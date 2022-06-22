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Путин поздравил Наталью Варлей с юбилеем - РИА Новости, 22.06.2022
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Путин поздравил Наталью Варлей с юбилеем
Путин поздравил Наталью Варлей с юбилеем - РИА Новости, 22.06.2022
Путин поздравил Наталью Варлей с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Наталью Варлей, подчеркнув, что ее блистательные работы в кино, которые служат... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:05
2022-06-22T10:05
россия
рсфср
наталья варлей
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Наталью Варлей, подчеркнув, что ее блистательные работы в кино, которые служат образцом актерского мастерства, снискали всенародное признание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей отмечает в среду 75-летие."Вы успешно реализовали свой талант в различных творческих профессиях, но поистине всенародное признание снискали Ваши блистательные, незабываемые работы в кино, которые и сегодня служат образцом актерского мастерства", - говорится в поздравлении.Президент РФ пожелал актрисе доброго здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях.
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россия, рсфср, наталья варлей, владимир путин
10:05 22.06.2022
 
Путин поздравил Наталью Варлей с юбилеем

Путин поздравил заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей с 75-летием

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Варлей
Актриса Наталья Варлей - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса Наталья Варлей. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Наталью Варлей, подчеркнув, что ее блистательные работы в кино, которые служат образцом актерского мастерства, снискали всенародное признание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей отмечает в среду 75-летие.
"Вы успешно реализовали свой талант в различных творческих профессиях, но поистине всенародное признание снискали Ваши блистательные, незабываемые работы в кино, которые и сегодня служат образцом актерского мастерства", - говорится в поздравлении.
Президент РФ пожелал актрисе доброго здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях.
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Вчера, 08:00Культура
От эквилибристки до Панночки: удивительный путь Натальи Варлей
 
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