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Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"
Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"
Советская и российская актриса Наталья Варлей поспорила с композитором Александром Зацепиным в эфире Первого канала из-за знаменитой "Песни про медведей" из... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T11:12
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культура
культура
наталья варлей
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Советская и российская актриса Наталья Варлей поспорила с композитором Александром Зацепиным в эфире Первого канала из-за знаменитой "Песни про медведей" из фильма "Кавказская пленница" Актриса пояснила, что режиссер Леонид Гайдай рассматривал разных певиц для исполнения этой песни, но все они казались ему "слишком профессиональными".Однако ситуация изменилась, когда в ситуацию, как рассказала актриса, вмешался композитор Александр Зацепин.Сам Зацепин опроверг эту информации, заявив, что сначала записалась Ведищева, а затем Варлей, и только после этого было принято решение.Ранее в автобиографической книге "Канатоходка" Наталья Варлей заявляла о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая во время съемок фильма "Кавказская пленница".
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культура, наталья варлей, леонид гайдай

Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"

11:12 14.03.2021 (обновлено: 12:27 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезентация книги Натальи Варлей "Во мне такая музыка звучит"
Презентация книги Натальи Варлей Во мне такая музыка звучит - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Советская и российская актриса Наталья Варлей поспорила с композитором Александром Зацепиным в эфире Первого канала из-за знаменитой "Песни про медведей" из фильма "Кавказская пленница"
Актриса пояснила, что режиссер Леонид Гайдай рассматривал разных певиц для исполнения этой песни, но все они казались ему "слишком профессиональными".
"И вдруг он предложил мне записать эту песню. Я пошла и сделала, после чего услышала: "В картине будешь петь ты", — вспоминает Варлей.
Однако ситуация изменилась, когда в ситуацию, как рассказала актриса, вмешался композитор Александр Зацепин.
© РИА Новости / Чигляков / Перейти в фотобанкНаталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница"
Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме Кавказская пленница - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Чигляков
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Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница"
"Саша привел Аиду Ведищеву и сказал: "Она поет лучше", — поделилась Варлей.
Сам Зацепин опроверг эту информации, заявив, что сначала записалась Ведищева, а затем Варлей, и только после этого было принято решение.
Ранее в автобиографической книге "Канатоходка" Наталья Варлей заявляла о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая во время съемок фильма "Кавказская пленница".
 
КультураКультураНаталья ВарлейЛеонид Гайдай
 
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