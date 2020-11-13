https://ria.ru/20201113/etush-1584493120.html
В Москве открыли мемориальную доску Владимиру Этушу
В Москве открыли мемориальную доску Владимиру Этушу
Мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в пятницу на фасаде дома 2/9 в Гранатном переулке в Москве, где артист прожил более 40 лет,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:17
2020-11-13T15:17
2020-11-13T15:17
культура
умер владимир этуш
ирина купченко
наталья варлей
леонид гайдай
владимир этуш
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584492581_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_980a243bc792408bb0993de0d8f66589.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли в пятницу на фасаде дома 2/9 в Гранатном переулке в Москве, где артист прожил более 40 лет, передает корреспондент РИА Новости.Открытие прошло в присутствии друзей, коллег и родных артиста, среди которых были актеры Василий Лановой, Наталья Варлей, Ирина Купченко, директор театра Вахтангова Кирилл Крок, вдова артиста Елена Этуш и другие."В одной актерской уборной в театре Вахтангова мы просидели 66 лет вдвоем с Владимиром Абрамовичем... Я имел возможность увидеть его, во-первых, актером, как он готовится к выходам на сцену. Когда мы играли вместе, я всегда это наблюдал, мне жутко было интересно... Мы друг другу рассказывали много о войне, о жизни, о сути искусства, о том, как надо оставаться истинным человеком в самом большом понимании этого слова", - рассказал Лановой."Мне очень хочется, чтобы о нем знали, о нем вспоминали не только как о Саахове из "Кавказской пленницы", но знали, что он блистательный артист, великий педагог, строгий, добрый, справедливый, интеллигентный. Но главное, что это большая личность", - сказала Варлей.Очень важно, что открытие мемориальной доски состоялось в день рождения театра Вахтангова, отметила вдова артиста Елена Этуш.Этуш запечатлен на фоне театра имени Вахтангова, в котором служил с 1940 года до последних дней жизни.Этуш – участник Великой Отечественной войны. Дебютировал в кино в 1953 году в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на его счету роли более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".Ведущий актер Вахтанговского театра, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет.
https://ria.ru/20190309/1551658223.html
https://ria.ru/20190309/1551658518.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584492581_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_a52fda0843035a497839b863db4ea34d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер владимир этуш, ирина купченко, наталья варлей, леонид гайдай, владимир этуш, ссср, общество
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости.
Мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Этушу
открыли в пятницу на фасаде дома 2/9 в Гранатном переулке в Москве, где артист прожил более 40 лет, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня для нашего театра выдающийся день, потому что сегодня открывается доска выдающемуся артисту театра Вахтангова - он прожил в этом доме много лет - Владимиру Абрамовичу Этушу", - сказал на открытии ректор театрального вуза имени Щукина народный артист России Евгений Князев.
Открытие прошло в присутствии друзей, коллег и родных артиста, среди которых были актеры Василий Лановой
, Наталья Варлей, Ирина Купченко, директор театра Вахтангова Кирилл Крок, вдова артиста Елена Этуш и другие.
"В одной актерской уборной в театре Вахтангова мы просидели 66 лет вдвоем с Владимиром Абрамовичем... Я имел возможность увидеть его, во-первых, актером, как он готовится к выходам на сцену. Когда мы играли вместе, я всегда это наблюдал, мне жутко было интересно... Мы друг другу рассказывали много о войне, о жизни, о сути искусства, о том, как надо оставаться истинным человеком в самом большом понимании этого слова", - рассказал Лановой.
"Мне очень хочется, чтобы о нем знали, о нем вспоминали не только как о Саахове из "Кавказской пленницы", но знали, что он блистательный артист, великий педагог, строгий, добрый, справедливый, интеллигентный. Но главное, что это большая личность", - сказала Варлей.
Очень важно, что открытие мемориальной доски состоялось в день рождения театра Вахтангова, отметила вдова артиста Елена Этуш.
"Я очень благодарна всем, кто прошел со мной этот длинный и довольно нелегкий путь, но, безусловно, особенно я должна отметить автора этой замечательной работы – молодого и талантливого скульптора Филиппа Трушина. Я считаю очень символичным, что мемориальную доску Владимиру Абрамовичу делал такой молодой человек, потому что Владимир Абрамович не только выдающийся актер, но и театральный педагог", - сказала Этуш.
Этуш запечатлен на фоне театра имени Вахтангова, в котором служил с 1940 года до последних дней жизни.
"Работа шла, конечно, непросто, но образ запечатлеть получилось. Мы много думали, смотрели, я приходил домой, смотрел одежду Владимира Абрамовича, смотрел записи спектаклей. Я старался максимально глубоко представить его себе, так как я при жизни его не застал", - рассказал Трушин.
Этуш – участник Великой Отечественной войны. Дебютировал в кино в 1953 году в картине Михаила Ромма
"Адмирал Ушаков
". Всего на его счету роли более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая
"Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".
Ведущий актер Вахтанговского театра, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет.