https://ria.ru/20250705/varley-2026998318.html

Как Наталья Варлей променяла славу на жизнь с 12 кошками в лесу

Как Наталья Варлей променяла славу на жизнь с 12 кошками в лесу - РИА Новости, 05.07.2025

Как Наталья Варлей променяла славу на жизнь с 12 кошками в лесу

Она была кумиром миллионов, ее стрижку копировали девчонки по всему Союзу, а режиссеры выстраивались в очередь. Но сегодня 78-летняя Наталья Варлей живет одна в РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:26:00+03:00

2025-07-05T09:26:00+03:00

2025-07-05T09:26:00+03:00

сергиев посад

наталья варлей

леонид гайдай

нонна мордюкова

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Она была кумиром миллионов, ее стрижку копировали девчонки по всему Союзу, а режиссеры выстраивались в очередь. Но сегодня 78-летняя Наталья Варлей живет одна в доме под Сергиевым Посадом, окруженная кошками. Что заставило звезду "Кавказской пленницы" сбежать от людей? И какую цену она заплатила за свою честность?Цирковая принцесса с железной волейВ 1947 году в румынской Констанце родилась девочка, которой было суждено покорить советский экран. Наташа росла в семье старшего лейтенант ВМФ — отца постоянно переводили по службе, и будущая актриса успела пожить в Москве, Ленинграде, на Дальнем Востоке.Когда семья осела в Заполярье, где папа получил должность замначальника Мурманского пароходства, маленькая Наташа уже точно знала — хочет на сцену.Врачи запретили ей заниматься спортом из-за больного сердца, но девочка в силу своего характера проигнорировала медицинские предписания. Свое призвание она нашла в цирковой студии."С четырех лет я сочиняла стихи, хорошо пела, но цирк покорил меня навсегда", — вспоминала позже актриса.Варлей с отличием окончила акробатическое отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства и затем работала в различных труппах. В том числе и Цирка на Цветном бульваре. Там она познакомилась со знаменитым клоуном Леонидом Енгибаровым. Эта встреча стала судьбоносной для молодой артистки.Попала в кино совершенно случайноОднажды Енгибаров привел на представление режиссера Юнгвальд-Хилькевича. На сцене выступала как раз Наталья Варлей – яркая акробатка приглянулась кинематографисту. И тот предложил ей сняться в ленте "Формула радуги", в роли медсестры.На съемках она узнала про кастинг, который устроил другой режиссер – Леонид Гайдай. Мэтр долго не могу найти подходящую актрису на роль Нины в "Кавказской пленнице". Отбор прошли более 500 девушек. И из них он выбрал именно Варлей – за природную непосредственность.Начинающая актриса даже поначалу думала, что очутилась в сказке. Но довольно быстро столкнулась с неприятной изнанкой кинематографа.Как-то съемочная группа собралась на дне рождения Александра Демьяненко. Уже в конце вечера Гайдай вызвался проводить Варлей до гостиницы. Режиссер настаивал, чтобы они вместе зашли в комнату."Леонид Иович сел в кресло и уставился на меня. Потом закрыл дверь изнутри и попытался поцеловать", — откровенно рассказала Варлей в автобиографии спустя десятилетия.Цирковая закалка помогла — актриса моментально вытолкала навязчивого ухажера за дверь. Но месть последовала незамедлительно: Гайдай лишил ее права озвучивать собственную роль в "Кавказской пленнице", передав эту честь Надежде Румянцевой.Проклятые браки и разбитые надеждыЛичная жизнь Варлей складывалась не менее драматично, чем карьера. Первый муж, актер Николай Бурляев, оказался патологическим бабником. Варлей терпела измены, пока не застукала супруга с Ириной Печерниковой прямо на съемочной площадке.Второй брак стал настоящим кошмаром. В день свадьбы с Владимиром Тихоновым, сыном легендарной Нонны Мордюковой, она узнала страшную правду о женихе."Цирковые друзья застали его с запрещенными веществами прямо на свадьбе. Я рыдала, он все отрицал, а Нонна Васильевна кричала, что только жена может его спасти", — вспоминала актриса.Мордюкова переоценила силы невестки. Брак рухнул спустя семь лет, в 1978-м. Тихонов к 40 годам пережил два инсульта, но в итоге скончался от передозировки.Трагедия потом долго преследовала семью: общий сын Василий практически не знал отца, а злые языки поговаривали, что настоящий папа мальчика — Константин Райкин.Бегство от славыУже к 1980-м карьера пошла на спад. Варлей поступила в Литинститут, попробовала себя на телевидении в качестве ведущей, писала стихи и песни. В 90-е попыталась вернуться в кино, но безуспешно.Но главным разочарованием стали дети — повзрослевшие сыновья почти не навещали мать. Любимые внуки и вовсе уехали в Италию."Я долго ждала, что они вернутся, будут приезжать чаще. Но годы шли, а одиночество только усиливалось", — признавалась звезда.Тогда и появились кошки — сначала одна, потом две, потом целая дюжина. Варлей разменяла московскую трешку на две квартиры поменьше. Одну отдала сыну, а сама перебралась в дом под Сергиевым Посадом.Отшельница с гордым характеромСегодня актриса живет в окружении хвостатой свиты прямо у леса. Она по-прежнему пишет стихи, изредка снимается и дает интервью. В 2024 году вышел фильм "Незабудки" с ее участием.Но скандалы преследуют звезду и сейчас. В прошлом году композитор из Казахстана обвинила Варлей в краже песен. Актриса заказала пять композиций, обещав их исполнить только лишь один раз на своем вечере. В итоге мероприятие не состоялось, однако затем, утверждает композитор, Варлей все же исполняла песни.Женщина, подарившая стране один из самых ярких образов, встречает живут в гордом одиночестве. Рядом — только верные кошки да шелест листвы за окном. Возможно, это и есть та самая свобода, которую искала всю жизнь непокорная "Кавказская пленница".

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергиев посад, наталья варлей, леонид гайдай, нонна мордюкова