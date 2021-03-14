https://ria.ru/20210314/medvedi-1601131871.html

Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"

Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"

Советская и российская актриса Наталья Варлей поспорила с композитором Александром Зацепиным в эфире Первого канала из-за знаменитой "Песни про медведей" из... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T11:12

2021-03-14T11:12

2021-03-14T12:27

культура

культура

наталья варлей

леонид гайдай

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Советская и российская актриса Наталья Варлей поспорила с композитором Александром Зацепиным в эфире Первого канала из-за знаменитой "Песни про медведей" из фильма "Кавказская пленница" Актриса пояснила, что режиссер Леонид Гайдай рассматривал разных певиц для исполнения этой песни, но все они казались ему "слишком профессиональными".Однако ситуация изменилась, когда в ситуацию, как рассказала актриса, вмешался композитор Александр Зацепин.Сам Зацепин опроверг эту информации, заявив, что сначала записалась Ведищева, а затем Варлей, и только после этого было принято решение.Ранее в автобиографической книге "Канатоходка" Наталья Варлей заявляла о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая во время съемок фильма "Кавказская пленница".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, наталья варлей, леонид гайдай