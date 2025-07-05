Как Наталья Варлей променяла славу на жизнь с 12 кошками в лесу
© Мосфильм (1966) Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
© Мосфильм (1966)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Она была кумиром миллионов, ее стрижку копировали девчонки по всему Союзу, а режиссеры выстраивались в очередь. Но сегодня 78-летняя Наталья Варлей живет одна в доме под Сергиевым Посадом, окруженная кошками. Что заставило звезду "Кавказской пленницы" сбежать от людей? И какую цену она заплатила за свою честность?
Цирковая принцесса с железной волей
В 1947 году в румынской Констанце родилась девочка, которой было суждено покорить советский экран. Наташа росла в семье старшего лейтенант ВМФ — отца постоянно переводили по службе, и будущая актриса успела пожить в Москве, Ленинграде, на Дальнем Востоке.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая“
Актриса Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая“
Когда семья осела в Заполярье, где папа получил должность замначальника Мурманского пароходства, маленькая Наташа уже точно знала — хочет на сцену.
Врачи запретили ей заниматься спортом из-за больного сердца, но девочка в силу своего характера проигнорировала медицинские предписания. Свое призвание она нашла в цирковой студии.
"С четырех лет я сочиняла стихи, хорошо пела, но цирк покорил меня навсегда", — вспоминала позже актриса.
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Варлей во время встречи с пионерами
Актриса Наталья Варлей во время встречи с пионерами
Варлей с отличием окончила акробатическое отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства и затем работала в различных труппах. В том числе и Цирка на Цветном бульваре. Там она познакомилась со знаменитым клоуном Леонидом Енгибаровым. Эта встреча стала судьбоносной для молодой артистки.
Попала в кино совершенно случайно
Однажды Енгибаров привел на представление режиссера Юнгвальд-Хилькевича. На сцене выступала как раз Наталья Варлей – яркая акробатка приглянулась кинематографисту. И тот предложил ей сняться в ленте "Формула радуги", в роли медсестры.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика"
Актриса Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика"
На съемках она узнала про кастинг, который устроил другой режиссер – Леонид Гайдай. Мэтр долго не могу найти подходящую актрису на роль Нины в "Кавказской пленнице". Отбор прошли более 500 девушек. И из них он выбрал именно Варлей – за природную непосредственность.
Начинающая актриса даже поначалу думала, что очутилась в сказке. Но довольно быстро столкнулась с неприятной изнанкой кинематографа.
Как-то съемочная группа собралась на дне рождения Александра Демьяненко. Уже в конце вечера Гайдай вызвался проводить Варлей до гостиницы. Режиссер настаивал, чтобы они вместе зашли в комнату.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкРежиссер-постановщик Леонид Гайдай и главный оператор Сергей Полуянов на съемках фильма "Спортлото - 82"
Режиссер-постановщик Леонид Гайдай и главный оператор Сергей Полуянов на съемках фильма "Спортлото - 82"
"Леонид Иович сел в кресло и уставился на меня. Потом закрыл дверь изнутри и попытался поцеловать", — откровенно рассказала Варлей в автобиографии спустя десятилетия.
Цирковая закалка помогла — актриса моментально вытолкала навязчивого ухажера за дверь. Но месть последовала незамедлительно: Гайдай лишил ее права озвучивать собственную роль в "Кавказской пленнице", передав эту честь Надежде Румянцевой.
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РСФСР Надежда Румянцева
Заслуженная артистка РСФСР Надежда Румянцева
Проклятые браки и разбитые надежды
Личная жизнь Варлей складывалась не менее драматично, чем карьера. Первый муж, актер Николай Бурляев, оказался патологическим бабником. Варлей терпела измены, пока не застукала супруга с Ириной Печерниковой прямо на съемочной площадке.
Второй брак стал настоящим кошмаром. В день свадьбы с Владимиром Тихоновым, сыном легендарной Нонны Мордюковой, она узнала страшную правду о женихе.
© РИА Новости / Чигляков | Перейти в медиабанкНаталья Варлей в роли Нины и Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме "Кавказская пленница"
Наталья Варлей в роли Нины и Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме "Кавказская пленница"
"Цирковые друзья застали его с запрещенными веществами прямо на свадьбе. Я рыдала, он все отрицал, а Нонна Васильевна кричала, что только жена может его спасти", — вспоминала актриса.
Мордюкова переоценила силы невестки. Брак рухнул спустя семь лет, в 1978-м. Тихонов к 40 годам пережил два инсульта, но в итоге скончался от передозировки.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртисты Наталья Варлей в роли Панночки и Леонид Куравлев в роли Хомы Брута в сцене из фильма "Вий"
Артисты Наталья Варлей в роли Панночки и Леонид Куравлев в роли Хомы Брута в сцене из фильма "Вий"
Трагедия потом долго преследовала семью: общий сын Василий практически не знал отца, а злые языки поговаривали, что настоящий папа мальчика — Константин Райкин.
Бегство от славы
Уже к 1980-м карьера пошла на спад. Варлей поступила в Литинститут, попробовала себя на телевидении в качестве ведущей, писала стихи и песни. В 90-е попыталась вернуться в кино, но безуспешно.
Киноактриса, поэтесса Наталья Варлей
Но главным разочарованием стали дети — повзрослевшие сыновья почти не навещали мать. Любимые внуки и вовсе уехали в Италию.
"Я долго ждала, что они вернутся, будут приезжать чаще. Но годы шли, а одиночество только усиливалось", — признавалась звезда.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей на международном кинофестивале "Золотой Дюк"
Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей на международном кинофестивале "Золотой Дюк"
Тогда и появились кошки — сначала одна, потом две, потом целая дюжина. Варлей разменяла московскую трешку на две квартиры поменьше. Одну отдала сыну, а сама перебралась в дом под Сергиевым Посадом.
Отшельница с гордым характером
Сегодня актриса живет в окружении хвостатой свиты прямо у леса. Она по-прежнему пишет стихи, изредка снимается и дает интервью. В 2024 году вышел фильм "Незабудки" с ее участием.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Варлей на церемонии открытия кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ" в городе Ессентуки
Актриса Наталья Варлей на церемонии открытия кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ" в городе Ессентуки
Но скандалы преследуют звезду и сейчас. В прошлом году композитор из Казахстана обвинила Варлей в краже песен. Актриса заказала пять композиций, обещав их исполнить только лишь один раз на своем вечере. В итоге мероприятие не состоялось, однако затем, утверждает композитор, Варлей все же исполняла песни.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Варлей на презентации своей книги "Во мне такая музыка звучит" в Московском Доме книги на Новом Арбате
Актриса Наталья Варлей на презентации своей книги "Во мне такая музыка звучит" в Московском Доме книги на Новом Арбате
Женщина, подарившая стране один из самых ярких образов, встречает живут в гордом одиночестве. Рядом — только верные кошки да шелест листвы за окном. Возможно, это и есть та самая свобода, которую искала всю жизнь непокорная "Кавказская пленница".