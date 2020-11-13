https://ria.ru/20201113/etush-1584493120.html

В Москве открыли мемориальную доску Владимиру Этушу

В Москве открыли мемориальную доску Владимиру Этушу

Мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в пятницу на фасаде дома 2/9 в Гранатном переулке в Москве, где артист прожил более 40 лет,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:17

2020-11-13T15:17

2020-11-13T15:17

культура

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в пятницу на фасаде дома 2/9 в Гранатном переулке в Москве, где артист прожил более 40 лет, передает корреспондент РИА Новости.Открытие прошло в присутствии друзей, коллег и родных артиста, среди которых были актеры Василий Лановой, Наталья Варлей, Ирина Купченко, директор театра Вахтангова Кирилл Крок, вдова артиста Елена Этуш и другие."В одной актерской уборной в театре Вахтангова мы просидели 66 лет вдвоем с Владимиром Абрамовичем... Я имел возможность увидеть его, во-первых, актером, как он готовится к выходам на сцену. Когда мы играли вместе, я всегда это наблюдал, мне жутко было интересно... Мы друг другу рассказывали много о войне, о жизни, о сути искусства, о том, как надо оставаться истинным человеком в самом большом понимании этого слова", - рассказал Лановой."Мне очень хочется, чтобы о нем знали, о нем вспоминали не только как о Саахове из "Кавказской пленницы", но знали, что он блистательный артист, великий педагог, строгий, добрый, справедливый, интеллигентный. Но главное, что это большая личность", - сказала Варлей.Очень важно, что открытие мемориальной доски состоялось в день рождения театра Вахтангова, отметила вдова артиста Елена Этуш.Этуш запечатлен на фоне театра имени Вахтангова, в котором служил с 1940 года до последних дней жизни.Этуш – участник Великой Отечественной войны. Дебютировал в кино в 1953 году в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на его счету роли более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".Ведущий актер Вахтанговского театра, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет.

https://ria.ru/20190309/1551658223.html

https://ria.ru/20190309/1551658518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир этуш, ирина купченко, наталья варлей, леонид гайдай, владимир этуш, ссср, общество