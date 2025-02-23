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Народный фронт передал бойцам СВО технику и вооружение к 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2025
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Надежные люди
 
14:04 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/svo-2001123640.html
Народный фронт передал бойцам СВО технику и вооружение к 23 февраля
Народный фронт передал бойцам СВО технику и вооружение к 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2025
Народный фронт передал бойцам СВО технику и вооружение к 23 февраля
Народный фронт передал участникам спецоперации комплекты техники и вооружение, которые закупили в рамках специального сбора ко Дню защитника Отечества, сообщили РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:04:00+03:00
2025-02-23T14:04:00+03:00
надежные люди
владимир путин
наталья варлей
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
день защитника отечества
сво
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Народный фронт передал участникам спецоперации комплекты техники и вооружение, которые закупили в рамках специального сбора ко Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе движения. В организации уточнили, что в честь праздника бойцам доставили автомобили и технику, которые необходимы на передовой. В частности, военнослужащие получили разведывательные беспилотники, FPV-дроны, детекторы дронов, средства РЭБ, индивидуальные аптечки. Технику погрузили в закупленные Минпромторгом внедорожники, а весь груз для военных закуплен на средства от специального сбора, которые россияне перечисляли в фонд "Все для Победы!". В Народном фронте подчеркнули, что в рамках спецсбора "Защитникам Отечества" граждане РФ перевели в общей сложности 57 миллионов рублей, а сам сбор продолжается. "Президент (России Владимир Путин) определил, что текущий год у нас Год защитника Отечества. Поэтому никого важнее ребят, которые сегодня здесь стояли, получали ключи от машин, принимали поздравления, попросту нет. Они выполняют самую трудную, самую важную работу, и мы продолжаем им помогать. Миллионы неравнодушных граждан своими деньгами, временем, силами участвуют в деле приближения нашей общей победы. Спасибо всем огромное за помощь и участие, всех с праздником!", - приводятся в сообщении слова главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова. Кроме того, теплые поздравления с Днём защитника Отечества передали военнослужащим представители "Команды Путина", российские звезды. "Мы приехали, чтобы поздравить наших защитников и передать поздравления от жителей всей России. В каждую машину мы положили гитару, которая скрасит минуты отдыха, поддержит боевой настрой и бодрость духа. Также бойцам передали письма от детей – это то самое тепло дома, которого сейчас не хватает. Поздравляю всех защитников отечества, ждем, любим, верим в нашу скорую победу", - приводятся в сообщении слова заслуженной артистки РСФСР, представителя "Команды Путина" Натальи Варлей. В свою очередь, бойцы на передовой СВО поблагодарили Народный фронт за переданную технику. "Спасибо большое Народному фронту и всем, кто принял участие в сборе. Современные реалии боевых действий таковы, что идёт война технологий, война дронов. Например, FPV-дроны находят противника, его технику, поражают ее, мешают подвозу боеприпасов. Поэтому транспорт, средства РЭБ, дроны, аптечки – всё это очень нужно на передовой. Любая посылка, которая приходит на фронт, воспринимается так, будто из дома что-то отправили. И наша страна действительно одна большая семья", - приводятся в сообщении слова военнослужащего с позывным "Тринадцатый".
https://ria.ru/20250223/gumpomosch-2001109224.html
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владимир путин, наталья варлей, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), день защитника отечества, сво
Надежные люди, Владимир Путин, Наталья Варлей, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), День защитника Отечества, СВО
Народный фронт передал бойцам СВО технику и вооружение к 23 февраля

Народный фронт передал участникам спецоперации технику и вооружение к 23 февраля

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Народный фронт передал участникам спецоперации комплекты техники и вооружение, которые закупили в рамках специального сбора ко Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе движения.
В организации уточнили, что в честь праздника бойцам доставили автомобили и технику, которые необходимы на передовой. В частности, военнослужащие получили разведывательные беспилотники, FPV-дроны, детекторы дронов, средства РЭБ, индивидуальные аптечки. Технику погрузили в закупленные Минпромторгом внедорожники, а весь груз для военных закуплен на средства от специального сбора, которые россияне перечисляли в фонд "Все для Победы!". В Народном фронте подчеркнули, что в рамках спецсбора "Защитникам Отечества" граждане РФ перевели в общей сложности 57 миллионов рублей, а сам сбор продолжается.
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"Президент (России Владимир Путин) определил, что текущий год у нас Год защитника Отечества. Поэтому никого важнее ребят, которые сегодня здесь стояли, получали ключи от машин, принимали поздравления, попросту нет. Они выполняют самую трудную, самую важную работу, и мы продолжаем им помогать. Миллионы неравнодушных граждан своими деньгами, временем, силами участвуют в деле приближения нашей общей победы. Спасибо всем огромное за помощь и участие, всех с праздником!", - приводятся в сообщении слова главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.
Кроме того, теплые поздравления с Днём защитника Отечества передали военнослужащим представители "Команды Путина", российские звезды.
"Мы приехали, чтобы поздравить наших защитников и передать поздравления от жителей всей России. В каждую машину мы положили гитару, которая скрасит минуты отдыха, поддержит боевой настрой и бодрость духа. Также бойцам передали письма от детей – это то самое тепло дома, которого сейчас не хватает. Поздравляю всех защитников отечества, ждем, любим, верим в нашу скорую победу", - приводятся в сообщении слова заслуженной артистки РСФСР, представителя "Команды Путина" Натальи Варлей.
В свою очередь, бойцы на передовой СВО поблагодарили Народный фронт за переданную технику.
"Спасибо большое Народному фронту и всем, кто принял участие в сборе. Современные реалии боевых действий таковы, что идёт война технологий, война дронов. Например, FPV-дроны находят противника, его технику, поражают ее, мешают подвозу боеприпасов. Поэтому транспорт, средства РЭБ, дроны, аптечки – всё это очень нужно на передовой. Любая посылка, которая приходит на фронт, воспринимается так, будто из дома что-то отправили. И наша страна действительно одна большая семья", - приводятся в сообщении слова военнослужащего с позывным "Тринадцатый".
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