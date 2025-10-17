https://ria.ru/20251017/aktrisa-2049003340.html
Звезду фильма "Кавказская пленница" госпитализировали в Москве
Звезду фильма "Кавказская пленница" госпитализировали в Москве - РИА Новости, 17.10.2025
Звезду фильма "Кавказская пленница" госпитализировали в Москве
Актрису Наталью Варлей, которая играла в фильме "Кавказская пленница", госпитализировали в одну из столичных клиник из-за болей в кисти, сообщил телеканал РЕН... РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Актрису Наталью Варлей, которая играла в фильме "Кавказская пленница", госпитализировали в одну из столичных клиник из-за болей в кисти, сообщил телеканал РЕН ТВ
со ссылкой на источник.
"Ей провели операцию на руке, сделали эндоскопическое расширение, чтобы кисть больше не болела", — отмечается в материале.
По данным СМИ, актриса самостоятельно обратилась за помощью к врачам.
Телеканал заявил, что такая операция обычно необходима пациентам, которые перенесли травму кисти. Кроме того, вмешательство может понадобиться тем, кто долго работает за компьютером.