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Безупречные и утонченные: самые яркие брюнетки нашего кино - РИА Новости, 28.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 28.05.2023 (обновлено: 08:12 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/aktrisy-1874313428.html
Безупречные и утонченные: самые яркие брюнетки нашего кино
Безупречные и утонченные: самые яркие брюнетки нашего кино - РИА Новости, 28.05.2023
Безупречные и утонченные: самые яркие брюнетки нашего кино
Сегодня весь мир отмечает День брюнеток. Это ответ на День блондинок, который, кстати, тоже в мае. О темноволосых красавицах советского и российского кино — в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:00
2023-05-28T08:12
культура
наталья варлей
анна ковальчук
лариса гузеева
кино и сериалы
стиль жизни
знаменитости
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сегодня весь мир отмечает День брюнеток. Это ответ на День блондинок, который, кстати, тоже в мае. О темноволосых красавицах советского и российского кино — в материале РИА Новости. Наталья Варлей: неизменное кареОдна из самых горячих брюнеток советского экрана — Наталья Варлей. Ее дебют состоялся в 1962-м, а популярной актриса стала в 1967-м после выхода "Кавказской пленницы". Цирковая артистка запомнилась привлекательной внешностью, безупречной фигурой и стрижкой-каре. Этот образ стал фирменным — Варлей не изменяет ему много десятков лет. Но так сложилось, что озвучивала брюнетку не менее яркая блондинка — Надежда Румянцева. А пела за Наталью белокурая Аида Ведищева. Любовь Полищук: не по-советски красивая "Королева эпизода" Любовь Полищук в СССР не получала главных ролей из-за слишком голливудской внешности: талантливая брюнетка напоминала госприемке первых красавиц капиталистического кино — прежде всего Софи Лорен. Несмотря на это, Полищук обрела всенародную любовь, ее героини были очень харизматичными. Даже на последней стадии неизлечимой болезни актриса демонстрировала стойкость характера: снялась в "Моей прекрасной няне" и работала полный день, никому не позволяя себя жалеть. Лариса Гузеева: брюнетка в фильмах и на ТВЛариса Гузеева стала секс-символом советского кино. Оттенок ее волос никогда не менялся (разве что ненадолго для съемок), ведь актриса не любит играть с внешним образом. Наоборот — он подчеркивает ее знаменитую остроту языка.Кстати, в "Жестоком романсе" Гузеева так же, как и Варлей в "Кавказской пленнице", говорит и поет не своим голосом. Озвучивает ее по иронии судьбы тоже блондинка Анна Каменкова, а вот песни исполняет брюнетка Валентина Пономарева. Ирина Апексимова: фирменная короткая стрижкаКороткая стрижка — визитная карточка этой яркой брюнетки. Точеные черты лица сочетаются с выразительными карими глазами и абсолютно черными волосами. Артистке предлагали главную роль в культовом фильме "Маленькая Вера", но она отказалась. Наталья Негода снималась в этой картине с мелированными прядями. И, возможно, если бы Апексимова согласилась сыграть, мы единственный раз увидели бы ее почти блондинкой. Анастасия Заворотнюк: брюнетка в лагере блондинокСамая известная роль Анастасии Заворотнюк — няня Вика. Образ провинциалки (хотя и москвички) стал запоминающимся в том числе благодаря цвету волос артистки.Для съемок в боевике "Красивая" Анастасия перекрасилась в блондинку. Однако, имиджу яркой брюнетки звезда изменила только один раз.Анна Ковальчук: истинная МаргаритаГероиня романа Михаила Булгакова — обладательница роскошных темных волос. Выбор Анны Ковальчук на эту роль был удачным. Актриса воплощала на экране образы сильных женщин, подкрепляя тем самым распространенные представления о брюнетках и блондинках.Правда, однажды и она "сдалась" — в 2018-м перешла в противоположный лагерь, перекрасившись в светлый. Как признавалась Анна в интервью, темный цвет связан у нее с чем-то грустным, а в тот момент у артистки было совсем другое настроение. Марина Александрова: брюнетка-императрица Марина Александрова сыграла немку по происхождению принцессу Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую, впоследствии Екатерину II. Яркие черты лица помогли ей передать характер героини — императрицы. А роскошные темные локоны дополнили образ.Но Александрова тоже побывала блондинкой, причем одновременно с Ковальчук — в 2018-м. Это стало настоящей неожиданностью для фанатов. А в сериале "Операция "Сатана" ей пришлось носить черный парик, ведь героиня там — брюнетка.
https://ria.ru/20230311/aktrisy-1857063334.html
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Роман Харрасов
Роман Харрасов
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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наталья варлей, анна ковальчук, лариса гузеева, кино и сериалы, стиль жизни, знаменитости
Культура, Наталья Варлей, Анна Ковальчук, Лариса Гузеева, Кино и сериалы, Стиль жизни, Знаменитости

Безупречные и утонченные: самые яркие брюнетки нашего кино

© РИА Новости / Шахвердиев | Перейти в медиабанкАктриса Любовь Полищук
Актриса Любовь Полищук - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Шахвердиев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сегодня весь мир отмечает День брюнеток. Это ответ на День блондинок, который, кстати, тоже в мае. О темноволосых красавицах советского и российского кино — в материале РИА Новости.

Наталья Варлей: неизменное каре

Одна из самых горячих брюнеток советского экрана — Наталья Варлей. Ее дебют состоялся в 1962-м, а популярной актриса стала в 1967-м после выхода "Кавказской пленницы".
© Мосфильм (1966) Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Наталья Варлей в фильме Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
© Мосфильм (1966)
Наталья Варлей в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Цирковая артистка запомнилась привлекательной внешностью, безупречной фигурой и стрижкой-каре. Этот образ стал фирменным — Варлей не изменяет ему много десятков лет.
Но так сложилось, что озвучивала брюнетку не менее яркая блондинка — Надежда Румянцева. А пела за Наталью белокурая Аида Ведищева.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Варлей на церемонии открытия кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ" в городе Ессентуки
Актриса Наталья Варлей на церемонии открытия кинофестиваля Хрустальный ИсточникЪ в городе Ессентуки - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Наталья Варлей на церемонии открытия кинофестиваля "Хрустальный ИсточникЪ" в городе Ессентуки

Любовь Полищук: не по-советски красивая

"Королева эпизода" Любовь Полищук в СССР не получала главных ролей из-за слишком голливудской внешности: талантливая брюнетка напоминала госприемке первых красавиц капиталистического кино — прежде всего Софи Лорен.
© РИА Новости / Шахвердиев | Перейти в медиабанкАктриса театра и кино Любовь Полищук
Актриса театра и кино Любовь Полищук - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Шахвердиев
Перейти в медиабанк
Актриса театра и кино Любовь Полищук
Несмотря на это, Полищук обрела всенародную любовь, ее героини были очень харизматичными. Даже на последней стадии неизлечимой болезни актриса демонстрировала стойкость характера: снялась в "Моей прекрасной няне" и работала полный день, никому не позволяя себя жалеть.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса театра и кино Любовь Полищук в музее-усадьбе "Кусково"
Актриса театра и кино Любовь Полищук в музее-усадьбе Кусково - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса театра и кино Любовь Полищук в музее-усадьбе "Кусково"

Лариса Гузеева: брюнетка в фильмах и на ТВ

Лариса Гузеева стала секс-символом советского кино. Оттенок ее волос никогда не менялся (разве что ненадолго для съемок), ведь актриса не любит играть с внешним образом. Наоборот — он подчеркивает ее знаменитую остроту языка.
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Жестокий романс"
Кадр из фильма Жестокий романс
© Мосфильм (1984)
Кадр из фильма "Жестокий романс"
Кстати, в "Жестоком романсе" Гузеева так же, как и Варлей в "Кавказской пленнице", говорит и поет не своим голосом. Озвучивает ее по иронии судьбы тоже блондинка Анна Каменкова, а вот песни исполняет брюнетка Валентина Пономарева.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАктриса Лариса Гузеева
Актриса Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Актриса Лариса Гузеева

Ирина Апексимова: фирменная короткая стрижка

Короткая стрижка — визитная карточка этой яркой брюнетки. Точеные черты лица сочетаются с выразительными карими глазами и абсолютно черными волосами.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса театра и кино Ирина Апексимова
Актриса театра и кино Ирина Апексимова - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса театра и кино Ирина Апексимова
Артистке предлагали главную роль в культовом фильме "Маленькая Вера", но она отказалась. Наталья Негода снималась в этой картине с мелированными прядями. И, возможно, если бы Апексимова согласилась сыграть, мы единственный раз увидели бы ее почти блондинкой.
© предоставлено пресс-службой Театра на ТаганкеИрина Апексимова
Ирина Апексимова
© предоставлено пресс-службой Театра на Таганке
Ирина Апексимова

Анастасия Заворотнюк: брюнетка в лагере блондинок

Самая известная роль Анастасии Заворотнюк — няня Вика. Образ провинциалки (хотя и москвички) стал запоминающимся в том числе благодаря цвету волос артистки.
© А-Медиа (2004 – 2008)Кадр из телесериала "Моя прекрасная няня"
Кадр из телесериала Моя прекрасная няня
© А-Медиа (2004 – 2008)
Кадр из телесериала "Моя прекрасная няня"
Для съемок в боевике "Красивая" Анастасия перекрасилась в блондинку. Однако, имиджу яркой брюнетки звезда изменила только один раз.
© Alligator Reklamefilm (2007)Кадр из фильма "Код апокалипсиса"
Кадр из фильма Код апокалипсиса
© Alligator Reklamefilm (2007)
Кадр из фильма "Код апокалипсиса"

Анна Ковальчук: истинная Маргарита

Героиня романа Михаила Булгакова — обладательница роскошных темных волос. Выбор Анны Ковальчук на эту роль был удачным. Актриса воплощала на экране образы сильных женщин, подкрепляя тем самым распространенные представления о брюнетках и блондинках.
© Госкино (2005) Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"
Кадр из сериала Мастер и Маргарита
© Госкино (2005)
Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"
Правда, однажды и она "сдалась" — в 2018-м перешла в противоположный лагерь, перекрасившись в светлый. Как признавалась Анна в интервью, темный цвет связан у нее с чем-то грустным, а в тот момент у артистки было совсем другое настроение.
© Студия Панорама (2000 - ...)Кадр из сериала "Тайны следствия"
Кадр из сериала Тайны следствия
© Студия Панорама (2000 - ...)
Кадр из сериала "Тайны следствия"

Марина Александрова: брюнетка-императрица

Марина Александрова сыграла немку по происхождению принцессу Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую, впоследствии Екатерину II. Яркие черты лица помогли ей передать характер героини — императрицы. А роскошные темные локоны дополнили образ.
© Россия 1Кадр из сериала "Екатерина. Самозванцы"
Кадр из сериала Екатерина. Самозванцы
© Россия 1
Кадр из сериала "Екатерина. Самозванцы"
Но Александрова тоже побывала блондинкой, причем одновременно с Ковальчук — в 2018-м. Это стало настоящей неожиданностью для фанатов. А в сериале "Операция "Сатана" ей пришлось носить черный парик, ведь героиня там — брюнетка.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Марина Александрова на репетиции спектакля "Три сестры" на сцене театра "Современник"
Актриса Марина Александрова на репетиции спектакля Три сестры на сцене театра Современник - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса Марина Александрова на репетиции спектакля "Три сестры" на сцене театра "Современник"
Турецкие актрисы - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Знойные брюнетки и нежные блондинки: пять самых горячих актрис Турции
11 марта, 18:28
 
КультураНаталья ВарлейАнна КовальчукЛариса ГузееваКино и сериалыСтиль жизниЗнаменитости
 
 
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