Наталья Варлей поспорила с Зацепиным из-за "Песни про медведей"
11:12 14.03.2021 (обновлено: 12:27 14.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезентация книги Натальи Варлей "Во мне такая музыка звучит"
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Советская и российская актриса Наталья Варлей поспорила с композитором Александром Зацепиным в эфире Первого канала из-за знаменитой "Песни про медведей" из фильма "Кавказская пленница"
Актриса пояснила, что режиссер Леонид Гайдай рассматривал разных певиц для исполнения этой песни, но все они казались ему "слишком профессиональными".
"И вдруг он предложил мне записать эту песню. Я пошла и сделала, после чего услышала: "В картине будешь петь ты", — вспоминает Варлей.
Однако ситуация изменилась, когда в ситуацию, как рассказала актриса, вмешался композитор Александр Зацепин.
© РИА Новости / Чигляков / Перейти в фотобанкНаталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница"
Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме "Кавказская пленница"
"Саша привел Аиду Ведищеву и сказал: "Она поет лучше", — поделилась Варлей.
Сам Зацепин опроверг эту информации, заявив, что сначала записалась Ведищева, а затем Варлей, и только после этого было принято решение.
Ранее в автобиографической книге "Канатоходка" Наталья Варлей заявляла о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая во время съемок фильма "Кавказская пленница".