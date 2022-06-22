https://ria.ru/20220622/yubiley-1797214849.html

Путин поздравил Наталью Варлей с юбилеем

Путин поздравил Наталью Варлей с юбилеем - РИА Новости, 22.06.2022

Путин поздравил Наталью Варлей с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Наталью Варлей, подчеркнув, что ее блистательные работы в кино, которые служат... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:05

2022-06-22T10:05

2022-06-22T10:05

россия

рсфср

наталья варлей

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796664537_0:284:3129:2044_1920x0_80_0_0_a1f7f8ee068f0eff50d7c9bcd7275742.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Наталью Варлей, подчеркнув, что ее блистательные работы в кино, которые служат образцом актерского мастерства, снискали всенародное признание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей отмечает в среду 75-летие."Вы успешно реализовали свой талант в различных творческих профессиях, но поистине всенародное признание снискали Ваши блистательные, незабываемые работы в кино, которые и сегодня служат образцом актерского мастерства", - говорится в поздравлении.Президент РФ пожелал актрисе доброго здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях.

https://ria.ru/20220622/varley-1796964373.html

россия

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рсфср, наталья варлей, владимир путин