — ведь их тоже не было в позапрошлом веке.
Лишь когда врачи объяснили, что он может просто умереть, если не примется за лечение, Дэниел Дэй-Льюис одумался.
Дэниел Дэй-Льюис
Роль Уильяма Каттинга в драме Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка" (2002) актер разбирал по системе Станиславского. Он настолько вжился в образ, что заболел пневмонией. Съемки проходили в холодное время года, а Дэй-Льюис принципиально отказался носить термобелье, утепленное пальто и другую одежду, которой не существовало в XIX веке. Он так был предан роли, что отказался и от современных лекарств — ведь их тоже не было в позапрошлом веке.
Лишь когда врачи объяснили, что он может просто умереть, если не примется за лечение, Дэниел Дэй-Льюис одумался.
Джонни Депп
Джонни Деппу не повезло на съемках вестерна Гора Вербински "Одинокий рейнджер" (2013). Лошадь сбросил его и хотела затоптать. Звезде "Пиратов Карибского моря" чудом удалось избежать серьезных травм — актер отделался небольшими синяками.
Джонни Депп
Джонни Деппу не повезло на съемках вестерна Гора Вербински "Одинокий рейнджер" (2013). Лошадь сбросил его и хотела затоптать. Звезде "Пиратов Карибского моря" чудом удалось избежать серьезных травм — актер отделался небольшими синяками.
Ума Турман
Актрису едва не сбил мини-фургон, когда она снималась в фэнтези-фильме "Перси Джексон и Похититель молний" (2010). Один из членов съемочной группы забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, припарковавшись на склоне. Фургон покатился вниз, где находилась ничего не подозревающая Ума Турман.
К счастью, ее партнер по фильму Пирс Броснан заметил это и запрыгнул в кабину, нажав на тормоза. Навыки агента 007 ему, безусловно, пригодились.
Ума Турман
Актрису едва не сбил мини-фургон, когда она снималась в фэнтези-фильме "Перси Джексон и Похититель молний" (2010). Один из членов съемочной группы забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, припарковавшись на склоне. Фургон покатился вниз, где находилась ничего не подозревающая Ума Турман.
К счастью, ее партнер по фильму Пирс Броснан заметил это и запрыгнул в кабину, нажав на тормоза. Навыки агента 007 ему, безусловно, пригодились.
Кейт Уинслет
В блокбастере Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997) тонули не только понарошку. Во время съемки одной из самых остросюжетных сцен, когда Роза (Кейт Уинслет) и Джек (Леонардо Ди Каприо) пытаются выбраться из затопленного третьего класса, платье Уинслет зацепилось за решетку. Актриса оказалась под водой и едва не захлебнулась.
Кейт Уинслет
В блокбастере Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997) тонули не только понарошку. Во время съемки одной из самых остросюжетных сцен, когда Роза (Кейт Уинслет) и Джек (Леонардо Ди Каприо) пытаются выбраться из затопленного третьего класса, платье Уинслет зацепилось за решетку. Актриса оказалась под водой и едва не захлебнулась.
Шарлиз Терон
На съемках научно-фантастического боевика "Эон Флакс" (2005) Шарлиз Терон самостоятельно выполняла множество опасных трюков, причем в чересчур облегающей одежде или неудобной обуви. Один из трюков в итоге чуть не закончился параличом.
Актрисе предстояло сделать сальто назад в туфлях на платформе, но она оступилась и приземлилась на шею. Шарлиз Терон выбила позвоночный диск, и врачи боялись, что ее частично или полностью парализует. Съемки приостановили почти на два месяца, а в 2013-м Шарлиз Терон все-таки потребовалась операция.
Шарлиз Терон
На съемках научно-фантастического боевика "Эон Флакс" (2005) Шарлиз Терон самостоятельно выполняла множество опасных трюков, причем в чересчур облегающей одежде или неудобной обуви. Один из трюков в итоге чуть не закончился параличом.
Актрисе предстояло сделать сальто назад в туфлях на платформе, но она оступилась и приземлилась на шею. Шарлиз Терон выбила позвоночный диск, и врачи боялись, что ее частично или полностью парализует. Съемки приостановили почти на два месяца, а в 2013-м Шарлиз Терон все-таки потребовалась операция.