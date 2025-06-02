https://ria.ru/20250602/selezneva-2020471215.html

Селезнева впервые за два года заговорила и разнесла Варлей в пух и прах

Селезнева впервые за два года заговорила и разнесла Варлей в пух и прах - РИА Новости, 02.06.2025

Селезнева впервые за два года заговорила и разнесла Варлей в пух и прах

Наталья Селезнева два с половиной года жила затворницей после смерти мужа и впервые решилась дать большое интервью. 79-летняя актриса сделала неожиданные... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:42:00+03:00

2025-06-02T19:42:00+03:00

2025-06-02T19:42:00+03:00

кипр

наталья селезнева

леонид гайдай

наталья варлей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/24736/49/247364966_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_e26d8caa8a07874c939254390218f78a.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Наталья Селезнева два с половиной года жила затворницей после смерти мужа и впервые решилась дать большое интервью. 79-летняя актриса сделала неожиданные заявления, которые обсуждает весь театральный мир. Одну коллегу она обвинила в предательстве памяти, про другую подтвердила скандальные слухи. О чем еще рассказала икона советского кинематографа?Жизнь без воздухаПосле смерти мужа актера Владимира Андреева в августе 2020 года Наталья Селезнева ушла в глухое затворничество. Перестала ходить на премьеры, похороны друзей, не общалась с прессой."После его ухода я как будто осталась без воздуха. Не было сил говорить, не было желания жить", — призналась актриса Андрею Малахову в первом интервью за два с половиной года.Особенно тяжело далась потеря друзей из театра Сатиры. Она не смогла проститься с модельером Вячеславом Зайцевым, который одевал ее для ролей. Не пришла на похороны Александра Ширвиндта, которого называла просто Шурой."А теперь мне это снится. Его голос. Его шутки. Мне кажется, он не ушел. Я его вижу иногда, как он сидит в гримерке и машет рукой: "Ну что ты опять, Наташ, опаздываешь?"" — рассказывает Селезнева.Тайна Ширвиндта подтвердиласьОдним из самых резонансных моментов стало подтверждение слухов о внебрачном сыне Ширвиндта. После смерти актера Юрий Назаров заявил, что у того был незаконнорожденный сын — известный политолог Федор Лукьянов."Тяжелая история, ужасная. И жестокая. Да, это его сын — посмотрите, как похож на него", — подтвердила Селезнева.По ее словам, Михаил Державин помогал тайно содержать ребенка. Возил на гастролях в чемодане детские вещи — колготки, маечки, трусики. Александр не мог передать их сам, поэтому просил друга."Наталья Николаевна очень жестоко поступила по отношению к Феде. Он не бывал у них в доме, и это было неправильно. А Шура что-то смалодушничал", — жестко оценила актриса поведение жены коллеги.Правда о ГайдаеСамые острые слова Селезнева адресовала Наталье Варлей, которая недавно рассказала о домогательствах Леонида Гайдая на съемках "Кавказской пленницы". По версии Варлей, режиссер пытался принуждать актрис к близости.Селезнева категорически опровергла эти обвинения, рассказав собственную историю с Гайдаем во время поездки на Кипр."Вечером ходила по номеру в ситцевой рубашке. Вдруг слышу стук в дверь: "Это Гайдай, открывай". У меня все внутри перевернулось — два часа ночи, понятно зачем мужчина рвется к женщине в номер", — вспоминает актриса.Полчаса продолжался "диалог" через дверь. Гайдай просил открыть, Селезнева отказывалась. Когда женское сердце не выдержало и она впустила режиссера, услышала неожиданное: "Дай бутылочку коньяка"."Я думала, что вы будете ко мне приставать", — призналась актриса. "Наталья, запомни. Рожденный пить, лезть к женщинам не может", — ответил Гайдай.Жесткий приговор коллегеСелезнева не стеснялась в выражениях, критикуя Варлей:"Приписывать ему такое — это кощунство! Он гений, у него другая направленность. Выпить — да, похохмить — тоже. Что касается притязаний к женщинам — никогда! Я так обижена на Наташу, так не делают, память такого режиссера предавать".По мнению Селезневой, если бы Гайдай домогался актрис, то ее пригласил бы первой, а не Варлей. "Этого не было точно! Он не по этому делу", — отрезала актриса.Расплата за любовьО собственной личной жизни Селезнева говорила откровенно, не пытаясь себя обелить. С будущим мужем Владимиром Андреевым познакомилась на съемках "Калиф-аиста". Он был женат, но ради нее ушел из семьи."Я молилась, просила прощения. Потому что понимала: это грех. Даже если любовь", — призналась актриса.Селезнева считает, что расплатилась сполна за разрушенную семью. Пошел спад в карьере, сын часто болел, здоровье дало сбой. Проблемы с щитовидкой, потеря голоса, операция. Врачи сказали: "Голоса не будет". Для актрисы это означало конец карьеры.Но она не сдалась. Ходила в церковь, училась играть на губной гармошке для восстановления дыхания. Голос постепенно вернулся.Коронавирус украл памятьПоследние годы принесли новые испытания. Селезнева переболела коронавирусом — легко, но с тяжелыми последствиями."Осложнение было тяжелейшее. Суставы, руки, ноги, волосы — а самое главное, память ухудшилась. "Евгения Онегина" знала наизусть, сейчас заново учу, потому что половину не помню", — рассказала актриса.Пушкин всегда был ее спасением. В студенческие годы потратила всю стипендию в 28 рублей на собрание сочинений поэта вместо походов в кафе с подругами. Дома у нее множество портретов и бюстиков Пушкина."Если бы меня спросили, с кем хотела бы провести ночь, я бы сказала — с Пушкиным. Пол царства отдала бы за это", — мечтательно признается звезда.Спасение через веруВ тяжелые времена актрису поддерживает религия. По всей квартире висят старинные иконы, одну из которых муж передал в больницу при Сеченовском университете."Когда приезжаю туда или проезжаю мимо, захожу и вижу ее. Начинает сильно биться сердце, такое впечатление, что вижу родного человека", — рассказывает Селезнева.Актриса живет в роскошной квартире на Тверской с видом на Кремль, где когда-то жила министр культуры Екатерина Фурцева. Но выходит редко — подводит здоровье. Помогают домработницы: готовят, убирают, следят за бытом.Театр Сатиры для нее теперь "совершенно новая субстанция" — почти все друзья ушли. Но память о них живет, как и любовь к искусству, которому она отдала жизнь.

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кипр, наталья селезнева, леонид гайдай, наталья варлей