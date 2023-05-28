https://ria.ru/20230528/aktrisy-1874313428.html

Безупречные и утонченные: самые яркие брюнетки нашего кино

Безупречные и утонченные: самые яркие брюнетки нашего кино - РИА Новости, 28.05.2023

Безупречные и утонченные: самые яркие брюнетки нашего кино

Сегодня весь мир отмечает День брюнеток. Это ответ на День блондинок, который, кстати, тоже в мае. О темноволосых красавицах советского и российского кино — в... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T08:00

2023-05-28T08:00

2023-05-28T08:12

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сегодня весь мир отмечает День брюнеток. Это ответ на День блондинок, который, кстати, тоже в мае. О темноволосых красавицах советского и российского кино — в материале РИА Новости. Наталья Варлей: неизменное кареОдна из самых горячих брюнеток советского экрана — Наталья Варлей. Ее дебют состоялся в 1962-м, а популярной актриса стала в 1967-м после выхода "Кавказской пленницы". Цирковая артистка запомнилась привлекательной внешностью, безупречной фигурой и стрижкой-каре. Этот образ стал фирменным — Варлей не изменяет ему много десятков лет. Но так сложилось, что озвучивала брюнетку не менее яркая блондинка — Надежда Румянцева. А пела за Наталью белокурая Аида Ведищева. Любовь Полищук: не по-советски красивая "Королева эпизода" Любовь Полищук в СССР не получала главных ролей из-за слишком голливудской внешности: талантливая брюнетка напоминала госприемке первых красавиц капиталистического кино — прежде всего Софи Лорен. Несмотря на это, Полищук обрела всенародную любовь, ее героини были очень харизматичными. Даже на последней стадии неизлечимой болезни актриса демонстрировала стойкость характера: снялась в "Моей прекрасной няне" и работала полный день, никому не позволяя себя жалеть. Лариса Гузеева: брюнетка в фильмах и на ТВЛариса Гузеева стала секс-символом советского кино. Оттенок ее волос никогда не менялся (разве что ненадолго для съемок), ведь актриса не любит играть с внешним образом. Наоборот — он подчеркивает ее знаменитую остроту языка.Кстати, в "Жестоком романсе" Гузеева так же, как и Варлей в "Кавказской пленнице", говорит и поет не своим голосом. Озвучивает ее по иронии судьбы тоже блондинка Анна Каменкова, а вот песни исполняет брюнетка Валентина Пономарева. Ирина Апексимова: фирменная короткая стрижкаКороткая стрижка — визитная карточка этой яркой брюнетки. Точеные черты лица сочетаются с выразительными карими глазами и абсолютно черными волосами. Артистке предлагали главную роль в культовом фильме "Маленькая Вера", но она отказалась. Наталья Негода снималась в этой картине с мелированными прядями. И, возможно, если бы Апексимова согласилась сыграть, мы единственный раз увидели бы ее почти блондинкой. Анастасия Заворотнюк: брюнетка в лагере блондинокСамая известная роль Анастасии Заворотнюк — няня Вика. Образ провинциалки (хотя и москвички) стал запоминающимся в том числе благодаря цвету волос артистки.Для съемок в боевике "Красивая" Анастасия перекрасилась в блондинку. Однако, имиджу яркой брюнетки звезда изменила только один раз.Анна Ковальчук: истинная МаргаритаГероиня романа Михаила Булгакова — обладательница роскошных темных волос. Выбор Анны Ковальчук на эту роль был удачным. Актриса воплощала на экране образы сильных женщин, подкрепляя тем самым распространенные представления о брюнетках и блондинках.Правда, однажды и она "сдалась" — в 2018-м перешла в противоположный лагерь, перекрасившись в светлый. Как признавалась Анна в интервью, темный цвет связан у нее с чем-то грустным, а в тот момент у артистки было совсем другое настроение. Марина Александрова: брюнетка-императрица Марина Александрова сыграла немку по происхождению принцессу Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую, впоследствии Екатерину II. Яркие черты лица помогли ей передать характер героини — императрицы. А роскошные темные локоны дополнили образ.Но Александрова тоже побывала блондинкой, причем одновременно с Ковальчук — в 2018-м. Это стало настоящей неожиданностью для фанатов. А в сериале "Операция "Сатана" ей пришлось носить черный парик, ведь героиня там — брюнетка.

https://ria.ru/20230311/aktrisy-1857063334.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

наталья варлей, анна ковальчук, лариса гузеева, кино и сериалы, стиль жизни, знаменитости