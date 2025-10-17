Рейтинг@Mail.ru
Звезду фильма "Кавказская пленница" госпитализировали в Москве
21:56 17.10.2025 (обновлено: 23:02 17.10.2025)
Звезду фильма "Кавказская пленница" госпитализировали в Москве
Звезду фильма "Кавказская пленница" госпитализировали в Москве
Звезду фильма "Кавказская пленница" госпитализировали в Москве

РЕН ТВ: актриса Наталья Варлей госпитализирована в клинику в Москве

Актеры Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
Актеры Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме Леонида Гайдая Кавказская пленница - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Актеры Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница". Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Актрису Наталью Варлей, которая играла в фильме "Кавказская пленница", госпитализировали в одну из столичных клиник из-за болей в кисти, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
"Ей провели операцию на руке, сделали эндоскопическое расширение, чтобы кисть больше не болела", — отмечается в материале.
По данным СМИ, актриса самостоятельно обратилась за помощью к врачам.
Телеканал заявил, что такая операция обычно необходима пациентам, которые перенесли травму кисти. Кроме того, вмешательство может понадобиться тем, кто долго работает за компьютером.
